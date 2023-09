[Oasys Pte. Ltd.]

ゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」と、ブロックチェーン技術を活用したアプリケーション開発を行う、double jump.tokyo株式会社は、9月23日20時より「TGS2023 BCG特別番組」として、東京ゲームショウ2023の公式出展社番組を放送することを発表いたします。さらに、ブースでの「NFT輪投げチャレンジ」の成功者に贈られる、出展企業のゲームキャラクターやロゴを用いたTGS限定NFTバッジや会場限定ノベルティの詳細も発表します。







初心者でも安心!「NFT輪投げ」チャレンジで出展企業のIPを使用したTGS限定NFTをゲット!

TGS2023では、多くの海外ゲストを迎える中、日本のお祭りをテーマにした特設ブースを出展します。共同出展企業であるdouble jump.tokyoが開発する『Battle of Three Kingdoms』をはじめ、合計12タイトルの試遊・展示を楽しむことができます。

ブースでは、NFTをもっと身近に感じてもらうための「NFT輪投げチャレンジ」を実施し、成功者には出展企業提供のゲームキャラクターやロゴを用いたTGS限定NFTバッジをプレゼント!さらに、参加賞としてOasysロゴ入りの光るうちわを差し上げます。



◾イベント概要

開催日程:2023年9月21日(木)~24日(日)

ブース場所:幕張メッセ 国際展示場 ホール3 東京ゲームショウ【03-N11】

TGS2023特設サイト:https://tgs2023.oasys.games/



◾配布ノベルティ



TGS会場限定NFTバッジ

ブース内で開催する「NFT輪投げチャレンジ」で成功した方には、出展企業が提供するIPのTGS限定NFTバッジをプレゼントいたします。このNFTは、Web3ウォレットを持っていない方でもワンクリックで開設できるウォレット「Oasys Passport」でその場で簡単に手に入れることができます。



NFT輪投げ参加タイトル

・double jump.tokyo/ 『Battle of Three Kingdoms - Sangokushi Taisen -』

・BLOCKSMITH&Co. / 『QAQA』

・CryptoGames(TCG Verse) / CryptoSpells

・enish /『De:Lithe Last Memories』

・エウレカエンターテイメント /『コインムスメ』

・GMOメディア / 複数タイトル

・PlayMining / 複数タイトル

・Red Door Digital / 『Reign of Terror』

・Ubisoft / 『Champions Tactics: Grimoria Chronicles』



会場では、NFT受取用QRコード付きのカードが配布されます。QRコードを読み込むことで「Oasys Passport」を通して「TGS限定NFTバッジ」を獲得することができます。



ゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」に特化したブロックチェーンゲーム初心者向けウォレットアプリ



公式HP:https://www.oasys-wallet.com/



Oasysロゴ入り光るうちわ

ブース内のNFT輪投げにご参加いただいた方全員に、参加賞としてOasysロゴ入りの光るうちわをプレゼントします。(無くなり次第終了)





『Battle of Three Kingdoms - Sangokushi Taisen』オリジナルグッズ

『Battle of Three Kingdoms - Sangokushi Taisen -』特別エリアでは、簡単なアンケートに回答することで「B3K抽選会」に参加できます!B3KオリジナルTシャツ(全3種類)、クリアファイル、マグネット(全12種類)などが当たります。さらに、フォトエリアなどのブース写真をXで投稿してくれた方には、もれなくマグネット(1種)をプレゼントいたします!

※Tシャツの色やマグネットの種類は選べません





出展タイトル追加情報

CryptoGames Inc.(TCG Verse)



・『CryptoSpells』

・『NFTWars』

・『Kyrie&Terra』

・『DragonMaster』

・『LOOTaDOG』

・『OasChoice』





double jump.frog / 『ALKEMON』







Alim / double jump.tokyo / 『BRAVE FRONTIER HEROES』







SQUARE ENIX / double jump.tokyo / 『資産性ミリオンアーサー』



■公式出展社番組の放送が決定

TGS公式出展社番組にOasys/double jump.tokyoによる「TGS2023 BCG特別番組」が放送決定。



「TGS2023 BCG特別番組」では、ブロックチェーンゲーム(BCG)やNFTについて、初心者でも理解できる内容で放送します。番組前半ではゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」の注目ゲームを紹介。後半では『Battle of Three Kingdoms』のPvP対戦バトルを初公開、ゲームの詳しい情報もお披露目いたします!視聴者向けのプレゼント企画もあるので、ぜひご覧ください。



・配信日時:2023年9月23日(土)20:00~20:50

・配信先:YouTube、Twitter、ニコニコ、Twitch、Facebook、TikTok、STEAM、DouYu、bilibili、HUYA、Douyin、Xigua、Toutiao

・言語:日本語・英語・中国語(アーカイブのみ)

・ゲスト:『コインムスメ』より、オアシスちゃんこと山崎 夏菜様(虹のコンキスタドール)



■本件に関する問い合わせ

ご取材等に関しては、以下よりご連絡ください。

https://form.run/@oasys-contact



■Oasysについて

Oasysは「Blockchain for Games」をコンセプトとするゲームに特化したブロックチェーンプロジェクトです。Oasysバリデータ(チェーン運用主体)はバンダイナムコ研究所などの大手ゲーム会社やWeb3企業など計20超で構成されており、合意形成アルゴリズムは環境面にも配慮したPoS(Proof of Stake)方式を採用しています。



独自のOasysアーキテクチャでブロックチェーンゲームのユーザーに対して取引手数料の無料化と取引処理の高速化を実現することで、快適なゲームプレイ環境を提供します。



Website: https://www.oasys.games/

Twitter(英語): https://twitter.com/oasys_games

Twitter(日本語): https://twitter.com/oasys_japan

Discord: http://discord.gg/oasysgames



