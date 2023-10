[リボン食品株式会社]

Fat Witch Bakery NY本店からリボン食品(株)が事業承継



リボン食品株式会社(大阪市 代表取締役社長:筏 由加子)は、Fat Witch Bakery NYオーナーで同ブランド創業者のパトリシア・ヘルディング(以下パトリシア)より、2023年10月9日(月)にFat Witch Bakery の事業承継を完了致しましたことをご報告いたします。







Fat Witch Bakery とは





1998 年 NY のチェルシーマーケットにオープン以来、NY に訪れる観光客の多くが “NY のお土産といえばこれが定番!”と呼び声高いブラウニー専門店。

リボン食品株式会社は日本国内での製造・販売ライセンスを取得し、Fat Witch Bakery Japan として2015 年に日本のオンラインショップをスタートし、翌年には下鴨(京都)へ日本初となる実店舗をオープン。2021 年には代官山(東京)へと店舗を展開しています。







承継の背景と狙い





NY 店オーナーのパトリシア氏は引退を考え始めた頃に後継者不在の問題にぶつかり、このままでは事業継続に深刻な影響を及ぼすことを憂慮されていました。そこで、2015 年から手を取り合い Fat Witch Bakery事業をパトリシア氏と共に盛り立ててきたリボン食品社長の筏に「伝統を引き継ぎこのブランドを更に息の長いものにしてほしい」と相談があり、Fat Witch Bakery事業の全てをリボン食品が承継することが決定。同社は20年以上愛された事業を継続するとともに、アメリカや日本だけでなく世界中に美味しいと感じられるブラウニーを提供していこうと考えています。



Fat Witch Bakery の最大のコンセプトは「地域に根付くこと」

これまで京都店や代官山店がそうであったように、Fat Witch Bakery が大切にしてきたブラウニーの伝統の味を大切にしながら、世界のあらゆる場所でその地域の方々が求めるものに耳を傾けた商品・お店作りを目指し、その独自性と魅力を一層高めていきます。



今後の展開





今後、Fat Witch Bakery は11月よりブランド名を「Fat Witch New York」に統一すること で、ブランド認知拡大と強化を図っていきます。

ブランド名統一に伴い、NYと姉妹都市である東京の代官山店舗は、店内にNYらしさを取り入れ、日常的にNYを感じて頂けるように、リニューアルを予定しています。更に、共通したグッズの展開や、スタンプラリーのような店舗間巡り等、各国で楽しんでいただける仕組みも視野に入れ、Fat Witch New Yorkとして、これまでも両者の中で大切にしてきた“I care 精神”=”おもてなしの心”を忘れず展開を行っていきます。





■店舗情報(2023年11月より下記店舗名に改称し営業致します)

Fat Witch New York Chelsea

75 9th Ave, New York, NY 10011

TEL +1 212-807-1335

営業時間 12:00-18:00/定休日 月曜日

https://www.fatwitch.com/pages/location/



Fat Witch New York 下鴨(京都)

〒606-0824 京都府京都市左京区下鴨東半木町 67-6

TEL 075-275-0194/FAX 075-275-2436

営業時間 10:00-18:00/月曜日定休(祝日営業)

https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/kyoto/



Fat Witch New York 代官山(東京)

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 29-9 代官山ヒルサイドテラス D-12

TEL 03-3461-0039

営業時間:11:00(土日祝 10:00)~19:00/月曜日定休(祝日営業)

https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/tokyo/



Fat Witch New York Online store(日本)

〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南3丁目15番28号

TEL 06-6305-5790

サポートセンター対応時間:平日 10:00~17:00/土日祝定休

※ネット注文 24 時間受付対応。

https://www.fatwitch.co.jp/shop-index.php



