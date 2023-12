[オークリー]

23FWコレクションに新色が登場



ブレインデッドとオークリーのデザイナーチームで構成されるシンクタンクのOakley Factory Team(オークリーファクトリーチーム)は、23FWコレクションとしてアイウェアとフットウェアの新色を12月6日(水)に販売開始します。







ブレインデッドによって仕上げられた伝説的なアイウェアEye Jacket(TM)(アイ ジャケット)とSub-Zero(サブゼロ)は、夜間に着用することを推奨しません。オレンジカラーの偏光レンズが採用された丸みのあるシルエットの上品なEye Jacketフレームは、1990年代後半に公開された映画『マッドマックス』を想起させる、まるでハッカーのような印象のスタイルです。Sub-Zeroは、一切の無駄のないデザインに、あらゆるアウトドアアクティビティを楽しむための機能的なディテールが備えられた絶妙なスタイルとなります。





1992年に誕生したオークリーの初代Sub Zeroは、当時としては衝撃的な超軽量モデルで、限りなく0グラムに近い約20gという、かけていることを忘れるほどの軽さが特徴でした。今回のモデルのフレームはオレンジとブルーの絶秒な色合いが見る角度によって変わるカラーシフトペイント加工が施されました。独自のフレームコーティングとシルバーサテンのロゴに加え、細部まではっきり見えるように色とコントラストを最適化するPrizm(TM) Ruby(プリズムルビー)レンズを採用。レンズにはブレインデッドのロゴが刻印されています。



オークリーのEye Jacket(TM)はアートの中にサイエンスを取り入れる継続的なミッションの一環として誕生しました。Eye Jacket(TM)の流線的なシルエット、緻密なテクノロジー、立体的なフレームが纏うカリスマ性は1990年代半ばの発売当時に注目を集めました。数十年の時を経てオークリーの伝説的なアイウェアにブレインデッドが洗練されたペイント加工を採用。花火のように鮮やかに仕上げられた最新のEye Jacketが登場しました。テンプルを華やかに彩るサテンシルバーのオークリー エリプスロゴとレンズに刻印されたブレインデッドのロゴは、フレームに施された唯一無二のカラーシフトペイントと見事な相性を発揮します。細部まではっきり見えるように色とコントラストを改善するPrizm(TM) Rubyレンズで、あらゆる瞬間をより鮮やかな視界で捉えることができます。



いずれのフレームにも、特別仕様のマイクロバッグが付属します。本コレクションのアイウェアとフットウェアはオークリー公式オンラインストア(Oakley.com/ja-jp)とオークリーストア 渋谷店、オークリーストア大阪心斎橋店にて販売開始予定です。





















<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley)は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けたメンズアイウェアの製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。



