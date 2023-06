[hotel MONday Group]

昨年1500わんこが訪れた夏の一大イベント!イチホテル浅草橋の客室フロアがフォトブースの展示場に変身。トップクリエイターたちによる素晴らしいフォトブースが一同に集まる夢の企画



株式会社JHATが運営するドッグフレンドリーホテル「イチホテル浅草橋」では、2023年7月21日(金)から8月31日(木)までの期間、客室フロアを貸切り利用した、ワクワク感溢れるフォトブースセルフ撮影会を開催します。今イベントでは、最大規模の14ブース+1(宿泊者特典)を用意。



イチホテル浅草橋および系列宿泊施設に宿泊するわんちゃんたちは、チェックインからチェックアウトまで無料でフォトブースを利用できる特典があります。また、予約制で宿泊するワンちゃんたちも大歓迎です!フォトブースは、業界のパイオニアであり多くのファンを持つ3人のクリエイター(Sweetyhomeの空間スタイリストyuchico、Maison de RubanのオーナーYumi、hfmama)をプロデューサーに迎え、合計13人の業界屈指のクリエイターによる素敵な作品が揃っています。





注釈:運営ルールとして文章中「犬」「ペット」という呼称を避けています。



春夏秋冬の季節をわんちゃんと共に巡る、最大規模14種類のフォトブース展









イチホテル浅草橋の客室フロアがフォトブースの展示場に変身。トップクリエイターたちによる素晴らしいフォトブースが一同に集まる夢の企画。



1月から12月までをテーマにしたフォトブース、年の中でもっとも特別な1日を演出する“Girl's バースデー”、“Boy's バースデー”の2ブースに加えて、今年は宿泊者限定の特別な15番目の「スペシャルブース」もご用意。

一度に12ヶ月分の写真が撮れるので、思い出づくりにはもちろん、SNS投稿用や2024年度のカレンダー用素材の撮影にもぴったりです。

昨年の夏に初めて開催され、総勢1,500匹のわんちゃんが参加したこのイベントは、わんちゃん界の夏の祭典と言える大イベントです。お出かけの難しい夏、室内でどうぞお楽しみ下さい。



▼イベント概要

■期間:2023.7月21日. [金]ー8月31日. [木]

■場所:イチホテル浅草橋(ドッグカフェEZO DELI併設)

Producer/event planning:Sweetyhome yuchico

Producer:hfmama

Special Contributor:Maison de RubanオーナーYumi



開催協力:ドックフレンドリーホテル協会

開催協力:ジャパンハッピーグルーミング協会

広告協力:株式会社ストックアンドフロー





”豪華”トップクリエイターの競演!! 「一瞬で一年をめぐるステキ空間の旅」へ





1月 【お正月】 Japanese New Year‘s Day『The 和』 hfmama(Producer) @hfmama5553

2月 【バレンタイン】 Sweet Valentine Maison de RubanオーナーYumi (Special Contributor) @maison_de_ruban

3月 【ひな祭り】 雛祭り by Ai @ai_natsu2021

4月 【春のピクニック】 Spring picnic by Sweet Home yuchico(Producer/event planning) @yukichibisama

5月 【こどもの日】 nanairoなこどもの日 by studio716 オーナーsatomi @stu.dio716

6月 【梅雨】 rainy day by 綾瀬みか @ayase_mika

7月 【夏】 Popping Summer by HanBunLong studio @hanbunlong_studio

8月 【海】 竜宮城 by MEGUMI @anemone_anniversary

9月 【秋】 秋麗(あきうらら) by WanChaiStudio @dog.small.garden.koniwan

10月 【紅葉】 水鏡・紅 by PASHA² @pasha_atelier

11月 【読書の秋】 ホンノモリ~imaginary world by Towa no*mori @towa_no_mori

12月 【クリスマス】 パステルフェミニン クリスマス by hfmama(Producer) @hfmama5553

- 【Boy's バースデー】 FlowerParty by IZUMI @rii_and_alt

- 【Girl's バースデー】 Fleur rose by yumi @candypink.photo

- 【宿泊組スペシャル】 Lovely Japan by Sweet Home yuchico(Event planning) @yukichibisama





ご宿泊以外のわんちゃんのイベント入場





■入場料:3,500円(込)/1わんこ90分

■利用時間:9:00~16:00 /最終入場14:30

■ご予約:LINE公式から受付中(公式LINE:https://lin.ee/4PDwOWs



<お得!>ご宿泊のわんちゃんのイベント入場





■入場料:無料

■利用時間:宿泊日の16:00~翌09:00時間まで何度でも撮り放題

■対象者:イチホテル浅草橋、および系列ホテルにご宿泊のお客様

また宿泊特典といたしまして、宿泊者限定!15個目の+1「スペシャルブース」でお写真がお撮りいただけます





年間1万わんこが宿泊するhotel MONday Groupドッグフレンドリーホテルプロジェクト





hotel MONday Groupでは2021年3月よりドッグフレンドリーホテルプロジェクトを開始いたしました。

『わんちゃんを家族と思う人の価値観を尊重する』をコンセプトにドッグランなどを備えた『わんちゃん専用ホテル』ではなく、『人が泊まるホテルにわんちゃんが当たり前に泊まれる』社会を目指して取り組んでいます。

東京14ホテル、京都2ホテルでわんちゃんを受入れ、年間1万を超えるわんちゃん連れのお客様にご利用いただいております。







イベント宿泊者無料入場!対象ホテル





【ホテルタイプ(2わんこ/室)】

イチホテル浅草橋

hotel MONday 羽田空港



【アパートメントタイプ(3わんこ/室)】

MONday Apart 上野新御徒町

MONday Apart 秋葉原サウスイースト

MONday Apart Premium 秋葉原

MONday Apart Premium上野御徒町

MONday Apart Premium秋葉原浅草橋ステーション

GATE STAYPremium日本橋

GATE STAY Premium 銀座新富町

GATE STAY 日本橋水天宮前



公式HP「ドッグフレンドリープラン」よりお申込み下さい。

別途イベントへのご予約は不要です。

公式HP:https://hotel-monday.com/dog_friendly/





イベント広告窓口





株式会社JHATは全国の動物病院専門サイネージ配信サービスの「ペットアリーナ」を運営する株式会社ストックアンドフローと業務提携を開始いたします。

hotel MONday Groupが運営するドッグフレンドリーホテルの拠点と多様化しつつある動物病院に向け、病院内サイネージを全国の動物病院で展開する 「Pets Arena」(TM)と中心に新たな情報配信サービスを開始、イチホテル浅草橋で開催されるイベント広告窓口も株式会社ストックアンドフローに集約致します。





イベント運営問い合わせ先





イチホテル浅草橋

東京都台東区浅草橋1-26-6

TEL:03⁻3863⁻8811



公式Instagram:https://www.instagram.com/dog_friendly_hotel/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/22-11:46)