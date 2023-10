[株式会社カッシーナ・イクスシー]

Cassinaの世界観が詰まった新フロアで温かく心地よい住空間を提案



株式会社カッシーナ・イクスシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:アレッシオ・ジャコメル)は、旗艦店であるカッシーナ・イクスシー青山本店を改装し、2023年10月21日(土)にリニューアルオープンしました。







温かく心地よい住空間

改装後のインテリアは、メインブランドであるカッシーナの世界観をその哲学“The Cassina Perspective”のもとに作り上げています。これは、革新的な製品とモダンなデザインアイコンが融合した多彩なコレクションにより、温かみのある魅力的な雰囲気を作り出す独自のビジョンです。現代の顧客の多様なニーズに応えられるよう、リビング、ダイニング、ベッドルーム、アウトドアエリアがさまざまなスタイル、ムードでコーディネートされ、カッシーナならではの幅広い提案を体感することができます。

内装は、ゾーンを区切るために建築的な要素を随所で効果的に使用しています。木製の装飾パネルなどの素材からは温かみが感じられ、店内のカラーパレットによって一層引き立ちます。グレー、ペトロール、テラコッタ、ネイビー、バーガンディの色合いが家具のシーンと結びつき、来店時の体験がより印象深く記憶に残ります。



アイコンと革新

空間全体から個々の展示アイテムへ視点を移すと、そこにはへーリット・トーマス・リートフェルトやル・コルビュジエ、ピエール・ジャンヌレ、シャルロット・ペリアンの代表的な家具など、カッシーナ・イマエストリコレクションのオーセンティックな作品が、マリオ・ベリーニ、ヴィコ・マジストレッティ、ロドルフォ・ドルドーニやアートディレクターのパトリシア・ウルキオラといった著名な建築家がデザインした現代的な作品とともに並んでいます。イタリアで誇りを持って丁寧に製造されたこれらのアイテムは、内側には卓越した製造技術を内包し、外側には時代を超越したエレガンスをまとっています。また、ミラノ工科大学のPOLI.designとのコラボレーションから生まれたCassina LABの研究により、循環型素材やウェルビーイング機能を取り入れ、現代の意識的な生活に寄り添った製品となっています。



魅力的なライフスタイル

リフレッシュした1、2階のフロアは、約1,050平方メートル 。今回、カッシーナの新しいカラーパレットを壁面に採用し、より魅力的なライフスタイルを提案する空間へと生まれ変わりました。



◇エントランス~1階



Casa 1

来店した際まず初めに目に飛び込んでくるのは、アートディレクターのパトリシア・ウルキオラによる印象的なボワズリー(壁装飾)を採用したリビングルームのコーディネート。オープニングでは、ティールブルーのブークレ生地をまとった新作SENGU BOLD(セングウ・ボールド)ソファによる、温かく洗練された雰囲気に包まれます。丸みを帯びたソファのライン、ラグのアシンメトリーな形やグラデーションなど、さまざまな要素が調和した心地よい空間です。





POP UP

新設したポップアップスペースでは、注目のトピックを発信。今回は、店頭で先行販売中のカッシーナ イ・マエストリコレクション50周年記念書籍「Echoes, Cassina. 50 Years of iMaestri」にフィーチャーした展示を行っています。注目アイテムの一つである、シャルロット・ぺリアンによるデイベッドTOKYO DORMEUSE(トウキョウ・ドルムーズ)は、数量限定の特別アイテムです。カッシーナの木工工場で製作されたこのデイベッドは、技術革新と工業デザイン、そして職人の手作業による技術が融合しています。





◇2階





Casa 3(1st MODEL HOUSE)

128平方メートル (LD/99.4平方メートル 、BR/28.6平方メートル )

2階に設えた2つのモデルルームのうち、こちらは「上質なものを選び抜く審美眼をもった、落ち着いた世代の住まい」をイメージしました。温かみのある木の壁を正面に大きく見せることで、肩の力を抜いたラグジュアリーを表現しています。テイラーメイドのようにエレガントなディテールが特徴のDRESS-UP!(ドレス・アップ)ソファ、上質なレザーのクラフトマンシップが光るCAB(キャブ)チェアなど、カッシーナの卓越した技術から生まれる洗練は、タイムレスな魅力を醸します。ヘリンボーンのセラミックタイルや、ベッドルームにはミラノのショールームと同じユニークな壁紙を採用。エレガンスと機能性で住まいを彩るGHOSTWALL(ゴーストウォール)シェルフと一体となり、ダイナミックな印象を与えます。





Casa 7

リビング、ダイニング、スリーピングの各エリアに加え、アウトドアもカッシーナの哲学を表現する大切な要素の一つです。50年代のリゾートを想起させるSAIL OUT(セイル・アウト)ソファや、ロープ編みのデザインがカジュアルな快適さを与えるDINE OUT(ダイン・アウト)シリーズのテーブル、チェアで、想像を超えたアウトドアの過ごし方を提案します。







Casa 8(2nd MODEL HOUSE)

84.9平方メートル (LD/53.2平方メートル 、BR+DEN/31.7平方メートル )

2つ目のモデルルームは、「流行に敏感なアクティブ世代の住まい」を想定しています。時代を超えた美しさと機能性を備えた世界的ベストセラーMARALUNGA(マラルンガ)ソファの後ろに特徴的な大理石の壁を配し、アーチ型の開口部やテクスチャーガラスのドアなど、個性的でこだわりが詰まったスタイルです。





ぜひご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。





The Cassina Perspective

1927年にメダで設立されたカッシーナは、1950年代には手工業から工業生産へと全く新しいアプローチを取ることで、イタリアで工業デザインを立ち上げました。

カッシーナは常にパイオニア精神を大切にしています。研究と革新への取り組みを通じて先進技術と伝統的な職人技を融合させ、著名な建築家やデザイナーとともに新たなデザインを構想し、それらを製品に昇華させてきました。

現在、カッシーナのビジョン“The Cassina Perspective”は、革新的な製品とモダンなアイコンが融合した多彩なコレクションを通じて、卓越性に基づく独自のデザイン・コードに従って心地よい環境を創造し、ブランドの価値観を表現しています。





カッシーナ・イクスシー青山本店

東京都港区南青山2-12-14 ユニマット青山ビル1,2,3F

TEL:03-5474-9001

https://www.cassina-ixc.jp



