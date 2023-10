[三井不動産商業マネジメント株式会社]

2023年10月4日(水)~11月5日(日)



三井不動産商業マネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大林 修)が運営する、三井ショッピングパーク ららぽーと沼津は、2019年10月に開業し、2023年10月で4周年を迎えました。日頃よりご愛顧いただいているお客さまへ4年分の“感謝のキモチ”を込めて、「4th ANNIVERSARY!LaLaport NUMAZU」を、10月4日(水)から11月5日(日)の期間で開催します。

URL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/cp/2310_anniv/







期間中は、周年を記念し、おトクな特典やANNIVERSARY限定メニューなどをご用意し“感謝のキモチ” を届けます。また、「すみっコぐらし」や「ピンキッツ&ベイビーシャーク」「パウ・パトロール」のイベントショーを開催します!

後半には、地域の皆様にご参加いただく「LOVE NUMAZU ミュージックフェア」を開催し、“音楽あり、ダンスあり”のパフォーマンスステージをお届けします。

さらに、ニュースポーツ体験など多数イベントを予定しておりますので、この機会にららぽーと沼津へご来館いただき「4th ANNIVERSARY!LaLaport NUMAZU」をお楽しみください。



4周年イベント期間限定 ANNIVERSARY MENU PICKUP







4周年の感謝のキモチを込めて、期間限定の特別メニューを各店舗でご用意いたしました。

今だけ堪能できる、お祝いメニューを是非ご賞味ください。

期間:2023年10月4日(水)~11月5日(日)

※店舗により期間が異なる場合がございます



本年も湯河原 飯田商店の限定メニューを予定しております。

後日公開予定ですので、お楽しみに!



※各店舗の動画とメニュー紹介は下記をご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/cp/2310_anniv/gmt.html



4周年限定!90店舗以上からスペシャルな特典もご用意!







4周年の感謝を込めて、施設内の90店舗以上からこの期間だけのスペシャルな特典もご用意しています!



期間:2023年10月4日(水)~11月5日(日)

※店舗により期間が異なる場合がございます



※各店舗の特典は下記をご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/cp/2310_anniv/toku.html



大人気アニメとコラボ!嬉しい期間限定POP UP SHOP





■「ラブライブ!サンシャイン!!&幻日のヨハネ プレミアムショップ出張所」



「ラブライブ!サンシャイン!!」とその公式スピンオフ作品「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」と初となるコラボショップを出店しています。



日時:2023年9月23日(土)~10月10日(火) 11:00~18:00

※下記日程は営業時間が変更になります。

10月7日(土)~9日(月・祝) 11:00~19:00

10月10日(火)11:00~15:00

※カプセルトイ・ネームシールにつきましても、営業時間に準じてご利用を終了いたします。

※営業時間が変更になる場合には、事前に告知いたします。

場所:ららぽーと沼津 2F イベントスペース(nano・universe 前)



特設HP:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/cp/2309_lvp/

店舗運営協力:株式会社Up Fields

X(旧twitter)アカウント:https://twitter.com/LLS_numazu_2020



「4th ANNIVERSARY!LaLaport NUMAZU」特別イベント





■圧巻の景色!沼津の港オリジナルの大漁旗が大集合!



地元、沼津港で実際に使用されている大漁旗がららぽーと沼津に登場します。所狭しと大漁旗がたくさん飾られる景色は圧巻です!

時期:10月4日(水)~11月5日(日)

場所:館内各所









■親子で楽しめるイベントを開催!



10月7日(土) パウ・パトロールとあそぼう!

パウ・パトロールと一緒にクイズやダンスであそべるバラエティショー!

場所:1F ひかりの広場 観覧無料

時間:11:30~

14:00~



















10月8日(日) すみっコぐらしとあそぼう!~クイズ大会・撮影会~



しろくま・ぺんぎん?・とかげがあそびにくるよ!

場所:1F ひかりの広場 参加無料

時間:11:30~

14:00~















10月9日(月・祝) Have fun! ピンキッツ&ベイビーシャークとあそぼう!



場所:1F ひかりの広場 観覧無料

時間:11:30~

14:00~



※イベントの詳細は下記をご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/event/2563884.html









■「LOVE NUMAZU」ミュージックフェア開催



近隣の学校様・団体様による“音楽あり、ダンスあり”のパフォーマンスをお届けする音楽のお祭りを開催いたします。



期間: 11月3日(金・祝)~11月4日(土)

会場: 1F ひかりの広場



参加予定団体:

沼津市立沼津高等学校・中等部 吹奏楽部

静岡県立沼津商業高等学校 吹奏楽部

静岡県立富士東高等学校 吹奏楽部

静岡県立吉原高等学校 吹奏楽部

静岡富士見中学校・高等学校 吹奏楽部/音楽部

studio R+B(ダンス)

La-Ciela DANCE STUDIO(ダンス) ほか



施設について







三井ショッピングパーク ららぽーと沼津

三井ショッピングパーク ららぽーと沼津は「LIVE MALL NUMAZU」をコンセプトに、ショッピングから食まで生活をより豊かで快適にする多彩な217店舗が集結した、静岡県東部最大級のショッピングセンターです。

充実したコミュニティ・キッズスペースなど、ららぽーとでしか体感出来ない“モノ・コト・ヒト”を提供いたします。



名称 :三井ショッピングパーク ららぽーと沼津

所在地 :静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3

TEL :055-929-9000(代表) 受付時間10:00~18:00

オープン日:2019年10月4日(金)

店舗数 :約217店舗

駐車台数 :約3,600台

交通 :JR東海道線「沼津駅」約2.5km JR東海道線「片浜駅」約2.0km

営業時間 :最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

URL :https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/



