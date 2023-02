[スプリームシステム株式会社]

スプリームシステム株式会社(東京都豊島区:代表取締役社長兼CEO 渡部 知博)は、2023年2月1日(水)に放送されるTBSテレビ「ミライカプセル-I have a dream-」に当社の代表取締役社長兼CEO 渡部 知博が出演することをお知らせいたします。放送では日本を代表するBtoC企業のLTV最大化を支援してきたaimstar(エイムスター)について取り上げていただきます。









■「ミライカプセル-I have a dream-」番組WEBサイト:

https://www.tbs.co.jp/tv/20230201_03C6.html



ミライカプセル放送概要



・放送局/番組名:TBSテレビ/「ミライカプセル-I have a dream-」

・番組概要:いま話題の会社で働く人の「夢の成長」を描く番組

・放送日時:2023年2月1日(水)22:57~22:59

・番組ホームページ:https://www.tbs.co.jp/program/mirai-capsule/



Engagement Data Platform「aimstar」概要



「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するEngagement Data Platform(EDP)です。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL:https://aimstar.net

◆主な導入実績(累計70社以上)◆

・TV通販:ジュピターショップチャンネル様、テレビショッピング研究所様など

・EC:エニグモ様、集英社様、世田谷自然食品様、ヴェントゥーノ様など

・その他:三菱地所様、TBSグロウディア様など



スプリームシステム株式会社 概要



・会社名:スプリームシステム株式会社

・代表者:代表取締役社長兼CEO 渡部 知博

・設立日:2021年6月(旧スプリームシステム株式会社 2000年4月)

・所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3グレイスロータリービル7F

・事業概要:「Client Growth First」をミッションに、CDPやMA機能を持つエンゲージメント・データ・プラットフォーム「aimstar」の開発・販売を主に手掛けています。 2001年からaimstarの開発に着手し、ジュピターショップチャンネル様や、エニグモ様、集英社様など日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様における顧客とのエンゲージメントを向上し、グロースを後押しています。 その他、店舗向けの顧客行動分析ツール「moptar」も開発しており、オンライン・オフライン両面でのマーケティングDXを支援しています。

・Tel:03-5956-3426

・Fax:03-5956-3427

・URL:https://www.supreme-system.com



本件に関する問い合わせは以下のURLよりお願いいたします。

https://aimstar.net/inquiry/?action=inquiry



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-13:40)