[株式会社令和トラベル]

約32年ぶりの円安で、6割強の大学生が「卒業旅行の費用捻出が不安」と回答



海外旅行予約アプリ『NEWT(ニュート)』を運営する株式会社令和トラベル(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:篠塚 孝哉、以下令和トラベル)は、就活サイト「ONE CAREER」を運営する株式会社ワンキャリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 宮下尚之、以下ワンキャリア)と業務提携契約を締結し、大学生の卒業旅行を応援する【円安<<<思い出】「令和の卒業旅行応援キャンペーン」を11月16日(水)に開始します。就活体験の口コミ投稿で、15,000円分の海外旅行クーポンと最大12,000円分のAmazonギフト券を配布。32年ぶりの円安下で卒業旅行に行くことに不安を抱える大学生の卒業旅行を応援します。



◆NEWT学生旅行ページ https://newt.net/student











卒業旅行の不安なことは「旅費の捻出」が最多。「周囲の目が気になる」という回答も





新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年以降、大学生活に様々な影響がありました。2021年に文部科学省が行った調査(※1)によると、学生の4割が「経済的な状況に悩みを抱えている」と回答しています。

そのような中、2022年度より、多くの大学において対面授業が解禁され(※2)、通常の学生生活が取り戻されつつあります。しかし、学生時代ならではの思い出を作れていないという学生の声もあります。

ワンキャリアと令和トラベルが大学生に向けて行ったアンケートによると、「卒業旅行を検討している」と回答した学生が9割に対し、「卒業旅行を考える上で、不安がある」という回答が全体の6割を占めました。特に「費用を捻出できるかわからない」といった回答が6割強を占めており、卒業旅行には行きたくても、費用面での不安があることがわかります。



また調査では「友達を誘っていいのかわからない」「周囲の目が気になる」という声も寄せられ、卒業旅行に対して遠慮する空気ができてしまっていることも不安の原因となっていると考えられます。



※1:文部科学省 新型コロナウイルス感染症の影響による学生等の 学生生活に関する調査 2021年5月25日発表

※2:文部科学省高等教育局高等教育企画課 令和4年度の大学等における学修者本位の授業の実施と新型コロナウイルス 感染症への対策の徹底等に係る留意事項について(周知) 2022年3月22日付





本キャンペーンの概要



今回のキャンペーンでは、学生生活の大半をコロナ禍で過ごした2023年卒の大学生、大学院生を対象に、「令和の卒業旅行応援キャンペーン」を実施いたします。対象者には、15,000円分のNEWT海外旅行クーポンと最大12,000円分のAmazonギフト券による卒業旅行の費用サポートをいたします。また、大学生が本キャンペーンをきっかけに周囲と卒業旅行に関する話題に触れられることを目指すことで、卒業旅行に行くことに不安を抱える大学生が大切な思い出づくりへ一歩踏み出すサポートをしていきます。



<キャンペーン詳細>

キャンペーン期間内にエントリーシート/体験談を投稿したすべての方(※1)にワンキャリアからAmazonギフト券最大12,000円分、海外旅行予約アプリ『NEWT』を運営する令和トラベルから『NEWT』で利用可能な15,000円分の海外旅行クーポンをプレゼントします。

・本キャンペーンへの参加予約およびエントリーシート/体験談の投稿期限は、12月9日(金)23:59です。

・本キャンペーンの条件および注意事項を確認し、本イベントに参加予約(※2)した上でエントリーシート/体験談のご投稿をお願いいたします。

※1 キャンペーン期間内に、投稿したエントリーシート / 選考体験談 / 説明会体験談のいずれか1件以上が公開された方が対象です。

※2 本キャンペーンには、同一人物が異なるアカウントで重複して参加予約することはできません。



<エントリー方法>

こちらのキャンペーンページより参加予約いただくようお願いします。

詳細はワンキャリアキャンペーンページをご確認ください。



▽ワンキャリアキャンペーンページ

https://www.onecareer.jp/events/seminar/32725

▽令和トラベル『NEWT』学生旅行ページ

https://newt.net/student



※本キャンペーンの詳細は学生だけの特典2「令和の卒業旅行を応援!NEWT × ONE CAREERクーポン」をご覧ください。



学生旅行におすすめのツアー





「自由にパリを楽しむ!自分らしい滞在にアレンジできるおトクなプラン パリ (フランス) / 5 - 8日間」



<航空会社>おまかせ(成田空港発)

