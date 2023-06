[株式会社Shippio]

国際物流プラットフォーム「Shippio(シッピオ)」を提供する、株式会社Shippio(本社:東京都港区、代表取締役CEO:佐藤 孝徳、以下Shippio)は、2023年3月2日(木)~3月3日(金)の2日間で開催した「Logistics DX SUMMIT 2023 ~国際物流DXの最前線~」の、セミナーのアーカイブ動画とセミナーレポートを、6月28日(水)より無料で公開いたしました。







本カンファレンスは、物流業界のリーダーが集い、業界のDX課題について議論し、累計2,058人が視聴、視聴後アンケートでは満足度97パーセントをいただき大好評のうちに幕を下ろしました。そしてこの度、8月に「Logistics DX SUMMIT 2023 スピンオフ ~ロジスティクスを経営戦略の中核に~(仮)」を開催するタイミングで、より多くの方々に物流業界のDX課題とその未来と向き合う時間を持っていただきたいという想いから、12セッションのアーカイブ動画と7記事のセミナーレポートの公開にいたりました。



■「Logistics DX SUMMIT 2023 ~国際物流DXの最前線~」とは

慢性的な労働力不足、 COVID-19や地政学的な影響による物流の混乱、新興国の台頭や グローバリゼーションの波など、激しいビジネス環境の変化によって、国際物流業界は抜本的な変革の必要性に迫られています。

その解決の一つの方向性として、デジタルトランスフォーメーション(DX)が注目されています。これまでデジタル化が遅れがちであった国際物流業において、いまどのようなDXが求められているのか?日本の国際物流業界の競争力を高めるために、中長期的に必要なこととは?急速に進行する環境変化、改革にどのように対応し、生き残っていくべきか。



業界をリードする企業やビジネスリーダーの方々をゲストに迎え、世界的な巨大産業である国際物流のDXについて指数関数的な進化の可能性を探るとともに、国際物流に関わる全ての人が、つながり、学び、成長する場を創出したカンファレンスです。



■アーカイブ動画詳細

配信開始日 :6月28日(水)

配信本数 :12セッション一斉公開(期間限定)

視聴登録 :https://service.shippio.io/conference/lds2023/



■セミナーレポート詳細

配信開始日 :6月28日(水)より随時公開

配信本数 :全7記事

公開場所 :https://service.shippio.io/report



■公開セミナーレポート一覧(公開順)

『これからの日本の産業に求められる創造的新陳代謝』

株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子 氏

6月28日(水)公開:https://service.shippio.io/report/lds2023_1



『大企業にイノベーションが起こせるか ~日本の産業の未来~』

ソニー・ベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 土川 元 氏

株式会社環境エネルギー投資 代表取締役社長 河村 修一郎 氏



『物流におけるビッグデータ活用の最前線 ~ビジネスへの応用を探る!~』

拓殖大学 商学部 国際ビジネス学科教授 松田 琢磨 氏

東京海洋大学 海洋工学部 流通情報工学科教授 渡部 大輔 氏

神戸大学 海事科学研究科准教授 平田 燕奈 氏



『DX先駆者から学ぶ、実践的DX組織論』

ヤマト運輸株式会社 執行役員 中林 紀彦 氏

株式会社ネバーマイル 代表取締役CEO 深作 康太 氏

ウルシステムズ株式会社 代表取締役会長 漆原 茂 氏



『ベンチャーキャピタルが見据える物流の未来』

Spiral Innovation Partners 代表パートナー 岡 洋 氏

Monoful Venture Partners 投資責任者 林口哲也 氏

株式会社ANOBAKA 代表取締役社長/パートナー 長野 泰和 氏

DNX Ventures マネージングパートナー兼日本代表 倉林 陽 氏



『カーボンニュートラル実現に向けた物流の役割とは』

ONE Pte.Ltd. Vice President of Corporate Strategy and Sustainability 塩見 寿一 氏

株式会社ゼロボード 代表取締役 渡慶次 道隆 氏

株式会社ローランド・ベルガー パートナー 小野塚 征志 氏



『協調&競争戦略で実現するLogistics 4.0』

鴻池運輸株式会社 取締役専務執行役員 鴻池 忠嗣 氏

株式会社野村総合研究所 シニアチーフストラテジスト 藤野 直明 氏



■Shippioについて

Shippioは「理想の物流体験を社会に実装する」をミッションに掲げ、国際物流のDXを推進する、日本初のデジタルフォワーダー(※)です。貿易システムの提供と、国際物流フォワーディング業務の提供を通じて、国際物流プラットフォームを構築し、国際物流領域のDXを推進いたします。



貿易システム上では、本船動静の自動更新や見積もり・発注、貿易書類や請求書の一元管理が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて、顧客企業の国際物流DXを実現します。

https://www.shippio.io/



※「デジタルフォワーダー」は株式会社Shippioの登録商標です



■会社概要

会社名 :株式会社Shippio (英語名: Shippio, Inc.)

所在地 :東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング15階

代表者 :代表取締役 佐藤 孝徳

設立 :2016年6月

事業内容:デジタルフォワーディングサービスの企画・開発・運営

URL :https://www.shippio.io/corp/



お問い合わせ:pr@shippio.io

取得ライセンス等:

第一種 貨物利用運送事業者(関自貨第1714号)、第二種 貨物利用運送事業者(国総国物第107号)、一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款(2013)、(国総国物第107号の2)



