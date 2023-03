[株式会社Craft Egg]

~のぼりや大型バナーで街をガルパがジャック!スタンプラリーなども開催!~



スマートフォンアプリの企画開発事業を展開する株式会社Craft Egg(本社:東京都渋谷区 代表取締役:森川 修一、以下、Craft Egg)と、株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷 高明、以下、ブシロード)の共同制作によるスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、2023年3月10日(金)より、「ガルパ6周年記念ファンフェスタ」を開催いたします。





■ガルパ6周年記念ファンフェスタ開催概要





開催期間:2023年3月10日(金)~3月26日(日)

2023年3月18日(土)~3月19日(日)に開催する「ガルパ6周年記念ファンフェスタ in 秋葉原」と連動し、東京の秋葉原・名古屋の大須・大阪の日本橋の3つのエリアで「ガルパ6周年記念ファンフェスタ」を開催いたします。開催エリアではガルパ6周年を記念したポスターやのぼりで街中をジャックいたします。



■東京・秋葉原のファンフェスタ情報





1.秋葉原観光MAP「アド街っぷ」とのタイアップ企画を実施!

「アド街っぷ」とのタイアップ企画で、フリーペーパーによるスタンプラリーを実施いたします。コンプリートした方に「クリアしおり」をプレゼントいたします。ぜひご参加ください。



2.連携店舗でのお買い物で限定ポストカードをプレゼント!

連携店舗でのお買い物で、ガルパの新キービジュアルを使用した「ファンフェスタ限定ポストカード」を1枚プレゼントいたします。連携店舗の詳細は、後日公式サイトにて発表いたします。



バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/events/gbp6th_fanfesta



※ポストカードの絵柄は選ぶことができません。



■名古屋・大須のファンフェスタ情報





名古屋大須商店街のまねきねこ広場、新天地通商店街にて大型バナーを掲載いたします。ぜひご覧ください。



■大阪・日本橋のファンフェスタ情報





<日本橋スプリングフェスタ2023×ガルパ6周年記念ファンフェスタ in 日本橋>

日本橋商店街で行われる「日本橋スプリングフェスタ2023」と「ガルパ6周年記念ファンフェスタ in 日本橋」のスペシャルコラボを開催いたします。



1.コラボイベント参加店舗でのお買い物で限定ポストカードのプレゼント!

期間中にコラボイベント参加店舗で1,000円(税込)以上お買い上げの方に、限定ポストカード(全7種)をプレゼントいたします。連携店舗の詳細は、後日公式サイトにて発表いたします。



バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/events/gbp6th_fanfesta



2.スクラッチくじ抽選会開催!

日本橋限定ガルパコラボグッズなどが当たる、空くじなしのスクラッチくじ抽選会を開催いたします。



<スクラッチくじ商品一覧>

A賞 クオカード(500円)

B賞 ポストカードスペシャルセット

C賞 クリアファイル

D賞 100円お買物券



スクラッチくじ抽選会特設ページ:https://www.nippombashi.jp/spring2023



■キャンペーン情報





開催期間:2023年3月10日(金)10:00~3月26日(日)23:59

開催期間中にガルパ公式Twitter(@bang_dream_gbp)をフォローし、「#ガルパファンフェスタ」を付けて、連動企画の開催エリアにて掲出中のポスターやのぼりなどのガルパ装飾物の写真をTwitterに投稿していただいた方の中から、抽選で6名様に「ガルパ6周年記念SDキャラステッカーセット」をプレゼントいたします。



※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳細や続報につきましては、バンドリ!公式サイトをご確認ください。



バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/events/gbp6th_fanfesta



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

【(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.】



■「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」とは

「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」の世界観を軸に展開される、リズム&アドベンチャーゲームです。

簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめます。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動きます。

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっています。



■サービス基本情報

タイトル :「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」

ジャンル :リズム&アドベンチャーゲーム

提供開始 :2017年3月16日(木)

配信 :App Store、Google Play

利用料金 :基本プレイ無料、アイテム課金制



公式サイトURL :https://bang-dream.bushimo.jp/

公式Twitter URL:https://twitter.com/bang_dream_gbp (@bang_dream_gbp)

プロモーションビデオ:https://www.youtube.com/watch?v=81Nfiw2TvqY

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA



App Store : https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band

※Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-12:16)