株式会社福島中央テレビ(本社:福島県郡山市、代表取締役社長 五阿弥宏安)は、昨年10月~放送開始した、サッカー番組「KICK OFF! FUKUSHIMA」の2023年シーズンの放送を決定いたしました。



この番組は、「ふくしまのサッカー応援」をテーマに掲げ、「福島ユナイテッドFC(J3)」「いわきFC(J2)」の2クラブの試合結果や次戦の見どころを伝えるだけでなく、ジュニア、ユース年代や女子サッカー情報、Jヴィレッジなど県内各地でのイベント情報など、福島のサッカーシーンを徹底的に掘り下げ、サッカーの魅力を県民の皆様に届けてまいります。



今年で30周年を迎えるJリーグ。福島中央テレビでは、この番組を通じて「ふくしまのサッカー」を盛り上げてまいります。



また、2023年シーズンに向けては更なるパワーアップを目指して、様々な取り組みを進めてまいります。

福島ユナイテッドFC、いわきFCのホーム戦中継も4試合放送(各クラブ2試合)予定です。

放送開始から29年目に入ったローカルワイド「ゴジてれChu!」での連携企画の放送や自社主催イベントでのサッカーの魅力発信にも取り組んでいきます。



番組概要



番組名:KICK OFF! FUKUSHIMA(読み:キックオフふくしま)

放送日時:毎週日曜6:00~6:15

出演者:石井佑弥、河岸修登(福島中央テレビアナウンサー)

協力:公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人福島県サッカー協会、株式会社AC福島ユナイテッド、株式会社いわきスポーツクラブ、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)



福島中央テレビ内 番組公式ホームページ:

https://www.fct.co.jp/program_sp/kick_off/







番組タイトルロゴ:

Jリーグは、各放送局と連携し、昨年10月より福島、富山、愛媛、熊本、鹿児島の5地域でサッカー番組の放送を開始してきました。2023年4月より、Jリーグが新たに放送局25局と連携し、サッカー番組の放送エリアが30地域(45都道府県)に拡大します。日本サッカーの未来に向けたキックオフという意味を込めて、30地域すべて「KICK OFF! ●●(道県名またはエリア名)」で統一され、新しい番組タイトルロゴが制作されるのに合わせ、4月より「KICK OFF!FUKUSHIMA」の番組ロゴも変わります。



