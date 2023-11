[TuneCore Japan]

日本が世界に誇るエンタメカルチャー「KARAOKE」をコンセプトに煌びやかな空間でインディペンデントアーティストが輝くパフォーマンス ~ インディペンデントアーティストのPR機会の創出をサポート







チューンコアジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:野田威一郎)が運営する音楽デジタルディストリビューションサービス TuneCore Japan は、新たなオリジナルYouTubeチャンネル「NEOWN(読み:ネオン)」を開設したことをお知らせします。



「NEOWN」では、TuneCore Japan がキュレーションする注目のインディペンデントアーティストのマイクパフォーマンス動画を発信し、インディペンデントアーティストのPR機会の創出をサポート。動画では、日本が世界に誇るエンターテインメントカルチャー「KARAOKE」をコンセプトに、その世界観・日本を感じさせる空間を、こだわりのロケーションで演出。最新楽曲、新鋭アーティストの紹介も兼ねながら、出演アーティストが“ネオン”な空間で鮮やかなパフォーマンスを披露します。







NEOWNのビジュアル及びクリエイティブワークには、HIP HOPグループ・BAD HOPを担当し、HIP HOPシーンを中心とした様々なエンターテインメントコンテンツに携わってきたRenichi Murakoshiを中心に第一線で活躍するクリエイター陣を迎え、グローバルクオリティのコンテンツを届けていきます。



「あなたの音楽でセカイを紡ぐ」をビジョンに掲げ、インディペンデントアーティストのサポートに取り組み続けるTuneCore Japanが、世界共通言語である「KARAOKE」とマイクパフォーマンス動画をかけあわせ、グローバルなプラットフォームYouTubeを通じて、日本はもちろん世界でも輝けるアーティスト、楽曲を届けていきます。



なお、すでに公開されている下記アーティストをはじめ、出演アーティストは今後も続々と登場する予定となっていますので、ぜひご期待ください。







「NEOWN」出演アーティスト ※今後も順次追加







SWEE THE ART



https://www.youtube.com/watch?v=MWDEUpYKkto

(公開中)





Starceed



https://www.youtube.com/watch?v=8IxxZ3yAUeg

(公開中)





乃紫



https://www.youtube.com/watch?v=xRtX0mZIQRs

(公開中)





DJ GINTA & ODAKEi



https://www.youtube.com/watch?v=H3VP7vJETc8

(2023年11月3日(金) 21:00公開)





Ashley



https://www.youtube.com/watch?v=1pbnl5v9vGw

(2023年11月10日(金) 21:00公開)





出演アーティストコメント / 撮影の感想





SWEE THE ART

「こんな豪華なセットでむちゃくちゃ気持ちよく自分の歌を歌えるっていうのは、自分にとってこれからの糧になると思うし、すごく貴重な体験でした」





Starceed

「少し緊張しましたけど、その緊張を噛み締めながら(撮影を)楽しもうと思っていたので、実際に楽しむことができて良かったです」





乃紫 (noa)

「ぜひチェックしてみてください、ありがとうございました!」





DJ GINTA & ODAKEi

「めちゃくちゃ楽しかったです!汗だくになるくらい全力でパフォーマンスしました。次回も機会があったらぜひ僕ら“UCHIDA”を呼んでください!」





Ashley

「自分にとってもすごく大切な新曲『CheckMate』を、こうやってパフォーマンスする機会を与えてくれたNEOWNにとても感謝しています」





クリエイティブディレクター Renichi Murakoshi (branch.LLC) コメント





この度、長年お世話になっているTuneCore Japanと新しいミュージックチャンネル“NEOWN(ネオン)”をYouTubeにて開設させていただきました。



TuneCore Japanが運営する音楽ディストリビューションサービスは、利用するアーティス トが自身の音楽を世の中に発信・活動をしていくうえで、現代では必要不可欠なサービス であると考えています。



そんなサービスの中に、アーティストがパフォーマンスを通して楽曲を発信できるコンテンツがあったら、利用するアーティストにとってはこのサービスが更に有意義なものとなり、音楽を楽しむユーザーにとっては新たなるエンターテインメントコンテンツに発展する可能性があるのではないかと考え、チャンネル開設の準備を進めさせて頂きました。



既にTuneCore Japanのディストリビューションサービスを利用するアーティストのパフォーマンスはもちろん、NEOWNが独自の目線で捉え、まさにこれからシーンに出ていく 可能性のあるインディーズアーティストの発掘、そして飛躍のきっかけにもなり得る舞台 にしていきたいと切に願っております。



日本のカルチャーであり、僕も大好きな“カラオケ”や“キャバレー”などの世界観をコンセ プトに、出演してくださるアーティストおよび音楽を楽しむユーザーの皆様に近い将来 「NEOWN に出演してよかった、NEOWN を知ってよかった」と思っていただけるよう に、まずは僕自身が出演してくださる皆様、視聴者の皆様に感謝の気持ちを忘れずにTuneCore Japanと一緒にこのNEOWNを育ててまいります。





「NEOWN」統括プロデューサー Tacto Yoshino (TuneCore Japan) コメント





クリエイティブディレクターのRenichi Murakoshiさんとは、お互いアーティストを裏方から支える立場として以前より交流があり、いつか仕事をご一緒できればと考えていました。もともと彼の素晴らしい映像の才能を知っていたため、彼が独立するということを知った際、アーティストをサポートするために「YouTubeで新しくメディアを立ち上げたらいいんじゃないか」となにげなく話していたことが、この度こうして形となりました。



昨今、急激に存在感を増している国内インディペンデントアーティストのシーンにおいて、楽曲をリリースすることのハードルはかなり下がりましたが、一方、プロモーションに関してアーティストのみなさんは今も引き続き頭を悩ませているという話をよく耳にします。



これはアーティストだけでなく、アーティストや作品をサポート、バックアップする我々としても大きな課題であり、そこで、少しでもインディペンデントアーティストの発信に貢献できればと、今回自分たちでも実際にメディアを立ち上げることにしました。



最近では、03- Performance、HAPPY FLOWER LIVE、SCHWAZA Recordsのウタダイモン-スナック弥生- など、新しいインディペンデントなパフォーマンスメディアが登場しています。これらのムーブメントは非常に興味深く、「NEOWN」も含め今後このような動画メディアがもっと広がり、日本のアーティスト/楽曲の露出機会が増え、海外も含めさらに多くの人々に楽しんでいただけるようになることを心から願っています。





「NEOWN」概要





YouTube

https://www.youtube.com/@NEOWN-Performance



TikTok

https://www.tiktok.com/@neown_performance







[Credit]

Creative Director : Renichi Murakoshi (branch)

Director of Photography : Koretaka Kamiike

Camera Assistant : Yuto Mori, Gou Miyagi

Lighting Director : Motoki Tanaka

Digital Artist : misato

Graphic Designer : Fushimi Ikuya

Photographer : Hiroyasu Ogata

Live Recording Engineer : KOBAKEN

Colorist : Hajime Kato

Production Manager : Ikuya Noguchi. Kosuke

Location : THE27CLUB





TuneCore Japanは、今回の新企画など様々な取り組みを通し、国内音楽シーン/カルチャーのさらなる発展に貢献できるよう今後もサービスに取り組んでまいります。





会社概要





会社名:チューンコアジャパン株式会社

設立:2012年2月

代表取締役社長:野田威一郎

資本金:4,500万円



【TuneCore Japanについて】

自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中(185ヶ国以上)の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は393億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行う。

http://www.tunecore.co.jp/



http://www.tunecore.co.jp/