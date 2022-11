[株式会社浜友商事]

マーベル・コミック編集長、C.B.セブルスキー氏も来日決定!



株式会社東京コミックコンベンション(代表取締役社長:胸組 光明)は、2022年11月25日(金)~11月27日(日)までの3日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)にて開催する「東京コミックコンベンション2022」(以下、「東京コミコン2022」)の、アーティストアレイブースの出展者情報について発表致しました。









★マーベル・コミックやDCコミックスでも活躍中のアーティストが大集結!

アーティストアレイとは、個人で活動している漫画家やアニメーター、アーティストの方が作品展示等で出展されるブースとなっており、マーベル・コミックやDCコミックスなどのアメリカン・コミックスで活躍中のアーティストやクリエイターも毎年参加している、コミコンならではの非常に人気のコーナーとなっています。

会期中は作品展示の他にも各アーティストによって、ファンの要望に応じてイラスト制作を行うコミッションや、作品の販売等も予定しています。



今年は、あのマーベル・コミックの編集長を務めるC.B.セブルスキー氏をはじめ、東京コミコン2019のメインビジュアルをデザインしたロンドン在住のイラストレーターZeng(ゼン)氏など、世界中からアーティストの出展が決定!

さらに国内からも映画『ファイナルファンタジー』のマットペイント&コンセプトアート制作に携わり、キリンコンテンポラリーアウォード‘92入賞をはじめ、エボリューションデザインコンテスト入賞やSKIPクリエイティブヒューマン大賞最優秀賞受賞等、数々の賞を受賞している内尾和正氏や、マーベルでデーモンシリーズを連載し、2021年にはアイズナー賞の「ベストカバーアーティスト」部門を受賞した桃桃子氏など、豪華アーティストが勢揃いしており、例年以上の盛り上がりが期待されています!



★出展アーティスト(敬称略)

Adi Granov

Agnes Garbowska

Alex Sinclair

Andrew Griffith

Beth Sotelo

BZ JOINT

C.B. Cebulski

Chad Hardin

DUKEScomics

Ed Piskor

Euromanga

Geof Darrow

GYAROMI

HUMAN ROBOT

Joel Gomez

JPP

Livio Ramondelli

Maike Huster

Matt Frank

Matteo Lolli

Matthew Forsythe

Meisha Mock

Mirka Andolfo

Ryan Benjamin

Sean Ellis

The Art of Zeng

the Glitter Factory

TKC工房

Tokyo Cowboys

アートジャンキー

アニートル

かっこわらい雑貨店

ギャラリー アートスペース

くまたにたかし

さおとめあげは

ジェームス ハリス (The Jinja Ninja)

ラボラトリーエイト(外薗昌也)

レッドシャーク

児嶋都

仁彩NINSAI

桃桃子

内尾和正

麻宮騎亜



■開催概要

名称:東京コミックコンベンション2022(略称:東京コミコン2022)

会期:2022年11月25日(金)、26日(土)、27日(日)

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)4ホール~8ホール

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容:

・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップや、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブパフォーマンスのライブ配信

・コスプレイヤーの交流、コンテスト

・漫画家やアニメーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」



※新型コロナウイルス感染拡大の状況次第で、変更の可能性がございます。申し訳ございませんが、予めご了承ください。



