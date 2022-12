[株式会社ビーアット]

2023年1月8日発売開始の第3弾は描き下ろし含む全8型がラインナップ



「発掘・掛け算・物語」をコンセプトに東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すプロジェクト「BE AT TOKYO」と、新しい相撲の楽しみ方や相撲の魅力ををオンライン配信を通じて発信してきたABEMA大相撲LIVEが、日本相撲協会の公式グッズをプロデュース。BE AT TOKYOの強みである若者層を取り込むカルチャー創造力を掛け合わせることによって、大相撲を若者により身近な競技にすることを目指します。2022年度9月場所、11月場所に続く第3弾では、相撲をテーマにしたシリーズが連載中の大人気格闘漫画『バキ道』とコラボ。











シリーズ累計発行部数8,500万部(2021年時点)を超える大人気漫画『刃牙』シリーズは、作者・板垣恵介による日本を代表する格闘漫画。主人公・範馬刃牙とその父である範馬勇次郎との闘いを中心に、あらゆる格闘家や格闘技への挑戦を通じて強さを追求する姿の美しさを描き続けています。2018年からは日本最古にして最強の武術である相撲に刃牙ら格闘家が挑むという『バキ道』が連載されています。



この度、2023年初場所に合わせて、スウェット3型とTシャツ5型の全8型の『バキ道』コラボグッズをリリースします。そのうち3型では、刃牙シリーズ作者である板垣恵介先生の描き下ろしによる、四股を踏む範馬刃牙と、板垣先生も注目されている人気力士の関脇・豊昇龍のイラストを採用。その他には、作品の中から選ばれた名シーンを引用したグッズを制作しました。相撲ファンや『刃牙』ファンのみならず、多くの方々が相撲を楽しむきっかけになるような、BE AT TOKYOらしいセンスと大相撲へのリスペクト溢れるラインナップとなっています。



なお、初場所中には都内2ヶ所でPOP UP SHOPをオープンします。6FにBE AT STUDIO HARAJUKUがあるラフォーレ原宿の2F、そして興行会場でもある両国国技館の2ヶ所にてお求めいただけます。



合わせて、千秋楽の1/22(日)には作者の板垣先生によるサイン会もラフォーレ原宿POP UP SHOPにて開催予定です。詳細は続報をお待ちください。



また、オンラインショップでは受注販売を実施予定です。



【発売場所】



ラフォーレ原宿2F限定POP UP SHOP、国技館内限定POP UP SHOP(実施予定時期:2023年1月8日(日)~1月22日(日))、Rakuten Fashion内BE AT TOKYOオンラインショップ (https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-beattokyo/)

※一部変更になる可能性がございます。



【発売日】

2023年1月8日(日)

※点数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。



【特設WEBサイト】

https://be-at-tokyo.com/projects/event/11252/



【商品一覧】









●描き下ろし刃牙×豊昇龍Tシャツ ¥5,500(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL



●描き下ろし刃牙Tシャツ ¥5,500(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL











●描き下ろし豊昇龍Tシャツ ¥5,500(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL





●結髪Tシャツ ¥5,500(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL









●トリケラトプス拳Tシャツ ¥5,500(税込)

サイズ展開:L、XL、XXL





●刃牙・四股スウェット ¥11,000(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL









●刃牙軍団VS相撲軍団 パーカー ¥12,100(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL





●刃牙/野見宿禰 スウェット ¥11,000(税込)

サイズ展開: L、XL、XXL





■株式会社ビーアットとは



2020年に始動した「BE AT TOKYO(ビー アット トーキョー)」 。ビームスの「目利き力」「カルチャーの創造」、フロウプラトウの「実装力」「リアルとオンラインを横断したクリエイティブ」といった、両社がもつオリジナリティの高いノウハウを相互に活用し、これからの世界に相応しい「全ての表現者が創造することによって生きていける社会」の実現を目指して設立。



■ABEMAとは



「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20チャンネルを24時間365日放送しています。



また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1(※)を誇り、総エピソード数は常時 約30,000 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイス、Nintendo Switchなどで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツの視聴や「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」など「ABEMA」の全ての機能が利用でき、「ABEMA」をよりお楽しみいただけます。(※)2022年1月時点、自社調べ



■会社概要

社名:株式会社ビーアット

設立日:2021年1月8日(金)

代表:代表取締役 /土井地博

所在地:東京都渋谷区神宮前3-24-5 4階

資本金:¥10,000,000

事業内容:メディア事業/企業・クリエイターとのコラボレーションによる製品開発および販売事業/コンテンツ企画、制作/クリエイター支援

WEBサイト:https://be-at-tokyo.com/

Instagram:@be_at_Tokyo

Twitter:@BE_AT_TOKYO



