[株式会社エーアイ]

~第1弾は「琴葉 茜・葵」「伊織 弓鶴」「結月ゆかり」「紲星あかり」~



高品質音声合成エンジンAITalk(R)を開発・提供する株式会社エーアイ(本社:東京都文京区、代表取締役社長:廣飯 伸一、証券コード:4388、以下:エーアイ)は個人向けブランド「A.I.VOICE(R)」において、進化した新世代DNN音声合成エンジン「AITalk6」を活用したNeuralボイスライブラリを搭載し、WindowsだけでなくmacOSにも対応した「A.I.VOICE2」の発売が決定した事をお知らせ致します。 「A.I.VOICE2」第一弾として、自社キャラクターの「琴葉 茜・葵(コトノハ アカネ・アオイ)」「伊織 弓鶴(イオリ ユヅル)」、VOCALOMAKETS(ボカロマケッツ)キャラクターの「結月ゆかり(ユヅキユカリ)」「紲星あかり(キズナアカリ)」を2023年12月22日に発売いたします。

また、第二弾以降のキャラクターも今後順次発表をおこなってまいります。









・A.I.VOICE公式サイト

https://aivoice.jp/





「A.I.VOICE2」製品概要





●注目機能

・Neuralボイスライブラリに対応

さらに自然に人間らしくなった声「Neural ボイスライブラリ」に対応。



・既存ボイスライブラリとの互換性

A.I.VOICEで購入した既存ボイスライブラリをそのままA.I.VOICE2 Editor上で使用が可能です。

※Mac 版は別途ボイスライブラリのインストールが必要です。



・アクセント句毎にスタイル変更が可能に

文章単位でのスタイル変更からアクセント句毎のスタイル変更が可能になりより柔軟な調整が可能になります。



・付属&アペンドボイスのスタイル化

従来別々だったボイスライブラリが一つに統合され、ますます表現の幅が広がりました。

※ボイススタイルは対応キャラクターのみ利用可能です



・進化した編集体験

より直感的で簡単な操作で音声作成ができるよう、UIを刷新しました。



・マルチプラットフォームで動作

Windows に加え macOS(※) でもご利用いただけます。

※Apple シリコン搭載機種のみ対応、詳しくは動作環境を参照してください



●基本機能

・テキスト入力・音声合成・音声保存

喋らせたい文章を入力し再生するだけでキャラクターの自然な音声で合成し再生でき、音声ファイルとして保存することが可能です。



・フレーズ編集・登録

音声の発音に違和感があった場合、画面上の簡単な操作で、より自然な発音に調整をすることができます。



・単語編集・登録

読み間違いや発音の間違いなどを修正し登録しておくことが可能です。



・ボイススタイル調整

感情などの発話スタイルの調整をすることができ、より表現力豊かな音声を作成することが可能です。

※ボイススタイルは対応キャラクターのみ利用可能です。



・各種音声効果調整

音量、話速、高さ、抑揚などの調整が可能です。



・ポーズ設定

文のポーズの長さを自由に設定することができます。また、記号にポーズを割り振り文中にポーズを簡単に挿入することも可能です。



・ユーザーキャラクター

音声効果やスタイルの設定を変更して新しいキャラクターとして保存することができます。



Neuralボイスライブラリ動作環境





※最新の動作環境及び推奨動作環境はオンラインマニュアル https://aivoice.jp/manual/editor2 をご確認ください。

(※記載URLのオンラインマニュアルは後日公開予定)



A.I.VOICE2 Editor及び既存ボイスライブラリ動作環境





〈Windows 版、Mac 版共通〉

・ストレージ:5GB 以上の空き容量

( ボイスライブラリの追加時、1 つにつき追加で 500MB ~ 1.5GB 程度の空き容量が必要 )

※利用する話者によって必要な容量は異なります。

・ ディスプレイ:1280x720 以上の画面解像度

・ その他:アクティベーション時にインターネット接続環境が必要になります。



〈Windows 版〉

・ Windows10(64bit 版 ) または Windows11 が動作し下記スペックを満たす PC

・CPU:Intel AVX 対応のプロセッサを推奨

(Intel "Sandy Bridge" Core i3 以上 , AMD Bulldozer, AMD Jaguar 以上 )

