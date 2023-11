[株式会社BS日本]

「太陽にほえろ」の“マミー”長谷直美 空白の22年語る



愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる!







BS日テレで毎週土曜よる9時放送の「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!」、11/11(土)は俳優の長谷直美さんが登場です!

大人気刑事ドラマ「太陽にほえろ!」では、“マミー”役で派手なカーアクションを演じた長谷さん。ドラマのイメージに違わず、クルマ大好きで、何とアイドル時代から愛車を運転して現場に駆けつけていたとか。結婚、フランス移住、出産を機に芸能界を離れたが、紆余曲折を経て女優に復帰。その波瀾万丈の人生を振り返ります!



■18歳の初愛車は国民的人気のスポーツカー

実はアイドル歌手として芸能界デビューした長谷さん。18歳ですぐ免許を取り、現場にも愛車で通うように。アイドルといえば、運転禁止の印象も強いが…?「野放しのアイドルというか。自分で現場まで行ってましたから」とぶっちゃけ、MCのおぎやはぎを驚かせる。そんな長谷さんの初愛車が登場。

当時、社会現象にもなったあの国産スポーツカーだ。派手なエンジン音に、一同興奮の大拍手!





「結構忙しかったですね」というアイドル活動で、癒やしになったのが運転している時間。「唯一1人になれる空間」と、当時を振り返る。しばらくして、女優としての活動も開始。当たり役になったのが、「太陽にほえろ!」のマミー役。確かな運転技術から、スピンターンを得意にする豪快な役どころが人気を博した。石原裕次郎さんをはじめ、竜雷太さん、小野寺昭さん、萩原健一さん、松田優作さんら、大人気俳優たちがこぞって出演。当時は「お茶くみの女の子にも脅迫状が来る」と女性陣には受難なこともあったが、長谷にはなぜか…?撮影秘話も赤裸々に語る。

























プライベートでは95年に結婚し、フランスに移り住んだ長谷さん。長女を出産して芸能界から離れ、16年間は子育てに尽くしたという。フランス生活の難しさも経験したが、「強くなった人だけ住めますよ」と、人としての逞しさも培ったと告白。もちろん、フランスでもクルマを運転していたそうで、矢作もひるむほど難しいという、凱旋門周辺の運転方法も伝授する。



■フランス移住、離婚も…すぐ帰国しなかったワケ

54歳で離婚した長谷さん。しかし、すぐに帰国することなく、向かったのはロンドンだった。「16年子育てしていたわけ。何の勘もない。オーラもない」。そんな状況から、職場復帰を目指すため、演劇の学校に通うことに。当時の壮絶な生活も回想する。しばらくして帰国。22年ぶりに俳優業を再開させるが、テレビの番組企画では思わぬ大病が見つかり…。





自身でラリーなどのレースも経験した長谷さんだけに、どちらかというとスポーツカーが多い愛車遍歴。最後には現在の愛車が登場した。世界的に愛されながら、今はもう販売を終了したドイツの名車の最後のモデル。「これは私の最後の車だなという気持ちがあった」との覚悟で買ったが、実は収録翌日には手放すという。一体、何があったのか?



【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時~9時54分

【放 送 局】 BS日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏(自動車ジャーナリスト)

【ゲ ス ト】 長谷直美 11月11日放送

【番組 HP】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki/

【クレジット】(C)︎BS日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。



