[アッシュ・ペー・フランス株式会社]

アッシュ・ペー・フランス株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長:原敏文)が運営する東京・表参道のアートギャラリー「hpgrp GALLERY TOKYO」は、 2023年2月15日(水)~3月11日(土)の期間、個展「A Day in the Life」を開催いたします。 ニューヨークとメキシコシティの二都市を拠点に活動するアーティスト、It's a living(リカルド・ゴンザレス)が、初の試みとなる立体作品を発表いたします。









It’s a living.

「生きている」、「生きるということ」または「人生」とも訳せるかもしれないこの言葉を自身のシグネチャーとするアーティスト、リカルド・ゴンザレスの新作展「A Day in the Life」開催をご案内申し上げます。



リカルド・ゴンザレスは、「It’s a living」として活動している作家です。

It’s a livingはリカルド・ゴンザレスを表現するフレーズにとどまらず、彼の哲学とも言えます。美しく、シンプルな書体で描かれるリカルドの作品は、巨大なスケールの壁画や世界規模のブランドのロゴや広告、またストリートで見かけるステッカーまで、様々な形で発表され続けています。



祖父が1960年代に書いたカリグラフィーの美しさに魅せられて自身もカリグラフィーを始めたリカルドは、その過程でグラフィティ文化にも強く影響を受けながらニューヨークでタイポグラフィーを学びました。「書」の要素が強いカリグラフィーと、画面全体のグラフィカルなクオリティに影響するタイポグラフィーの面白さを融合させることで確立されたリカルド独自のスタイルは、ストリートカルチャーの温度感を保ちながらも、優雅で洗練された表現が特徴的です。



「A Day in the Life」は、1960年代に活躍したジャズ・ギタリスト、ウェス・モンゴメリーの同名のアルバムにインスパイアされた新作シリーズです。人生は感情のジェットコースターであり、1日のうちに様々なことが起こります。そんな毎日の出来事の素晴らしさを祝福するためにこのシリーズが生まれました。 2年ぶり4回目となる本展では、ファイバーボードをレーザーカットした厚みのある半立体作品、またスティールを用いた立体作品など、初の試みとなる作品で構成されています。



昨年、故郷のメキシコにも新たなスタジオを構え、ニューヨークとメキシコシティの二都市を拠点により精力的に活動するIt’s a living。会期初日には作家自身も在廊の上、オープニングレセプション開催を予定しております。







イベント情報





A Day In The Life

It's a living - Ricardo Gonzalez

会期:2023年2月15日(水)~3月11日(土)

場所:hpgrp GALLERY TOKYO(東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F)

電話番号:03-3797-1507

営業時間:12:00-19:00(日~火定休)







アーティストプロフィール







It's a living - Ricardo Gonzalez

メキシコ出身、ニューヨーク在住のグラフィックデザイナー、アーティスト。レタリング、タイポグラフィー、カリグラフィーや書体デザインを得意とする。少年時代、祖父の古い筆跡に魅せられ、カナダのモホーク大学でグラフィックデザインを、ニューヨークのクーパー・ユニオンで書体デザインを修める。カナダ、メキシコで活動した後、ブルックリンに拠点を移して活動している。主なクライアントに Apple, Nike, Google, Toyota など多数。







ギャラリー情報







hpgrp GALLERY TOKYO(エイチピージーアールピーギャラリートウキョウ)

ジャンルや固定観念に捕われず独自の世界を創り出すアーティストを紹介する現代アートギャラリー。アッシュ・ペー・フランス株式会社の運営するアートギャラリーとして2007年に設立し、およそ1ヶ月につき1企画のペースで展示を開催している。「LUMINE meets ART AWARD」の運営や海外からアーティストを招聘した商業施設での展示など、「ギャラリー」という敷居は低く「アート」の質は高く、ファッションや音楽を楽しむようにアートに触れてもらえる機会を提供している。公式サイト:https://hpgrpgallery.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-19:40)