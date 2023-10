[クリエイティブサーベイ株式会社]

~インタラクティブなフォームで、契約継続率向上と営業機会最大化を実現~



「顧客の声を機会に変える」をミッションに法人向けにインタラクティブなフォームサービスを提供するクリエイティブサーベイ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田口 亮、以下「クリエイティブサーベイ」)は、社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム「カオナビ」を提供する株式会社カオナビ(以下、カオナビ)があらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」を導入したことを発表します。



Ask Oneを導入することで、マーケティングオートメーションのMarketoやSalesforceなど各種マーケティングツールに顧客情報やヒアリング情報をシームレスに統合することで、顧客にあったタイミングで、顧客に必要な情報をリアルタイムに届けられる体制を実現することが可能になります。







■導入背景と期待する効果

カオナビでは、マーケティング活動で収集したデータの一部はMarketoやSalesforceとシームレスかつ活用しやすい形で連携できておらず、リアルタイム性やデータの使いにくさに課題がありました。



Ask Oneを導入することで、短期的に目指すのは各種申請フォームやアンケートを一新し、収集したデータをMarketoやSalesforceといった各種マーケティングツールとのシームレスな連携を実現することです。また、展示会における名刺情報とヒアリング情報の即時に活用できる状態にすることで営業機会を最大化し、中期的には導入顧客に向けた活用診断の実施や、活用状況に合わせたコミュニケーションを実現することでカスタマーサクセスの精度を高め『カオナビ』の契約継続率最大化を目指します。



顧客の声をSalesforceに接続することで顧客体験を向上





カオナビのカスタマーサクセスでは、様々なタイミングで実施するアンケートや、NPS(R)などを通じて顧客の声を把握し、サービスの向上に努めています。

従来はこれらのデータとMarketoやSalesforceのデータは一部が自動で連携しておらず、手作業による紐付けが必要でした。また、自動で連携される項目も分析に活かしにくい状態が課題でした。



Ask Oneは、イベント評価やNPS(R)、ヘルススコアの値をMarketoやSalesforceの自社環境に合った形で連携できるため、既存顧客のエンゲージメントに関連する分析をSalesforce上の顧客データと合わせて行え、回答結果に応じた顧客フォローをより適切に行うことが可能になります。



カオナビ活用診断や展示会ヒアリングなど営業強化に貢献





カオナビでは、カスタマーサクセス領域以外にも、営業プロセスにおけるあらゆる顧客接点の機会最大化を目指します。



例えば、Ask Oneの名刺読み取り機能を活用した展示会ヒアリングにカレンダー予約ツール「eeasy( https://eeasy.jp/ )」を連携させることで、展示会場で名刺情報+ヒアリング情報をSalesforceにリアルタイムに連携できるだけでなく、その場で商談アポイントまで完結できる仕組みを構築していきます。またカオナビの活用診断サービスの構築や申請フォーム・契約フォームなどあらゆる業務の仕組み化をAsk Oneで行っていく予定です。



■株式会社カオナビ カスタマーエンゲージメント本部長 最上 あす美様 からのコメント

『カオナビ』を導入いただいたお客様に高い価値を感じていただくために、業務における属人性を排除し、より高い水準で再現性のある仕組みを作っていくことを重視しています。そのためには取得したデータがよりタイムリーに分析しやすい状態で管理され、正しく活用されることが求められます。今回Ask Oneの導入によって顧客エンゲージメントに関するデータ取得の仕組み化がより強固なものになり、再現性のある営業・カスタマーサクセスのプロセスを構築できることを期待しています。



■株式会社カオナビ 会社概要

会社名:株式会社カオナビ

代表者:代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之、代表取締役 Co-CEO 柳橋 仁機

設立:2008年5月27日

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

事業内容:タレントマネジメントシステム「カオナビ」の開発・販売・サポート

URL:https://www.kaonavi.jp/



■あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

当社が培ってきた23の質問タイプを組み合わせることで誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、B2B企業におけるあらゆるタッチポイントでの顧客体験を向上し、レベニュープロセスの生産性を高めます。



この秋正式リリースの「Ask One」について詳しくはこちら

https://cssm.svy.ooo/ng/answers/ask-one_3min_v2/



■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表者:代表取締役社長 田口 亮

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、ブランドと顧客がつながるアンケート「CREATIVE SURVEY」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/



■サービスに関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 営業部

Mail: sales-dev@creativesurvey.com



■報道に関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 広報

Mail: pr@creativesurvey.com



※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、NPS、そして NPS 関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。



