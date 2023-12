[学校法人 神戸学園]

とうとうV3Esportsが次世代のプロ育成ために始動

2023年12月26日(火) V3Esports によるeスポーツ次世代育成プロジェクト

参加条件:16歳以上23歳以下対象

League of Legends 、VALORANT 、APEX Legends のゲームタイトルの中で

プロを目指すことに興味のある方



イベントの申し込み↓

刺激に満ちた環境を望む者への、試練の場。

V3Esports eスポーツ次世代プロ育成プロジェクトの情報解禁。







世界を舞台に戦った実績のあるプロeスポーツチーム「V3Esports」がとうとう次世代のeスポーツプレイヤーの育成に動き出す。日程は12月26日(火)だ。



3年前の夏行われた「League of Legends Japan League(以下:LJL)2020 Summer Split」で優勝を果たした。「APEX Legends」でも世界大会進出の実績のあるプロeスポーツチーム「V3Esports」(以下:V3)。彼らがLeague of Legends Japan League 、VALORANT 、APEX Legends を対象に次世代育成ためプロになるための道を示す。



https://forms.gle/s1i8yuUPAPNNSt8n9



今回のプロジェクトでは次世代のeスポーツプロプレイヤーを目指す若者にプロになるための方法、プロとしての活躍の仕方、セカンドキャリア、日本と海外のプロの違いについて触れていく。



eスポーツで活躍するプロ選手の多くは20代。10代からプロ契約を結び、第一線で活躍する選手も数多く存在する。eスポーツもリアルスポーツ同様、若さが鍵となる。

国際的なプロゲーマーとなるために、若いうちから質の高いトレーニングを積むことが求められている。

eスポーツ界で縦横無尽に活躍できる新しい人材が今、続々と輩出されようとしている。



eスポーツ選手として必須となるプレイヤースキルやゲームの理論にとどまらず、セカンドキャリアに

広がりを見出せるような知識や技能も身につけることができる。



V3Esportsは若い世代を巻き込んだ大きなうねりを生み出しつつある。

彼らによってeスポーツ業界にどんな明るい未来がもたらされるのか。今後の動きから、ますます目が離せない。



