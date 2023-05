[Qookka Entertainment Limited]

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。この度、同ゲームはサービス開始2周年を記念するため、宣伝の枠を超えた大作映画を5月19日(金)に公開することをお知らせいたします。







先駆けとして5月7日(日)に開催された特別試写会では、すでに50名を超える一般募集者と各メディア関係者、出演者たちが共に本映画を鑑賞し、赤壁の炎にも匹敵する熱い議論を展開しました。そして本日、『三國志 真戦』サービス開始2周年を記念する映画『赤壁炎上-もう一つの三国志を紡ぐ、男たちの邂逅-』がついに正式公開を迎えました!



公開日・視聴方法





・公開日:リリース2周年の5月19日(金)

・視聴方法:『三國志 真戦』公式Twitter、YouTubeにて視聴可能

リンク:https://youtu.be/GXMh7_nWaik



『赤壁炎上-もう一つの三国志を紡ぐ、男たちの邂逅-』の見どころ





●ジョン・ウー、赤壁の戦いに再挑戦

赤壁の戦いを見事に描き、世界的な大ヒットとなった『レッドクリフ』や『男たちの挽歌』など数々の人気作品をつくったジョン・ウー監督が本作の総監督を担当し、「時代を画する東洋の戦の真髄」と評する、今回の記念映画『赤壁炎上』。



●三国志の常識を覆す?赤壁の戦いに隠された「秘密」を、見逃すな

これまで赤壁の戦いは、ほとんどが孫権・劉備連合軍の視点から語られてきましたが、曹操陣営からの視点による赤壁の戦いは、どのような展開であったのか、気になりませんか? 今回の作品を通して、これまでとは一味違う、いや三国志の常識を覆す真実の赤壁の戦いを観られるかもしれません!



●様々な文献を基盤に、史実に基づき作成された作品

全体的なビジュアルスタイル、服装、化粧、道具なども、史実に基づき一から作成が行われ、多くの歴史的文献を基に、「当時をそのまま再現する」ことにこだわった結果、本作では、三国時代をそのまま感じられるようになっています。



●君主の皆様の心をつかむ“こだわり”抜いた作品

『三國志 真戦』の世界では、知恵と計略で自ら新しい歴史を創る君主様もいれば、最後の勝利を手にするために、自らを犠牲にする君主様もおられます。このような『真戦』の本質をとらえ、君主の皆様の精神をリスペクトしつつ創り上げたのが、脇役に焦点を当てた今回の記念映画です。

ジョン・ウー監督が名誉アドバイザーも務めた本作『三國志 真戦』は、まさに本記念映画で体現された最も本質的なプレイ体験と、己の歴史を創れるステージを君主の皆様に提供しております。



『赤壁炎上』公開記念に、嬉しいプレゼントキャンペーンも展開!





この度記念映画『赤壁炎上』の公開に合わせて、ツイッターでは嬉しいキャンペーンも開催いたします!5月19日(金)から5月26日(金)の期間中、「#赤壁炎上 #三國志真戦」のハッシュタグをつけて、映画本編リンクと共に記念映画に対する感想や本作での物語や思い出を投稿すると、抽選でAirPods(第3世代)など豪勢なプレゼントを入手できるチャンスがあります。君主の皆様にはぜひキャンペーン情報をチェックし、どんどん投稿してプレゼントをゲットしてください!



「ジョン・ウー」監督について







1946年中国広東省に生まれ、10代の頃から映画を撮り始めた。1973年に『カラテ愚連隊』で監督デビュー。1986年に発表した『男たちの挽歌』で香港電影金像奨最優秀作品賞と金馬奨最優秀監督賞を受賞。1990年に公開の『狼/男たちの挽歌・最終章』が全米で好評を博したことを機に、1993年『ハード・ターゲット』でハリウッドに進出。2008~2009年には「三国志」を映画化した『レッドクリフ』2作を発表し、興行収入が100億円を超える記録的な大ヒットとなりました。同映画は、日本国内で舞台化もされるなど日本にもファンが多い作品として知られています。



◆『三國志 真戦』とは



『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。



本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインはありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ!



百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突!無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦!“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。



シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください!



▼ゲームダウンロード

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1524742294

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagame.sgzzlb.gp.jp



▼公式情報サイト

公式サイト : https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/ShinSen_SGS

公式Discord: https://discord.gg/shinsen



(C)Qookka Entertainment Limited. All Rights Reserved.

(C)Shanghai TCI Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.



