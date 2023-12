[合同会社ピースユー]

店頭売上も好調、さらにライブコマースは店頭の4倍以上の売上を達成



日本最大級のライブコマースアプリ「Peace You Live」(以下「ピースユーライブ」)を運営する合同会社ピースユー(本社:東京都千代田区、職務執行者:藤瀬公耀)は、2023年12月8日(金)~12月10日(日)に有楽町マルイ2階の「concept shops」内にて期間限定で出店したピースユーライブ初のポップアップショップ『Peace You Live Shop』を開催しました。







『Peace You Live Shop』とは、 ピースユーライブのアプリ内イベントを勝ち抜いた3名の人気ライバーを対象にオフラインでの販売機会を提供する新形態のショップです。各ライバーが自ら選定した商品を店頭販売しながら、同時にライブコマースも実施する、新たな取り組みとして実施しました。

オンライン・オフラインの垣根を越えた新たな交流の形を実現







4日間という限られた期間の中でしたが、ライバーとライブ購入者が対面で交流できる機会として、多くの皆さまに店舗まで足を運んでいただくことができました。店舗に来られなかった方々もライブコマース上でライバーと来店者の会話を視聴しながら参加する、という『Peace You Live Shop』ならではの新しいスタイルが誕生しました。また、人気ライバー3名が店舗に集まったことで、普段は見られないライバー同士の掛け合いが生まれ、新たな交流の形を実現することができました。

『Peace You Live Shop』は、人気ライバー3名それぞれが得意分野の販売商品を用意。バラエティに富んだ商品を販売するショップとして、有楽町マルイに訪れたお客様も数多く立ち寄っていただきました。その結果、店舗の売上は4日間を通して好調に推移し、最終日には完売する商品が数多くでました。

さらに、店頭販売だけでなく常時ライブコマースの配信を実施しながらの営業を行い、ライブコマースに力を入れる時間帯をバランスよく作るなど各ライバーがそれぞれ工夫を凝らしたことで、ライブコマースからの売上は店頭販売の4倍を記録する結果となりました。





「ユーザーがオンラインとオフラインで“つながる”」をコンセプトに、店頭とライブコマースでの販売を実施した『Peace You Live Shop』は、店頭とライブコマースの盛り上がりが双方に好影響を与える新形態のショップとして、大盛況で終了しました。





ピースユーライブは、引き続き全てのユーザーの皆さまにとって「より楽しく買い物・販売ができるライブコマースアプリ」にできるように取り組んで参ります。



・ライバー&商品紹介



ライバー名:aile

紹介URL:https://web-app.peaceyoulive.com/profile?userId=vAV7T8mShqQfBXR8qfWsUhjP6du2

販売商品:usedブランド品を中心にセレクト



ライバー名:jima

紹介URL:https://web-app.peaceyoulive.com/profile?userId=IY7HMH0aUAeHlF4tAUauYII33wA2

販売商品:アパレル、コスメを中心にセレクト



ライバー名:はつぴよ

紹介URL:https://web-app.peaceyoulive.com/profile?userId=XZ2DgdcLPUh3fo1AcqW9P1aKjaC2

販売商品:コスメを中心にセレクト

本件に関するお問い合わせ





合同会社ピースユー ライブコマース事業担当

お問い合わせURL:https://peaceyoulive.com/contact/

「Peace You Live」とは







「ピースユーライブ」は、ECとライブ配信を組み合わせたライブコマースアプリです。2020年9月のサービス開始から急速に成長を続け、約3年間で流通総額は40億円以上、ライブ視聴時間は200万時間に達し、延べ4,000人以上のライバーが登録しています。販売されている商品ジャンルは、アパレルやコスメ、食品、雑貨など多岐にわたる、日本最大級のライブコマースアプリです。





公式サイト:https://peaceyoulive.com

公式Webアプリ: https://web-app.peaceyoulive.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/peaceyoulive

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/peaceyoulive

合同会社ピースユー





会社名:合同会社ピースユー

本社所在地:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

職務執行者:藤瀬 公耀

事業内容:ライブコマースフリマアプリ「ピースユーライブ」の企画・開発・運用



