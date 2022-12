[ファクトリー]

世界中のハトが好きなユーザーに利用してもらい利用者の拡大を狙う



12月16日鳩(ハト)のゲームアプリシリーズを運営する株式会社ファクトリーはハトの電卓アプリ「ハト電卓」のアップデートを実施し、英語表記に対応いたしました。YouTubeに解説動画(英語版)も公開いたしました。







【解説動画はこちら】

https://www.youtube.com/watch?v=NKDMe-b4st4







【ハト電卓とは】

ハト電卓はシンプルな電卓アプリで、ボタンを押すたびにハトの鳴き声のような音がするアプリです。

音声のオンオフは設定可能です。

上部に鳩が表示されており、÷×-+のボタンを押すとハトが少し動くのが特徴となっております。

設定を切り替えることで別の鳥に変更することも可能です。



■選べる鳥は下記の通りです。

・ハト(pigeon)

・カラス(別名 漆黒の稲妻 jet black lightning)

・ワシ(別名 宇宙の帝王 emperor of the universe)

・セクシーハトちゃん (sexy pigeon)



【ハト電卓英語版の利用方法について】

iphone,Android端末の本体の設定で、言語設定を英語に変更することで英語版のハト電卓を利用することができます。



【英語表記に対応した経緯について】

日本国内での鳩が好きな人間の数には限りがありますが、世界に目を向けるとさらに多くの鳩が好きな人間がいると思い、世界で最も利用されている言語である英語に対応させることで、より多くのユーザーを獲得ができると思い、英語表記に対応いたしました。



【ハト電卓概要】

名 称: ハト電卓

配信開始: 2021年8月10日

利用方法: スマートフォンよりダウンロード

配信方法: App Store、Google Playより配信

App Store :https://apps.apple.com/app/id1579272240

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fctry.hato_calc







English translation of this article.

https://torigames.fctry.net/1848/