・ メモリ:4GB 以上

・ サウンド:DirectX 9.0c 以降に対応したオーディオデバイス

・ OS:Windows 11 , Windows 10 (64bit) ※仮想環境は除きます。

・その他:アクティベーション時にインターネット接続環境が必要になります。



〈Mac 版〉

・ Apple シリコンを搭載した Mac ※Intel Mac には対応しておりません

・ CPU:Apple シリコン (Apple M1 チップ以上 ) のプロセッサ

・メモリ:8GB 以上



「A.I.VOICE2」第1弾 提供キャラクターについて









A.I.VOICE2 発売情報





A.I.VOICE2 共通販売情報

・製品形態:パッケージ版、DL版

・発売日:12/22 (金)

・予約情報1:11/24(金)~12/7(木)A.I.VOICE Official Shop にてパッケージ版予約実施

・予約情報2:12/8(金)~取り扱い店にてパッケージ版の予約開始予定

・販売サイト

・パッケージ版:A.I.VOICE Official Shop(https://aivoice.thebase.in/)他

・ダウンロード版:A.I.VOICE 公式サイト(https://shop.aivoice.jp/)他

※DL版の予約はありません



『A.I.VOICE2 琴葉 茜・葵』





<収録内容>

・琴葉 茜(関西弁)

ボイススタイル5種類収録:平静、喜び、怒り、悲しみ、蕾

・琴葉 葵(標準語)

ボイススタイル5種類収録:平静、喜び、怒り、悲しみ、蕾



<価格(税込)>

パッケージ版 18,480円

ダウンロード版 14,740円



<特典>

・新規収録 exVOICE vol.4

・NEUTRINO 琴葉 茜・葵

※特典は製品登録後サポートサイトよりDLいただけます



『A.I.VOICE2 伊織 弓鶴』





<収録内容>

ボイススタイル5種類収録:平静、喜び、怒り、悲しみ、冥



<価格(税込)>

パッケージ版 16,280円

ダウンロード版 12,980円



<特典>

・新規収録 exVOICE vol.4

※特典は製品登録後サポートサイトよりDLいただけます



『A.I.VOICE2 結月ゆかり』





<収録内容>

・ボイススタイル8種類収録

・結月ゆかり -平静、喜び、怒り、悲しみ

・結月ゆかり 雫

・結月ゆかり 凪 -喜び、怒り、悲しみ

・パッケージ購入特典画像



<価格(税込)>

パッケージ版 17,380円

ダウンロード版 14,080円



※結月ゆかり 雫とは、『A.I.VOICE2 結月ゆかり』の13歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイルです。

※結月ゆかり 凪とは、『A.I.VOICE2 結月ゆかり』の、喜・悲・怒のボイススタイルを落ち着いたトーンで収録・制作したボイススタイルです



『A.I.VOICE2 紲星あかり』





<収録内容>

・ボイススタイル6種類収録

・紲星あかり -平静、喜び、怒り、悲しみ

・紲星あかり 蕾

・紲星あかり 萌

・パッケージ購入画像



<価格(税込)>

パッケージ版 16,280円

ダウンロード版 12,980円



※紲星あかり 蕾とは、『A.I.VOICE 2 紲星あかり』の10歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイルです。

※紲星あかり 萌とは、『A.I.VOICE 2 紲星あかり』の5歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイルです。



A.I.VOICE2 SALE情報





予約・販売開始~1/31(水)までA.I.VOICE2が10%OFF!

さらにA.I.VOICE Official Shopでは

・パッケージ版:更に20%OFFになるクーポン配布予定

・DL版:更に10%OFFになるクーポン配布予定



VOCALOMAKETSとは





「何かワクワクするような、面白い事」をしたいクリエイターの集まりです。運営は株式会社バンピーファクトリーが行っています。

●ホームページURL: https://vocalomakets.com/





※Microsoft、Windows、その他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Mac、macOSは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※exVOICEは株式会社バンピーファクトリーの登録商標です

※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-10:46)