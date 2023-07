[UDホスピタリティマネジメント株式会社 エースホテル京都]

池内 志帆が新たな総支配人として就任!



エースホテル京都(所在地:京都市中京区)では、2023年7月1日(土)より、池内 志帆が新たな総支配人として就任したことをお知らせいたします。





池内は、大学在学中よりホテルでの業務に従事、米国シアトルのウェスティンホテルにてオペレーションとセールスを担当し、その後淡路島のウェスティンホテル開業準備室入社、料飲部門を担当しました。2004年ホテルグランヴィア京都に入社し、宿泊、接遇、海外マーケティング各部門において経験を積み、2021年9月からは東京・立川のSORANO HOTELの総支配人に着任し、25年以上のホテル業務経験を有しています。



また池内は2014年に、LGBTQ+における旅行というテーマについて啓発・教育活動を行なっている団体「IGLTA(International LGBTQ+ Travel Association): 本部米国」のグローバルアンバサダー(日本 担当)に就任し、翌年、Ambassador of the Yearを受賞。2016年からはアジアから初選出のIGLTA Board of Directors(本部理事)を務め、2021年にIGLTA Executive Board Vice Chair(副理事長)に就任するなど、LGBTQツーリズムの理解と促進に努めてまいりました。豊かな経験と知識にもとづく優れたリーダーシップにより、唯一無二の魅力に磨きをかける今後のエースホテル京都にご期待ください。



【就任にあたり池内からのメッセージ】

多様性を認め合い、個々の個性を重んじるエースホテル京都のチームの一員として働けることを心より楽しみにしています。Cultural Capitalとも呼ばれるこの京都の地において、エースホテルならではの情報発信を続けながら、国籍、性別、セクシュアリティ、年齢等に関わらず、全ての方々が「自分らしく」、生き生きとお過ごしいただける空間づくりを目指していきたいと思います。今年は夏から秋にかけて新しくメインダイニングもオープンし、進化を続けるエースホテル京都。いつ訪れてもワクワク・ドキドキできるエースホテルならではのホスピタリティをお届けしていきます。



エースホテル京都について

名 称:エースホテル京都(日本語表記) / Ace Hotel Kyoto(英語表記)

住 所:京都府京都市中京区車屋町245-2 新風館内

開 業 日:2020年6月11日

総 客 室 数:213室(客室部分2階~7階、保存棟26室、増築棟187室)

料 飲 施 設:レストラン2店舗、コーヒーショップ1店舗

その他施設:オリジナルグッズショップ、ギャラリー、宴会場1、会議室3、ルーフトップ、屋上庭園、フィットネス・ジム、フォトブース

駐 車 場:なし

ホームページ:https://jp.acehotel.com/kyoto/

LINE公式アカウント:https://lin.ee/t2Y6HcB(レストラン、イベント、宿泊のお得な情報やLINE限定のコンテンツをお届けします。)



<ホテル概要>

1999年アメリカのシアトルで若いクリエイター集団によってスタートして以来、現在全世界に10店舗をホテルを展開。アートや音楽を軸に、クリエイティビティあふれるインテリアデザインや、広く開かれたロビースペースの活用などで、旅行者だけでなくコミュニティと結びついたそれまでになかった形のホテルとして日本でも注目を浴びてきたホテル。エースホテル京都は初のアジア及び日本出店となり、今後もアメリカ国外での出店を目指す。

エースホテル京都は、著名建築家・隈研吾氏、長年のパートナーであるコミューンデザインとのコラボレーションにより、「East Meets West(イースト ミーツ ウエスト)」というコンセプトのもとデザインされた。日本とアメリカ西海岸のア ーティストや職人によるクラフト、自然、地域の素材、カスタムアート。「美的哲学、アイデアと伝統」がバランスよく融合された、新しい感覚の空間・アート作品を、宴会場、客室だけでなく館内のいたる所に配置。





