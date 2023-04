[fast step株式会社]

https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-1



ランジェリー通販サイトを運営するfast step(ファストステップ)株式会社(代表取締役 有友純一郎 東京都港区)は、起業家、モデルとして活躍する三児の母・宮崎 麗果さんがアドバイザーを務めるランジェリーブランド「Re;by Reinest」から、発売開始わずか5分で完売した人気シリーズの新作が2023年4月20日(木) 18:00より公式通販サイト限定で発売される(https://247lingerie.co/)







-Re;byReinest concept-





大人の自分をもっと楽しむ。Functionalityを追求し女性の願いを叶えます。大人の女性におくるランジェリーライン。『Re;by Reinest』ブランドページ :https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-1

DIVA BRA series -product concept-





ワガママでもいい、自分らしく生きたい、自分の秘めてる魅力を最大限に活かしてキラキラ輝く。『人生の主役は自分自身。』

新作DIVA BRA seriesご紹介





≪ Hold Up Lacy BRA ≫

商品ページ :https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-2ノンワイヤーで、24時間ノンストレスなのに、レディーな上品さは逃さない。アンダーにはストレッチレースを施し、DIVA BRAにしかない機能性と安定感で美ボディメイクを叶えます。

















こだわりのショーツデザイン





自分好みにスタイルを選べるのも魅力。種類豊富なA-Iサイズまでの9サイズ/2色展開。時間をかけ、こだわり抜かれた華奢なコードデザインのショーツは、品あるボディラインを演出するフルバック&Tバックの2パターンをご用意。



◆ DIVA BRA series part4 Hold Up Lacy BRA・ブラジャーサイズ:A~Hカップ、UB65/70/75/80/85カラー:ネイビー,ラベンダー金額 : A~Fカップ¥4,510 (tax in) GHカップ¥5,170 (tax in)・フルバックショーツ / Tバックショーツ金額 : ¥2,090 (tax in)商品紹介ページ:https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-4・ブラジャーA~Fカップ :https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-5GHカップ :https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-6・ショーツフルバック : https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-7Tバック:https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-8



-DIVA BRA series topix-









◆ DIVA BRA series part1Seamless Bra着けてるのを忘れるくらいのマシュマロタッチな柔らかなカップで24時間ストレスフリー。新しい設計のカップにより、左右へのお肉を逃さずしっかりサポート。圧着シームレス加工なので凹凸がなく洋服にも響きにくいデザインが支持を受けている。商品紹介ページ:https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-9







◆DIVA BRA series part224h Souffle Braレースがバストをしっかりホールドしきれいなバストを作り、24時間つけてても忘れるくらいなスフレのような心地よさ。馴染みはよく上品なレースを使用。ブラックはオトナの色気を、少し赤身のあるグレーはラグジュアリーな色気を演出。商品紹介ページ:https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-10



◆DIVA BRA series part3Glorious Flower Braオリジナルのエンブレースを施したランジェリー。 透け感のあるチュールに立体的な大花のエンブレースを刺繍し、高級感もプラス。 ベーシックカラーでもコントラストを効かせ、シンプルな仕様ながら存在感のあるデザインが圧倒的な特別感。商品紹介ページ:https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-11Re;by reinest商品紹介ページ▶https://247lingerie.co/rebyreinest-230420-12

限定キャンペーンのお知らせ





☆『Re;by Reinest』の商品を税込み11,000円以上購入(ショーツのみは対象外)でラグジュアリーへアクリッププレゼント!



☆まずはお試しから新作も対象『サイズ交換無料キャンペーン』開催中。サイズが合わなかった...。だから買うのを諦めてしまう。そんな悩みを解決する『本当に自分に合う下着を着てほしい』247lingerieだからできる特別企画。開催期間:4/23 23:59終了















アドバイザー宮崎 麗果 / Reika MiyazakiEXILE・黒木啓司の妻であり、起業家やモデルとして活躍する三児の母。グローバルな視点で自身が発信するSNSでは、逆境に負けないポジティブでパワフルな生き方や母となって、なお素敵に輝く「女性」でいるためのヒントが、同世代のファンから支持を得ている。<宮崎 麗果 Official SNS>Instagram:https://www.instagram.com/2_5_2555/<Re;byReinest>ブランドページ:https://247lingerie.co/pr8_rebyreinestInstagram:https://www.instagram.com/re_by_reinest_official/1st collertion:https://247lingerie.co/pr9_rebyreinest<247lingerie 公式SNS>Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UClhbo6UquotspBOYbywggQAInstagramhttps://www.instagram.com/247lingerie_official/Twitterhttps://twitter.com/247lingeriePinteresthttps://www.pinterest.jp/247lingerie/_created/Tiktokhttps://www.tiktok.com/@247lingerie247lingerie 公式サイトhttps://247lingerie.co/rebyreinest-230403-12【会社概要】会社名: fast step株式会社本社:〒108-0072 東京都港区白金一丁目27番6号 白金高輪ステーションビル9階



