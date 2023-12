[株式会社ブーマー]





『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND Official Shop』を運営する株式会社ブーマー (本社所在地:東京都渋谷区)は、2007年のリリース以来、NITROの代表作として根強い人気を誇る3rdアルバム『SPECIAL FORCE』 (スペシャル・フォース)の象徴的なロゴを施した限定コレクションを12月15日(金)より atmos (アトモス)のオンラインストアにて72時間限定で受注販売いたします。



『SPECIAL FORCE』はNITROを代表するアルバムのひとつとしてシーンから絶大な人気を誇りますが、中でも、表題曲『SPECIAL FORCE』はNIKE AIR FORCE 1の25周年を祝う特別なアニバーサリーソングとして配信限定でリリースされ、大きな話題となりました。



今回新たに販売されるコレクションは、NITROらしい、ブラックをベースに『SPECIAL FORCE』の象徴的なロゴをゴールドとシルバーで施した限定デザイン。コーチジャケット、 フーディー、ロングTシャツの3タイプを揃えました。

さらに、今回は、『SPECIAL FORCE』コレクションにちなんで、NITROオリジナルデザインのキックスクリーナーも登場。O.GEE.BRIGHTNESS製のスニーカークリーナーは、独自技術開発による特殊洗剤を採用し、地球環境保全に取り組んでる安全で安心なジャパンメイドのエコ仕様で作られています。



限定アイテムの受注販売は2023年12月15日(金)00:00~12月17日(日)23:59まで、 atmosのオンラインストアにて72時間限定となっておりますのでお見逃しなく。



※NITRO MICROPHONE UNDERGROUND Official Shopでは販売いたしません。







■ NMU SPECIAL FORCE LOGO COACH JACKET

Price: 14,300円(税込)

Color: GOLD, SILVER

Size: M, L, XL, XXL

Release: 2024年1月発売予定





■ NMU SPECIAL FORCE LOGO SWEAT HOODIE

Price: 14,300円(税込)

Color: GOLD, SILVER

Size: M, L, XL, XXL

Release: 2024年1月発売予定





■ NMU SPECIAL FORCE LOGO LS TEE

Price: 7,700円 (税込)

Color: GOLD, SILVER

Size: M, L, XL

Release: 2024年1月発売予定





■ NMU × O.GEE.BRIGHTNESS SNEAKER CLEANER

“KEEP THE SNEAKERS CLEAN”

Price: 1,000円 (税込)

10枚入 (スニーカー約10~15足分)

Release: 2024年12月発売予定

※受注アイテムと同時購入される場合、その他のインラインも含め発送は2024年1月となります。





About atmos

▼公式URL:https://www.atmos-tokyo.com

▼公式インスタグラム @atmos_japan



SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



NITRO MICROPHONE UNDERGROUND

▼公式インスタグラム @nitromicrophoneunderground

▼公式オンラインストア https://nitro-tokyo.online/

▼公式サイト https://nitromicrophoneunderground.com/



