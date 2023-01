[株式会社エルティーアール]

「NCT 127」のプライベートギャラリーのようなテーマカフェが東京・神奈川・愛知・大阪・宮城全国5都市6会場で開催決定!



エルティーアールは、『NCT 127 Cafe "GALLERY 127” presented by NCTzen 127-JAPAN』を2023年2月9日(木)より東京、愛知、2月10日(金)より神奈川、2月14日(火)より大阪、宮城の全国5都市、全6会場で期間限定にて運営いたします。テーマは「アート」。スタイリッシュなカフェで、ビビッドな色彩のメニューやオリジナルグッズをお楽しみください!







株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、『NCT 127 Cafe "GALLERY 127" presented by NCTzen 127-JAPAN』を2023年2月9日(木)より東京、愛知、2月10日(金)より神奈川、2月14日(火)より大阪、宮城の全国5都市、全6会場で期間限定にて運営いたします。

■『NCT 127 Cafe "GALLERY 127” presented by NCTzen 127- JAPAN』

NCT 127(※)は、新たな概念をもった、次世代グローバルグループ”NCT”の中で多様な国籍のメンバーで構成されたグループです。2016年7月にデビューし、2018年5月に日本デビューを果たしました。抜群のパフォーマンス力と表現力、そしてセンスの高い楽曲が各所で評価され、世界中から注目されています。



今回のカフェのテーマはアート。このたび、エルティーアールは、NCT 127オフィシャルファンクラブ『NCTzen 127-JAPAN』プロデュースのもと、ファンクラブ会員限定の会報誌内でメンバーたちが制作したアートを展示するギャラリーをイメージしたプライベートギャラリーのようなテーマカフェを運営いたします。



カフェメニューは、かわいいミニバケツに入ったソースをからめて食べるパスタやハンバーガー、カラフルなソースを合わせたワッフル、フィルムを剥がすとたっぷりの生クリームが流れ落ちる新感覚のパンケーキ、彩り豊かな9色のソースやパウダーでカラフルに盛り付けたパフェなどアートが感じられる工夫を凝らした、楽しくて映えるメニューをご用意いたしました。



また、ここでしか見られない撮りおろし写真を使用したオリジナルグッズや特典なども登場します。



ギャラリーのような色鮮やかな空間に囲まれて、楽しい食事を味わいながらゆっくりとカフェタイムをお過ごしください。





(※)NCT 127

<活動グループ、メンバー数の制限がない>新たな概念をもった、次世代グローバルグループ”NCT”。

その中でも日本・韓国・アメリカ・カナダと多様な国籍のメンバーで構成され、抜群のパフォーマンス力と表現力、そしてセンスの高い楽曲が各所で評価されているダンス&ボーカルグループ”NCT 127”(エヌシーティー イチニナナ)。

NCTは「Neo Culture Technology(ネオカルチャーテクノロジー)」の頭文字、127は韓国ソウルの経度を表している。



2018年5月23日にJapan 1st Mini Album「Chain」で日本デビュー。

2019年4月17日にはJapan 1st Full Album「Awaken」をリリース。

2019年2月より初のライブツアー「NCT 127 Arena Tour ‘NEO CITY : JAPAN-The Origin’」をスタート。アリーナツアーでは全国4か所8公演を終え、大規模なワールドツアーも世界各国で開催された。。

2020年3月に韓国で発売した「NCT #127 Neo Zone」は全世界で140万枚以上売り上げ、米ビルボード各種チャートに連続チャートインを記録。

2021年2月17日、Japan 2nd Mini ALBUM「LOVEHOLIC」を発売。

2022年5月22日からは初となるドームツアー『NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY:JAPAN - THE LINK’』を、東京・名古屋・大阪にて開催した。



■NCT JAPAN OFFICIAL SITE:https://nct-jp.net/

■NCT JAPAN OFFICIAL Twitter:@NCT_OFFICIAL_JP

■NCT 127オフィシャルファンクラブ『NCTzen 127-JAPAN』:https://nctzen127-japan.smtown-fc.jp





<開催概要>

【日程/店舗】

■東京・表参道:BOX cafe&space 表参道ヒルズ店/2023年2月9日(木)~3月19日(日)

東京都渋谷区神宮前4-12-10 本館 地下3階



■東京・原宿:BOX cafe&space 原宿アルタ店/2023年2月9日(木)~4月2日(日)

