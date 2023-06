[SANU]

6/20(火)代表福島と元環境大臣・衆議院議員 小泉氏が『ハチドリアカデミー』に登壇



セカンドホーム・サブスクリプションサービス「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム)」を提供する株式会社Sanu(本社:東京都中央区/代表:福島 弦)は、自然と共生する社会の実現に向けて運営・利用時の脱炭素化に向け本格的に取り組みます。その第一弾として株式会社ボーダレス・ジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:田口一成)の提供する電気サービス「ハチドリ電力」をSANU 2nd Homeの全拠点に導入いたします。











イベント申し込みURL : https://hachidori-academy22.peatix.com/

提携を記念し、6/20(火)18時よりハチドリ電力が主催する『ハチドリアカデミー』にて、SANU代表福島と元環境大臣の小泉進次郎氏が登壇。自然・環境に関するテーマで「~これからの日本・そして私たちにできることは?~ 自然と共に生きる未来の生き方」と題したセッションをいたします。詳細は以下のイベント案内をご覧ください。



【導入背景】SANU 2nd Home、運用・利用時の脱炭素化に向けた取り組み





SANU 2nd Homeは、今年の夏から秋にかけて新拠点開業が続き、2025年までには200室の着工を目指しています。現在はサブスク会員に加えて法人枠の利用を開始し、これまで以上に多くの皆さまがセカンドホームへアクセス出来るようになります。

今後は、“サステナビリティを追求した建築(*1)”や“スマートモビリティサービス(*2)”に留まらず、拠点への移動~滞在時までもより自然に配慮した取り組みを通じて、SANUが広がると自然が豊かになる体制づくりへ取り組んでいきます。その第一弾として、全拠点に再エネ電力を導入することを発表いたします。他の取り組みは順次発表予定です。









(*1)サステナビリティを追求した独自の建築「SANU CABIN」

SANU 2nd Homeの独自プログラム「*FORESTS FOR FUTURE」では、国産木材100%のサーキュラー建築や植林活動によりカーボンネガティブを実現する枠組みを構築・実践しております。

詳細はこちらをご覧ください:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000060549.html

(*2)SANU会員専用のカーシェアサービスを提供、スマートモビリティサービス(公共交通機関+カーシェア)を推奨

SANU 2nd Home 全拠点の最寄り駅付近に、SANU 2nd Home会員が特別プランで使えるシェアカーを設置。新宿から八ヶ岳の拠点までの利用で往復105kgのCO2を削減します。

詳細はこちらをご覧ください:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/0wo00000032.000060549.html



SANUは「Live with nature. 自然と共に生きる。」を掲げ、SANU 2nd Home拠点を展開するほど自然環境を豊かにし、地域経済にも貢献する<リジェネラティブ(自然再生)>な体制を目指し、サービスを運営して参ります。



SANU 2nd Home全拠点「ハチドリ電力」に切り替え、拠点運営時のCO2排出量7割削減





これまで、サービスローンチ時に100%再生可能エネルギー電力を利用していましたが、電力高騰の波に逆らえず、新たな拠点では通常の電力を使用してきました。しかし、この度良いご縁をいただき、現在の全10拠点61棟(2023年6月時点)の電力供給を「ハチドリ電力」に切り替え、再び100%再生可能エネルギーへの移行を実施することとなりました。この取り組みにより、全拠点の運営におけるCO2排出量を約7割削減(*3)。今後もSANU 2nd Homeは、自然を楽しみながらも自然と共生する滞在体験を提供するため、さまざまな取り組みを進めてまいります。

(*3)※2023年4月切り替え後の6月を比較





ハチドリ電力とは

ハチドリ電力は、CO2ゼロの実質自然エネルギー100%プランのみを販売する電力サービスです。地球にやさしい電気だけでなく、社会問題に取り組むNPOやNGOに直接支援ができる仕組みを提供しています。

詳細はこちらをご覧ください。

ハチドリ電力WEBサイトURL:https://hachidori-denryoku.jp/







【イベント情報】6/20(火)18-19時 ハチドリアカデミー登壇





この度「ハチドリアカデミー(https://hachidori-denryoku.jp/event/academy/)」にSANU代表の福島が登壇いたします。元環境大臣 衆議院議員 小泉氏と共に「~これからの日本・そして私たちにできることは?~ 自然と共に生きる未来の生き方」についてセッションいたします。



ご参加方法は以下をご覧ください。



イベント申し込みURL : https://hachidori-academy22.peatix.com/



【ハチドリアカデミーとは】

ハチドリ電力が主催する大人の学び場「ハチドリアカデミー」を定期開催しています。

各分野の第一線で活躍する専門家・実践者を講師にお呼びし、いま社会で起きている問題や私たちの暮らし方について生きた知識を学んでいきます。

※ハチドリ電力にお申し込みいただくと全て無料で視聴可能。











SANU 2nd Home





月額 5.5 万円で、「自然の中にもう一つの家」を持つセカンドホーム・ サブスクリプションサービス。サブスクに登録することで、都心から好アクセスな自然立地にあるキャビンを自由に選んで滞在できる、「都市から日本各地の美しい自然に繰り返し通い、生活を営む」新しいライフスタイルを提供します。

SANU 2nd Home 公式サイト:http://2ndhome.sa-nu.com/







株式会社Sanu





「Live with nature. 自然と共に生きる。」を掲げるSANU <サヌ> は、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドです。 人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて人々に発信していきます。 真面目に、未来の生き方を考える。 明るく、私たちのライフスタイルを変えていく。

会社名:株式会社Sanu

代表者:福島 弦

所在地:〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町14-7 SOIL NIHONBASHI

会社ページ:https://sa-nu.com/

SANU 2nd Home 公式サイト:http://2ndhome.sa-nu.com/

公式Facebook : https://www.facebook.com/sanuofficial/

公式Instagram:https://www.instagram.com/sanu_com/

公式LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/sanuofficial/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-14:46)