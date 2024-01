[ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社]

干支の辰をデザインのインスピレーションにした「YEAR OF THE DRAGON(YOTD)“イヤー・オブ・ザ・ドラゴン”」フットウエア2型を発表。







ドクターマーチンは2024年の第一弾として、「辰年」の希望に満ち溢れた新しい年を願う「YEAR OF THE DRAGON(YOTD)“イヤー・オブ・ザ・ドラゴン”」コレクションを発表します。幸運とともに新年を迎えるために、干支の辰である「龍」や幸運を運ぶといわれているレッドとゴールドのカラーリングを印象的にデザインに取り入れています。



「1460YOTD」8ホールブーツ

この限定の8ホールブーツは、スムース・スライス・レザーを使用し、トゥには龍のグラフィックが彫金で施されたゴールドのメタルプレートを配置し存在感抜群のデザインとなっています。ほかにもアイレットやアグレット、「龍」の刻印が入ったシューチャームもゴールドで統一されており、シュータンにはヘアオンレザーを使用し、ディティールまでこだわった完成度の高いブーツとなっています。ドクターマーチンのシグネチャーであるイエローのウェルトステッチやヒールループは、「ラッキーレッド」仕様となっています。





1460 YOTD 8ホールブーツ ¥33,000(税込)

「ADRIAN YOTD」タッセルローファー

エイドリアン・ローファーは、スムース・スライス・レザーとアッパーとヒール部分のヘアオンレザーのコンビネーションが印象的なタッセルローファーです。ブラックの表革とレッドの裏革、コバ、インソールがアクセントを添えてスタイリッシュなムードを盛り上げます。タッセル部分にはゴールドの留め具をあしらい、高級感をプラスしています。ドクターマーチンのシグネチャーであるウェルトステッチは、こちらも「ラッキーレッド」仕様となっています。



ADRIAN YOTDタッセルローファー ¥29,700(税込)

いずれのブーツ、シューズも幸運を呼び寄せるデザインディディールをスタイリッシュに取り入れて仕上げているのが特徴です。2024年、新年の始まりをドクターマーチンの“YEAR OF THE DRAGON”コレクションでスタートしてみるのはいかがでしょうか。いずれもユニセックスで2024年1月5日(金)より全国のドクターマーチンショップと公式オンラインショップにて数量限定で発売開始です。





1460 YOTD 8ホールブーツ ¥33,000(税込)



ADRIAN YOTDタッセルローファー ¥29,700(税込)

お問合せ先:

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

0120-66-1460

https://jp.drmartens.com



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/04-18:16)