東京都渋谷区神宮前1-16-4 原宿アルタ 3階



■神奈川・横浜:Collabo_Indexルミネ横浜/2023年2月10日(金)~3月19日(日)

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜6階



■大阪・心斎橋:心斎橋contact(コンタクト)/2023年2月14日(火)~4月16日(日)

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール内 4階



■愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店/2023年2月9日(木)~3月12日(日)

愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック 地下1階



■宮城・仙台:BALLER:S イオンモール新利府店/2023年2月14日(火)~3月5日(日)

宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階



<カフェサイトオープン>:2023年1月19日(木)12:00

<事前予約受付>

・FC先行予約受付(抽選): 2023年1月20日(金)12:00~

・FC先行予約受付(先着): 2023年2月8日(水)12:00~

予約金: 700円(税込770円) ※予約典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。



■『NCT 127 Cafe "GALLERY 127” presented by NCTzen 127- JAPAN』公式サイト

※当カフェでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底し、お客様及び従業員の様々な安全対策を実施いたします。

詳細は当カフェ公式HPにて記載しておりますので、アクセスいただき、ご確認をお願いいたします。







特典



■カフェ利用特典:事前予約700円(税込770円)でにてご来場いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナル トレーディングカード(全9種)」をランダムで1枚プレゼント。



■ドリンク注文特典:カフェで対象ドリンクメニューをご注文された方に「オリジナル フォトフレーム風クリアカード(全9種)」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。



■フード注文特典:カフェで対象のフードメニューをご注文された方にお好きな絵柄の「オリジナル イラストカード(全9種)」を1枚プレゼント。









カフェメニュー



<フード>

●ソース×ソースパスタ 1,890円(税込2,079円)

トマトソースパスタにスナップエンドウや紅芯大根で彩りを加えました。

別皿のソースはバジルクリームソースかホワイトソースからお選びいただけます。



●ハンバーガーパレット 1,890円(税込2,079円)

バーベキューソースで味付けをしたハンバーガープレート。

ポテトは5種のソースでいろいろなお味をお楽しみいただけます。

赤:トマトケチャップ

ピンク:ピンクチーズソース

黄色:ハニーマスタード

白:ホワイトソース

緑:バジルクリームソース



●キャンバスオムライス 1,890円(税込2,079円)

ラディッシュやマイクロリーフなどで鮮やかに盛り付けたオムライス。

付属のケチャップでお好きなものを描いてください!



<デザート>

●キャンバスワッフル 1,590円(税込1,749円)

ワッフルをキャンバスに見立て、自分で飾り付けができるスイーツです。

君だけのオリジナルワッフルを作ろう!



●フィルムインクケーキ 1,690円(税込1,859円)

アートをイメージしたミックスソースのパンケーキ。

フィルムをゆっくり持ち上げると…



●カラフルパフェ 1,590円(税込1,749円)

りんごと白桃が入ったパフェ。

もも・ブルーハワイ・巨峰のヨーグルトソースが入っています。



<ドリンク>

●9colorsドリンク(巨峰ミルク)

●9colorsドリンク(いちごミルク)

●9colorsドリンク(メロンミルク)

●9colorsドリンク(ホワイトライチソーダ)

●9colorsドリンク(ブルーソーダ)

●9colorsドリンク(レモンソーダ)

●9colorsドリンク(ブラックピーチジャスミンティー)

●9colorsドリンク(クランベリージャスミンティー)

●9colorsドリンク(オレンジジャスミンティー)

990円(税込1,089円)

ドリンクにはランダムで1つストロータグがつきます。





●ホットティー 590円(税込649円)

シンプルなカフェドリンクです。

心落ち着く時間をお楽しみください。



●ホットコーヒー 590円(税込649円)

シンプルなカフェドリンクです。

心落ち着く時間をお楽しみください。









オリジナルグッズ



●アクリルスタンド(ランダム9種) 1,320円



●缶ミラー(ランダム9種) 990円





●ポストカード(ランダム20種) 440円









●アクリルキーホルダー(全9種) 各935円





●アートブック 2,420円









●ステッカーセット20枚入り 1,500円



●ポーチ 1,980円

●トートバッグ 2,530円



●トレカホルダー 1,650円





●ミニキャンバスセット(全9種) 各1,320円









【コピーライト表記】

(C)︎2023 Stream Media Corporation



