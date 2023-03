[株式会社groove agent]

2012年の地球サミット(リオ+20)のスピーカーとして、一躍時の人となった「世界一貧しい大統領」ホセ・ムヒカさん。その半生を綴った書籍の日本版をゼロリノベが監修!4月末に、出版される予定です。



「世界で一番貧しい大統領」として世界的に親しまれている、元ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカさんの半生を綴った書籍が出版されます。不動産仲介から設計・施工までワンストップ・リノベーションを展開する株式会社groove agent (本社:東京都港区北青山、以下ゼロリノベ)、代表取締役社長、鰭沼悟が、本書の監修を致しました。













監修・出版の背景



ゼロリノベが創業した翌年に開催された、2012年の「地球サミット(リオ+20)」。世界的な環境問題がテーマの会議で、人々に「幸せ」や「自由」とはなにか、の本質を語ったホセ・ムヒカさんの衝撃的なスピーチから約10年、世界や日本を取り巻く環境も大きく変わりました。



「大人を自由にする住まい」を一貫したコンセプトとしてサービスを展開しているゼロリノベも、時代やニーズに合わせて変化して参りました。



個人の自由や多様性がより一層求められる時代になった2023年の今、「自由」というテーマを接点にして、ムヒカさんに会うために、地球の裏側にあるウルグアイへ直接赴いたゼロリノベ。その思いはムヒカさん、ウルグアイにいる様々な人に伝わり、ムヒカさんを最もよく知るジャーナリスト、マウリシオ・ラブフェッティ氏に届きました。彼が執筆し、ウルグアイで発行された書籍『José Mujica: La revolución tranquila(原題)』の日本版を弊社代表、鰭沼 悟が監修し、プレジデント社より発行が決定しました。



本書の大きな特徴は、ホセ・ムヒカさんの半生がまるごと詰まった評伝であるという点、ホセ・ムヒカさんの美しい言葉だけが収録されているものではないという点にあります。日本では好々爺のイメージの強いムヒカさんですが、ウルグアイのゲリラ戦士として活動していた青年時代から14年間の投獄生活、大統領就任など、壮絶な人生を歩んだ人でもあります。本書では、同性婚や妊娠中絶、大麻合法化など、世界中の賛否を呼んだ政策を推進した背景や、ウルグアイ国民からの評価など、赤裸々に記載されています。



ゼロリノベは「徹底的に理解する、寄り添うこと」を大切にしています。ホセ・ムヒカさんの言葉ひとつひとつには、ときには過酷な背景があり、必ずしも美談だけで語ることができません。さまざまな背景をまるごと知った上で、「自由」とは「幸せ」とは、を問い続けているムヒカさんの言葉だからこそ、深く共感することができます。ムヒカさんの歩んだ人生を、まるごと読んでいただくことで、本当に心に響く言葉が、それぞれに見つかる本だと思っています。



出版に至った経緯や、ゼロリノベの思いは、代表取締役社長、鰭沼 悟のインタビュー記事に記載しておりますので、ぜひご覧ください。

https://www.zerorenovation.com/blog/publication-of-president-mujicas-book





書籍概要



本書は、マウリシオ・ラブフェッティ氏が執筆した『José Mujica: La revolución tranquila(原題)』を翻訳し、鰭沼監修のもと、プレジデント社が出版します。



マウリシオ・ラブフェッティ氏は、ホセ・ムヒカさんの半生を最も近くで取材し続けたジャーナリストです。



かつてゲリラ組織「トゥパマロス民族解放運動」に身を投じ、14年間の投獄の末、大統領に就任、妊娠中絶や同性婚、大麻の合法化など、革新的な政策を世界に先駆けて推進したムヒカさん。本書は、ラテンアメリカの小国であるウルグアイを世界的に有名にし、国内外の賛否を呼んだムヒカさんの人生を、ジャーナリストの視点で冷静に見つめ、綴った評伝といえます。



「私たちは発展するために生まれてきているわけではありません。幸せになるためにこの地球へやってきたのです」。これは、地球サミット(リオ+20)で、そう語ったホセ・ムヒカさんのスピーチです。

「自由な時間が増えれば、より自分の好きなことをすることができます。自由とは、生きるための時間を持つことです」というホセ・ムヒカさんの考え方は、国や時代は違えど今の私達に響く言葉であり、本書は、それを実感できる一冊です。



【書籍詳細】

タイトル:ホセ・ムヒカ 自由への挑戦(仮)

著者:マウリシオ・ラブフェッティ

監修:鰭沼 悟

発行:株式会社プレジデント社

発売日:2023年4月28日予定

予価:1800円+税





株式会社groove agentについて



2011年より中古住宅購入とリノベーションのワンストップサービスをスタート。

「大人を自由にすること」を一貫したコンセプトとし、住宅購入をゴールにしない、購入後の経済的なゆとり、豊かな時間が過ごせる自分らしい空間をテーマに「徹底的に寄り添う」サービスを展開しています。無理しない予算計画を羅針盤とした、物件探しから住宅ローン相談、リノベーションの設計・施工・アフターフォローまで、中古住宅購入とリノベーションの一連の流れをワンストップでサポートしています。





受賞実績



*JID AWARD 2022 インテリアスペース部門/部門賞

*Renovation of the year 2020 コンパクトプランニング賞

*Renovation of the year 2020 ユーザビリティリノベーション賞

*Houzz アワード Best of Houzz 2019 受賞

*SUVACO いい家・オブ・ザ・イヤー2019 受賞

*Renovation of the year 2018 最優秀賞受賞(1000万円以上部門)

*Renovation of the year 2016 逆転リノベーション賞





会社概要



会社名:株式会社groove agent

代表取締役:鰭沼 悟(えびぬまさとる)

設立:2011年11月11日

所在地:東京都港区北青山2丁目12−42

事業内容:不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL:https://www.zerorenovation.com

ゼロリノベ本店URL:https://g.page/zerorenovation-minatoku?we

ゼロリノベ駒込店URL:https://g.page/zerorenovation-komagome?gm

ゼロリノベ横浜店:https://goo.gl/maps/m5SSnc6M7q8xLkVL8



