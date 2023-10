[株式会社ウィゴー]

ロリータモデルとして活躍する深澤翠をプロデューサーに迎え活動開始!







株式会社ウィゴー(本社:東京都渋谷区恵比寿 代表取締役社長:園田恭輔) の傘下であり、タレント・インフルエンサーのマネジメントARTISTの企画・運営を行っている株式会社レキシントンタレントマネジメント(本社:東京都渋谷区恵比寿 代表取締役社長:園田恭輔)が参画した新ロリータアイドルを誕生させるプロジェクト“”NEW WAVE LOLITA”において結成されたロリータアイドルユニットの名称を「Alice Stelle(アリス ステラ)」とし、オーディションを勝ち抜いたメンバー9名を10月2日(月)発表します。



日本のカルチャーとして世界から注目されている、“ロリータファッション“×”アイドル”で、日本だけにとどまらない世界に発信するアイドルグループとして、その活動にご注目ください。

尚、 「Alice Stelle(アリス ステラ)」は、株式会社レキシントンの所属アーティストとして、以後活動を開始し、株式会社ウィゴーでは、WEGOを活用したプロモーションのサポートを行っていきます。

また、 2023年11月5日(日)に豊洲PITで開催されるアイドルイベント「アイドルスクエア」に「Alice Stelle(アリス ステラ)」の出演が決定しており、こちらがデビューお披露目イベントとなります。



【プロデューサー深澤 翠 コメント】

世界に愛される日本文化、ロリィタファッションとアイドル。さまざまな境界を飛び越えていけるグループをメンバーと共に目指していきたいです。



Alice Stelleメンバー





天沢柚月 Yuzuki Amasawa





初めまして!

皆様と素敵な景色をいっぱい見れたらなと思っております。私達で世界中に可愛いロリィタの魅力を伝えていきたいです!一緒にこれからのアリスステラの物語を見守ってください。

精一杯頑張りますので応援よろしくお願いいたします!!























辻亜梨沙 Arisa Tsuji





これから皆さまと一緒に歩んでいける日々がとても楽しみです・ロリィタを愛する私たちの世界観をお楽しみください(ハート)

アリスステラのことを好きになって良かったと思っていただけるよう頑張りますので、宜しくお願い致します!

























大野れい Rei Ohno





これからの日々に楽しみと緊張でドキドキが止まりません!(ハート)️ロリィタ × アイドル という 曲、お衣装、全部が最強にかわいいアリスステラというグループを多くの方に知っていただけるよう頑張ります!皆さまとたくさん素敵な思い出を作っていきたいです!





























桜野よもぎ Yomogi Sakurano





精一杯頑張りますので応援よろしくお願いいたします!!



























花野井ひな Hina Hananoi





ロリィタとアイドルという最強の組み合わせで、最強の可愛いをお届けしたいです!

好きになってくれた貴方の希望になれるように一生懸命がんばります!

皆さまとアリスステラでたくさん幸せになりましょう(ハート)





























白間萌香 Moeka Shiroma





アイドルとして皆様に出会えること、とても幸せです。ロリィタアイドルを通して、私の存在が皆様の力になれるよう頑張ります!これから沢山の素敵な景色を皆様と見ていきたいです!































水梨こい Koi Mizunashi





これからアリスステラの一員として精一杯頑張ります!ロリィタアイドルとして沢山ロリィタの魅力を伝えたいです!応援よろしくお願いします!

































西咲まこ Mako Nishizaki





ずっと夢だったアイドルになれて幸せです。

ロリィタはずっと憧れでしたが、なかなか着る勇気が出ませんでした。ですが、このグループに入って、ロリィタを着るきっかけが出来、とても嬉しいです。これから先、Alice Stellaがきっかけで、ロリィタに興味を持つ方がたくさん増えて欲しいです。皆様に色々な景色をお見せできるように、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

























一宮ななか Nanaka Ichinomiya





どんな事にも前向きに考え色んな事にチャレンジし、出会った方全員の勇気と元気の素になれるように精一杯頑張ります!私たちと一緒に素敵な物語を作りましょうっ!

































Alice Stelle Profile





グループ名:Alice Stella(アリス ステラ)

問い合わせ:株式会社レキシントンタレントマネジメント

担当 松下 koshiro.matsushita@wego.jp





HP:https://www.alice-stella.com

TikTok:@AliceStella_official

X (旧Twitter):@AliceStella

Instagram:@AliceStella_official

YouTube: AliceStella official









深澤翠 / プロデューサー

ゴシック&ロリータ、青文字系人気モデル。

モデルとしてファッション誌などで活躍するほか、世界各国のイベントに出演中。

ロリータ界のカリスマとして知られ、商品プロデューサーや特別講師としての一面も持ち、幅広い層の女性から支持を集めている。



著書『ドールクラシカ』『Doll Siesta』など











■WEGOとは

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている 。

そのコンテンツ企画力と発信力は多様な異業種からも注目され年間のコラボレーション数は年間100件にも及ぶ 。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開 。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンを子会社に持つ。





Corporate Site :https://www.wego.jp

Official Instagram :@wego_official

Official X : @WEGO_press

Official Tik Tok :@wego_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-09:46)