メタバース空間も登場 リアルと電脳の両方で楽しめる山岡未樹のジャズの世界



山岡未樹プレゼンツ ビッグバンドジャズバンド

今年もお世話になりましたコンサートvol.2

2023年12月22日(金)2stage 於)B-flat





オフィス山岡(本社:東京都世田谷区、代表:佐藤美由紀)が、2023年12月22日(金)、B-flatにて、ビッグジャズバンドによるコンサート開催いたします。











年末恒例 山岡未樹プレゼンツ ビッグバンドジャズバンド コンサート開催!

年末の「今年もお世話になりましたコンサート」 今年も開催いたします。

日本JAZZ新人賞・日本JAZZ大賞を受賞した山岡未樹の円熟した歌声と、クオリティの高いミュージシャン達の演奏をぜひライブで体験してください!



スマートフォンで手軽に楽しめるサイバー・フィジカルな空間体験も提供。メタバースなジャズ会場で、山岡美紀のジャズ音楽についてARアバターが解説してくれます。







公演概要

【日時】

2023年12月22日(金)

・1st 19:30~20:30

・2nd 21:00~22:00

Open 18:30



【会場】

B-flat 港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 階



【チケット料金(税込・要予約】

●前売券: <一般> ¥ 8,800(¥ 8,250)、<スペシャル VIP シート> ¥ 9,900(¥ 9,350)

●当日券: <一般> ¥11,000(¥10,450)、 <スペシャル VIP シート> ¥12,100(¥11,550)

※ファンクラブの方は ()内の料金。スペシャルVIP シートは11 席のみです。



【チケット申し込み】

mikis.funclub.smilefamily@gmail.com



【関連リンク】

山岡未樹 公式ファンクラブサイト ライブスケジュールについて

https://www.mikiyamaokajazz.com/media



ジャズ×メタバースの新体験 メタバースへの入場はここから ※入場の際にはメール登録が必要となります

https://kimono.mpuf.org/yamaoka



【出演者】

Miki’s Dream Big Band



ボーカル 山岡未樹

北海道歌志内市生まれ、小樽市出身

・1989年 第5回 日本ジャズヴォーカル賞「新人賞」受賞

・2007年 第23回 日本ジャズヴォーカル賞「大賞」受賞

ニューヨークに約3年留学、帰国後各ジャズフェス、ライブハウス、イベントなど多数出演。

日本を代表するミュージシャン達はもとより、世界のレジェンドであるベニーゴルソン、トミーフラナガン、 ジョーヘンダーソン、 ロンカーターなど錚々たるミュージシャンとレコーディング及び共演をする。

現在までに 10枚のアルバムを発表。美しい英語の発音とエモーショナルな歌唱は定評があり活躍中のヴォーカリストである。そのほか,各ジャズヴォーカル教室の講師として常に100人余りの生徒を指導している。







Tenor Sax 三木俊雄、David Negrete

Baritone Sax 宮木謙介

Alto Sax 辻野進輔、江澤茜

Trombone 山城純子、中路英明、前田真梨子、石橋采佳

Trumpet 谷殿明良、松島啓之、高瀬龍一、石川広行

Piano 羽仁知治

Bass 河原秀夫

Drums 二本柳守





【曲目】

(Christmas メドレー)

・ブルークリスマス

・ホワイトクリスマス

・ママがサンタにキスをした

・Have yourself a Merry Christmas

・Christmas Song

・The Gift

・My Favorite Things

・The Way we Were

・スィングしなけりゃ意味がない

その他 7曲



主催:オフィス山岡、一般社団法人 伝統文化創造推進機構

協力:MPUF

協賛:Dreamway





【今後の公演予定等】

1月の公演も続々決定! 10年ぶりの日本でのレコーディングも決定!

詳細は山岡未樹公式HPをご覧下さい

https://officeyamaoka.wixsite.com/website/



★2024年リリース予定 アルバムタイトル「This is My One Page (仮題)」

10年ぶりの日本での録音によるアルバムが発売となります。



★1/20(土) 開場 14:00、開演 15:00~2回ステージ~17:30

於)工房花屋(田園都市線 用賀駅北口徒歩6分)

ミュージックチャージ ¥4400-

「山岡未樹と山浦峰子の世界~箏の音と共に・Vol 4~」

年に一度のジャズと箏演奏の新年コラボレーション。

ドラマの撮影やフッション雑誌の撮影にも使われているゴージャスなお花屋さん内のライブです。

・ジャズボーカル 山岡未樹

・箏 山浦峰子

・ピアノ 羽仁知治

・ベース 河原秀夫

・ドラム 森永哲則



★1/25(木) 開場 18:00、開演 19:00~2回ステージ~ 21:30 於)茅ヶ崎 Story Ville

ミュージックチャージ ¥4000-

・ジャズボーカル 山岡未樹

・ベース 河上修

・ピアノ 羽仁知治



★ 1/31(水) 19:00~20:15/21:00~22:15 於) 横浜 新Bar Bar Bar

ミュージックチャージ ¥3850-

ゆったりしたお席からの観やすいステージと配慮の行き届いた接客が心地よいライブハウスです。

・ジャズボーカル 山岡未樹

・フルート 井上信平

・ピアノ 羽仁知治

・ベース 河原秀夫

・パーカッション 岡部洋一





主催者概要

【オフィス山岡】

本社所在地:東京都世田谷区下馬2-37-2

代表:佐藤美由紀

事業内容: ジャズコンサート、講演、音楽教室 等、音楽文化にかかわる活動

HP:https://officeyamaoka.wixsite.com/website (公式ウェブサイト)

https://www.mikiyamaokajazz.com/ (公式ファンクラブサイト)



【一般社団法人 伝統文化創造推進機構】

本社所在地:東京都品川区上大崎1-5-61

代表理事:澤田麻希

事業内容: MPUFの伝統文化を取り扱う分野として2020年に法人化。伝統芸能や伝統産業の普及、振興を目指し、現代の技術や文化とのコラボを推進している。文化芸術団体の支援も行う。

設立:2020年

HP:https://www.mpuf.org/denso