<宿泊先>1泊目は3つ星クラスホテル(おまかせ)、ほか自由

<出発日>2022/10/01~2023/03/16 ※除外日あり

<旅程>5-8日間

<料金>156,900円~

(おとな1名・燃油サーチャージ込み

※表示料金に加え、別途諸税がかかります。)

https://links.newt.net/student-page-tour1



「ホテルをアレンジできるフリープラン。おトクで自由なイタリアの旅を ローマ (イタリア) / 5 - 8日間」





<航空会社>おまかせ(成田空港発)

<宿泊先>1泊目は3つ星クラスホテル(おまかせ)、ほか自由

<出発日>2022/10/01~2023/03/16 ※除外日あり

<旅程>5-8日間

<料金>150,600円~

(おとな1名・燃油サーチャージ込み

※表示料金に加え、別途諸税がかかります。)

https://links.newt.net/student-page-tour2



「自由にスペイン旅行を楽しみたい方は必見!ホテルがアレンジできるフリープラン バルセロナ (スペイン) / 5 - 8日間」





<航空会社>おまかせ(成田空港発)

<宿泊先>1泊目は3つ星クラスホテル(おまかせ)、ほか自由

<出発日>2022/10/01~2023/03/16 ※除外日あり

<旅程>5 - 8日間

<料金>151,200円~

(おとな1名・燃油サーチャージ込み

※表示料金に加え、別途諸税がかかります。)

https://links.newt.net/student-page-tour3



※上記のツアーは、2022年11月16日時点の内容です。時期によって変動することがあります。



就活サイト「ONE CAREER」サービス概要



はじめてのキャリアを選ぶ、就活サイト「ONE CAREER」は、新卒入社までの最初のキャリア選択をサポートするサービスです。企業の採用活動に関する50万件(※1)を超える就職活動の体験情報を集め、1万社(※2)を超える企業のキャリアデータを蓄積しています。新卒領域において就職活動の情報収集・分析ツールとして多くの学生に支持され、2人に1人以上の学生に利用いただき、2023年卒学生が1年を通して最も利用した就職サイトランキングで2位(※3)を獲得しております。

サービスサイト:https://www.onecareer.jp/

※1,2:2022年3月末時点 ワンキャリア調べ

※3: HR総研×楽天みん就:2023年卒学生の就職活動動向調査より



株式会社ワンキャリア 会社概要



社名 :株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地:東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 :2015年8月18日

代表者 :代表取締役社長 宮下 尚之

URL :https://onecareer.co.jp/

事業内容 :キャリアデータプラットフォーム事業(採用DX支援サービス、その他)





海外旅行予約アプリ『NEWT』とは?



『NEWT(ニュート)』は、令和時代のあたらしい旅行体験を生み出す海外旅行予約アプリです。弾丸ツアーから5つ星ホテルに泊まるツアーまで、アプリでかんたんに海外旅行予約ができます。最低価格を保証しつつ、第一種旅行業ライセンスを活かした安心・安全な旅を提供してまいります。

海外旅行予約アプリ『NEWT』:https://app.adjust.com/iidu9wi

web版『NEWT』:https://newt.net/



株式会社令和トラベル 会社概要



令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、海外旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、海外旅行予約アプリ『NEWT』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、これまでになかった“かんたん・おトク・えらべる・あんしん”なパッケージツアー等を提供していきます。海外旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 :株式会社令和トラベル

所在地 :東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントIIビル 6F

代表者 :代表取締役社長 篠塚 孝哉

創業日 :2021年4月5日

事業内容:旅行代理店業

登録免許:第一種旅行業(観光庁長官登録旅行業:第2123号)

所属協会:JATA(一般社団法人日本旅行業協会)正会員、IATA(国際航空運送協会)公認代理店

会社HP:https://www.reiwatravel.co.jp/

海外旅行予約アプリ『NEWT』:https://app.adjust.com/iidu9wi

web版『NEWT』:https://newt.net/

公式SNS

・LINE:https://lin.ee/ZKchfbF

・Twitter:https://twitter.com/newt_travel

・Instagram:https://www.instagram.com/newt.travel/

・TikTok:https://www.tiktok.com/@newt_travel・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCdM6a4_8TQCR03ShAGU8CyQ



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-11:46)