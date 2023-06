[株式会社イートクリエーター]

[teal日本橋三越本店]オープンを記念して、カモとライオンが仲良く並ぶクッキー缶を数量限定で発売。



日本橋兜町【teal】は2023年6月14日(水)10時、日本橋三越本店 本館地下1階に【teal日本橋三越本店】をオープンいたします。兜町本店で人気のチョコレートバーやクッキーサンドをはじめ、フルーツをふんだんに使ったタルトや新作のチョコレート菓子など、ご自宅用・ご友人や大切なお取引先様へのご進物として、ぜひご利用ください。









「teal日本橋三越本店」のオープンにあたり、日本橋三越本店オリジナルのクッキー缶を数量限定で販売します。

ウィリアムモリスの代表作「いちご泥棒」を大胆にオマージュし「カカオ泥棒」にリデザインしたパッケージを開けると、カモとライオンが仲良く並ぶサブレがお出迎えします。中身は5種類です。(オレンジスペキュロスとフローラル/カカオとレモン/金ゴマとダークチョコレート/「カモとライオン」のサブレ/カモチョコレート)





日本橋三越本店オリジナル商品 も多数ご用意





生菓子は季節のフルーツをたっぷり使用したタルトやチョコレートショートケーキを中心に10~15種類をご用意。本店では食べられない味もお楽しみいただけます。















ギフトに最適な個包装の焼き菓子やチョコレート菓子





日本橋三越本店のお客様に向けて、お仕事でもプライベートでも安心して、気軽にご利用いただけるギフトセットをご用意しています。日本橋三越本店限定デザインのパッケージも登場予定。クッキーとチョコレートを組み合わせたアソートボックスもぜひお楽しみ下さい。



[teal日本橋三越本店 お取り扱い商品]

・チョコレートバー

チョコレートバー

キャラメルバー

・クッキー(6種)

カカオとダークチョコレート

カカオとフローラルグラス

金ゴマとミルクチョコレート

ラムレーズンとチョコチップ

オレンジスペキュロスとカカオグラス

ペカンナッツときなこ

・フルーツ&ナッツチョコレート(6種)

自家製オレンジコンフィチョコレート

自家製レモンコンフィチョコレート

いちぢくチョコレート

ペカンナッツチョコレート

ミックスフルーツチョコレート

レーズンチョコレート

・チョコレートギモーヴ(3種)

カシスのホワイトチョコレートギモーヴ

トロピカルフルーツのミルクチョコレートギモーヴ

苺のチョコレートギモーヴ

・焼き菓子(4種)

ブラウニー

焦がしレモンのマドレーヌ

和紅茶とオレンジのマドレーヌ

キャラメルオリーブオイルのマドレーヌ

・ギフトセット

クッキー3種/6種セット

焼き菓子とチョコレートバーのセット

チョコレートバー、キャラメルバーのセット(8本/16本)

焼き菓子とクッキーセット

チョコレートバーとクッキーセット



tealについて







2021年11月日本橋兜町にオープンした[teal]は、元【パスカル・ル・ガック】眞砂翔平と日本橋兜町【ease】大山恵介の2人がタッグを組み互いの個性を活かした唯一無二の店舗作りを行っています。

店名のtealという名前は、水運が盛んで水の都だった日本橋兜町にちなみ、鴨および鴨の羽の色・青緑色を連想して店名としました。鴨は壁画に多く登場する鳥で、エジプトでは神聖な動物とされていた水鳥でもあり、「深い智慧」と「財産」の意味することから財産を日本橋兜町に運んでくるモチーフとしてtealのパッケージ各所に登場しています。



■シェフパティシエ & シェフショコラティエ





眞砂翔平 (まなごしょうへい)

1988年、和歌山県生まれ。ア・キャトルを経て、「クリオロ」にてスーシェフ、溜池山王「パスカル・ル・ガック」にてシェフパティシエを務める。国内外のコンクールでの受賞多数。2013 Japan Cake Show 「味と技のピエスモンテ部門」 金賞、2015 Japan Belcolade Award 優勝、2016 Japan Cake Show 「Top of Patissier」優勝、2017 Top of Patissier in Asia ベストショコラティエ受賞。2021年日本橋兜町にチョコレート&アイスクリームショップ「teal」をオープン。店舗運営の傍ら企業とのコラボレーションや商品開発などで活躍。







大山恵介 (おおやまけいすけ)

1986年、埼玉県生まれ。京橋「イデミスギノ」浦和「アカシエ」などのパティスリー・レストランで経験を積み渡仏。帰国後、株式会社ひらまつ銀座「アルジェントASO」代官山「リストランテASO」でデザートを担当。福岡「リストランテASO天神」新橋「レストランラフィネス」にてシェフパティシエを歴任。武蔵小杉「パティスト」オープニングよりシェフ兼シェフパティシエに就任。千駄ヶ谷「レストランシンシア」(ミシュラン一つ星)オープニングよりシェフパティシエに就任。2020年7月日本橋兜町にパティスリーeaseをオープン。同年9月伊勢丹新宿店にrepos by Patisserie ease、2021年11月日本橋兜町に眞砂シェフとともにチョコレート&アイスクリームショップ「teal」をオープン。2022年12月日本橋兜町にベーカリー、ビストロ、コーヒーバー&ショップ、フラワーショップを備えた複合ショップ「BANK」をプロデュース。



[teal 日本橋三越本店]

住所:〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1 B1F

営業時間:10:00~19:30

定休日:日本橋三越本店に準ずる



[teal 本店]

住所:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館 1F

営業時間:11:00~18:00

定休日:水曜日

TEL:03-6661-7568

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/teal_tokyo/



運営会社







株式会社イートクリエーター

「イートクリエーター」は、これまでにない新しいアプローチで次世代の食文化創造に挑戦を続ける、フード・インキュベーターです。食とフードホスピタリティの分野で、さまざまなパートナーとともに文化とコンテンツ、そして仕組みをつくること。そのために、各分野で活躍する新進気鋭のシェフを当社スタッフに揃え、場所、ビジネスへの投資と育成、価値観の提案をしています。

・ホームページ:https://www.ec-corp.jp

・事業内容/飲食業態の企画・開発・運営、研究開発・インキュベーション、食のリテラシー向上に関わる業務

・本社/東京都中央区日本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル1階

・代表取締役/永砂智史



◆お問い合わせ先

株式会社イートクリエーター 広報担当

pr@ec-corp.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-15:16)