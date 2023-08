[株式会社TIRAMISU]

株式会社TIRAMISU(本社:東京都世田谷区 代表取締役:高澤 匡 以下「当社」)が運営する 猫ぐらしブランド「キミとワタシのSUMIKA」(以下「SUMIKA」)と、イラストレーターmaltamarieさんが手がける「Kitty by maltamarie」との初コラボによる「モコモコ靴下制作」が決定いたしました。それに伴い、SUMIKA公式Instagramにて靴下に装飾する猫ちゃん刺繍のアンケート投票を開催しております。

【募集ページ】https://www.instagram.com/p/CvegQ--pafV/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==







足元も心も温かくなる♪「猫オタク」が身につけたい靴下づくり





■「Kitty by maltamarie」

maltamarieさんが手がける「Kitty by maltamarie」では、実在する猫ちゃんから想起したイラストより、多彩なオリジナルグッズを制作されています。その内容も、刺繍ワッペンを用いたアクセサリーや、レターセット、マスキングテープなどの雑貨類まで幅広く、猫ちゃんの特徴を捉えたユニークで可愛らしいデザインが特徴です。



■初コラボへの想い

”猫ぐらし”を豊かにする多彩なアイテムを提供するSUMIKAと、maltamarieさんとの”モノづくり”や”猫ちゃんへの想い”が重なり、秋冬ファッションアイテムの第一弾として「猫オタク」同士の初コラボが実現しました!

さらに、いつも応援してくださっているフォロワーさまの想いも乗せたモノづくりがしたいと考え、皆さまと一緒に商品開発ができる場として、アンケート募集も実施する運びとなりました。まさに、「猫好きさんによる猫好きアイテム」となること間違いなし!足元も心も温めるスペシャルアイテムを一緒に生み出してみませんか?









maltamarieさんInstagram

ねこイラストレーター★小町 by maltamarie

https://www.instagram.com/maltakomachi/



ねこのアクセサリー★Kitty by maltamarie

https://www.instagram.com/maltakitty/



あなたの"推し猫"は何柄ですか?





■猫ちゃんの刺繍デザインは投票で決定

本企画の最大のポイントは、「みんなで商品開発を行う」ことにあります。靴下の装飾として施される”猫ちゃんの刺繍”は、Instagram上にて行なっているアンケート募集で決定予定。三毛やグレー、白黒など14種類の猫ちゃんの毛色から選んでいただきます。

投票はSUMIKA公式Instagramのコメント欄に投稿するだけ!フォロワーさまなら、どなたでもご参加いただけます。「もちろん、うちの子のカラーで!」という方も、「お迎えしたい猫ちゃんの毛色で…」という方もOKです。あなたの”推し猫ちゃんカラー”を、ぜひ投票してください♪













▼投票はこちらから▼

クリスマスシーズンにぴったりなアイテムに!





■得票数上位3つの猫柄を刺繍デザインとして採用予定

『SUMIKA×maltamarie』のコラボ作第一弾となるモコモコ靴下は、全3種類で展開予定です。まだ夏真っ盛りの暑さが厳しい毎日なので、「モコモコ靴下」はあまりピンとこないかもしれませんが、発売は2023年12月を予定。ちょうど寒さも堪えるクリスマスや年末年始のホリデーシーズンに登場予定となっています。



パッケージにも一工夫加える予定ですので、クリスマスプレゼントや帰省の際の手土産、猫好きさんへの贈り物としてもぴったり。アンケート募集の結果だけでなく、今後の制作過程も随時SUMIKA公式Instagramにてご報告してまいりますので、ぜひモノづくりの過程も一緒に楽しみましょう。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。



『みんなで開発!モコモコ靴下 猫ちゃん毛色選手権』企画概要

<応募条件>

■Instagramのアカウントをお持ちの方

■募集期間:2023年8月15日(火)23:59まで

■参加費用:無料

■応募方法:SUMIKA公式Instagramより詳細をご確認の上ご応募ください

【募集ページ】

キミとワタシのSUMIKAとは?





2021年2月22日 「猫の日」に誕生した ヒトとネコの暮らしを豊かにする多彩な家具やインテリアなどの企画・開発から販売までワンストップで行うD2Cの”猫ぐらしブランド”です。LINEスタンプの収益寄付やショールーム提携などを通じて、保護猫カフェ・団体への支援活動なども積極的に行っています。



【公式オンラインショップ】https://sumika22.jp/

キャットタワーや爪とぎはもちろん、猫ちゃんのお写真を元に似顔絵を施した『うちの子専用桐箱シリーズ』など、自社で企画制作している多彩な「猫ぐらしグッズ」を販売しております。



【Instagram】https://www.instagram.com/sumika_since_2021.2.22/

楽しいイベントはもちろん、フォロワーさまから届いたお声を商品開発へ活かしています。SUMIKA商品で楽しく遊ぶ猫ちゃんの様子を、楽しい動画にしてご紹介することも♪



【公式LINE】https://page.line.me/sumika22

通常のチャット機能とは別に、「いどばた会議室」というオープンチャットもあります。こちらはSUMIKAユーザーさまの交流の場となっており、開発中の商品情報が、どこよりも早く届くことも…ぜひチェックしてください♪



【Youtube】https://www.youtube.com/channel/UCWPJiDF0fIooL-l5Bxd3g6g

Instagramでご紹介してきたSUMIKA商品の組立動画や活用術、そしてSUMIKAシティのかわいい面々など、ほっこりできる動画を公開しております♪



株式会社TIRAMISUについて





【会社概要】

会社名:株式会社TIRAMISU

所在地:〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-1 駒沢フォーラムガーデン 4階-A

代表者:高澤 匡

事業内容: 商品の輸入・輸出、卸売・小売・輸入代行

設立: 2010年2月18日

HP: https://tiramisu.co.jp/



