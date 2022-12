[株式会社ビーアット]

音楽ライブにはTWIGY & THE COLLEGE KIDSが参加決定<東京のカルチャーを発信する「BE AT TOKYO」主催>



株式会社ビーアット(本社:東京都渋谷区 / 代表:土井地博)は、2023年1月7日(土)~15日(日)の期間、BE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)にてヒップホップにまつわるアート表現を行うアーティストを一堂に会したエキシビジョン、POP UP EVENT、音楽ライブを開催する。2022年6月に開催したvol.1では、連日多くのヒップホップファンを動員。ますます盛り上がりを見せるヒップホップシーンに、今回もさらにアートという視点からクローズアップしていく。

期間中は、アーティストによる展示・販売を中心に豪華DJをゲストに迎えたレセプションパーティー、グラフィティーライブペイントや、ABEMAの人気番組『THE LYRICS』によるトークイベントなど様々なコンテンツをご用意し、ヒップホップカルチャーをラフォーレ原宿で身近に体験できる。ぜひご期待ください。※入場無料











<開催概要>

【イベント名】「ART OF HIP HOP vol.2」※入場無料

【開催日程】2022年1月7日(土)~15日(日) 11:00~20:00

【会 場】BE AT STUDIO HARAJUKU(東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿6F)

【主 催】BE AT TOKYO

【お問合せ先】 03-4400-6716(BE AT STUDIO HARAJUKU/11:00~20:00)

【イベント特設WEBサイト】https://be-at-tokyo.com/projects/beatstudio/11343/

※アーティストの詳細は上記イベント特設WEBサイトをご覧ください。

【参加アーティスト(全日程開催)】Shiro1、TABOO1、Yuri、UNGRUG、KK、Ryusei Sabi、Atsuko Tanaka、RISA、KB、PRAN、JAY、TAPP ONE



PICK UP CONTENTS





TWIGY率いる「THE COLLEGE KIDS」によるライブパフォーマンスも!

1月15日(日)18:00~20:00









イベント最終日には、千秋楽にふさわしいコンテンツとして日本HIPHOP界のレジェンドTWIGYが自身のバンド「THE COLLEGE KIDS」として参加。ライブパフォーマンスでイベントを締めくくる。2022年に8年ぶりとなるニューアルバムを発売し注目度が高まる中、新年最初のライブとなる本イベントにぜひご注目ください。

【 LIVE 】TWIGY & THE COLLEGE KIDS

【 DJ 】RILL , and more…



■TWIGY

80年代後半から活躍するベテランMC, もはやレジェンド・ラッパーであるTWIGY。

刃頭とBEAT KICKS、MURO等とMICROPHONE PAGERやYOU THE ROCK★、RINO等と雷といったジャパニーズ・ヒップホップの重要グループに参加。その独特歌唱法と高いラップ・スキルで、日本のHIP HOPシーンを代表するア-ティストとして名を馳せる。1998年、アルバム『AL-KHADIR』でメジャー・デビュー。その後もソロ作品を数多く発表。DEV-LARGE、ZEEBRA等ラッパーをはじめ、HI-D,加藤ミリヤ、椎名純平 等R&Bシンガーやくるりの岸田繁とさまざまなアーティストと作品を残している。近年8年ぶりにオリジナル・アルバム“WAKING LIFE”を発売し11.16にはDJ hondaとのアルバム"RAPATTACK"をドロップ。現在自身のBAND THE COLLEGE KIDSと共に精力的に音楽活動をしている。Instagram:@twigy71(https://www.instagram.com/twigy71/)





開催を記念したレセプションパーティー

1月7日(土)12:00~20:00











初日となる1月7日(土)にはDJ JIN、DJ BUNTA、BRIAN、BIBIYUAなど豪華DJが揃うスペシャルパーティーを開催。同日12時からはShiro One、TABOO1、PRAN、RISEなど参加アーティストによるライブペイントも行われる。音楽とアートが融合する、この日限りのグルーヴ感は見逃せない。

また、吉祥寺で本場のNYのローカルフードを味わえる人気のショップ「The Daps Famous Hood Joint」が前回に引き続き出店決定。入場無料でどなたでもご参加頂ける。

【 DJ 】DJ JIN、DJ BUNTA、BRIAN、BIBIYUA

【 フード 】The Daps Famous Hood Joint

【 ライブペイント 】Shiro1、TABOO1、PRAN、RISE

【 協 賛 】Technics





ABEMAの人気番組『THE LYRICS』がトークイベントになってやってくる!

1月8日(日)16:00~









歌詞(LYRIC)に込められた意味や想いをアーティストご本人が語るABEMAの人気番組『THE LYRICS』がイベント会期中の1月8日(日)にゲストにBIMを迎え、トークイベントとして開催する。毎回、作詞時のエピソードや、あのパンチラインの誕生秘話などを通して、楽曲、そしてゲストをさらに知ることができるスペシャルなトークイベントとなっている。会場でしか聞くことのできない裏話まで、BIMのことをもっと知りたいなら必見だ。そして、トークイベントを記念した番組公式の限定グッズも販売する。

RISA、JAY、TAPP ONE、PRAN、KBなどART OF HIP HOP vol.1でも人気のあったアーティストに加え、Yuriが参加するライブでのアート制作も同日開催予定。







■BIM

1993 年生まれ、東京と神奈川の間出身。THE OTOGIBANASHI'S、CreativeDrugStore の中心人物として活動。グループとして2012 年『TOY BOX』、2015 年『BUSINESS CLASS』の2 枚のアルバムをリリース。2017 年より本格的にソロ活動をスタート。2018 年7 月、初のソロアルバム『The Beam』を発表。2020 年2 月にMini Album『NOT BUSY』リリース。3 月には木村カエラのアルバムタイトル曲"ZIG ZAG" にプロデュース、客演で参加した。7 月には赤坂BLITZ にて無観客配信ライブ"Bye Bye, BLITZ" を開催し、8 月には2nd Album『Boston Bag』を発表した。 そして2021年3月、VaVaとの連名シングル『Fruit Juice』を発表し、同月シングル「吐露ノート」をリリース。4月から放送されたテレビドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」ではSTUTSプロデュースの主題歌にも参加。「Apple Vinegar Music Awards 2021」では『Boston Bag』が大賞を受賞した。その他数々のアーティストの作品に参加。そして2022年3月にMini Album『Because He's Kind』を発表。8月にはSUMMITのレーベルメイトのPUNPEEとのWネームEP「焦年時代」をリリースした。



■ THE LYRICS

「THE LYRICS」は、歌詞(LYRIC)に込められた意味や想いをアーティストご本人が語ります。作詞時のエピソードや、あのパンチラインの誕生秘話...。楽曲そしてアーティストをさらに知ることができる番組を目指します。





BE AT TOKYOとは

ビームスの「目利き力」「カルチャーの創造」、フロウプラトウの「実装力」「リアルとオンラインを横断したクリエイティブ」といった、両社がもつオリジナリティの高いノウハウを相互に活用し、これからの世界に相応しい「全ての表現者が創造することによって生きていける社会」の実現を目指して設立。

WEB:https://be-at-tokyo.com/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCIpgmOz2ULQ5APTEsYS9v9g

Instagram:@be_at_Tokyo(https://www.instagram.com/be_at_tokyo/?hl=ja)

Twitter:@BE_AT_TOKYO(https://twitter.com/BE_AT_TOKYO)



