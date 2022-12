[株式会社Oh my teeth]

~サービス開始から3周年を記念して特設サイトも公開~



オーラルテックベンチャーの株式会社Oh my teeth(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:西野誠、以下Oh my teeth)は、2022年11月28日にサービス利用ユーザー数が1万人を突破したことをお知らせいたします。



同時に、2019年12月よりサービスを開始し、2022年12月で3周年を迎えることができました。これまでにOh my teeth をご利用いただいたユーザーをはじめ、関係者のすべての皆さまに心からの感謝を申し上げます。これまでの歩みを振り返る特設サイトを本日より公開いたしました。また、これからのOh my teeth も「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに新たな挑戦をしてまいります。どうぞご期待ください。







3rd Anniversary 特設サイト:https://www.oh-my-teeth.com/3rd-anniversary



日本初のマウスピース矯正D2Cブランド「Oh my teeth」は、リリース3周年を迎えました。従来の歯科矯正が抱える「通院回数の多さ」「金額の高さ」「継続の難しさ」を解決したいという気持ちからテクノロジーに精通したメンバーと歯科矯正専門家がタッグを組み「来院は最低1回」「24時間LINEサポート」をはじめとする、未来の歯科体験を提供しています。



今回、ユーザー数も1万人を突破し、幅広い世代の方にご利用いただける歯科矯正サービスとなりました。ここに日頃の感謝を込め、その歩みを振り返るサイトを開設いたしました。「Oh my teeth」 が3年間どのように歩んできたのかがわかる写真を交えた沿革、数字やユーザーの声、そしてメンバーの想いがわかるインフォグラフィックスをご紹介しており、皆さまにより身近に感じていただける内容となっております。





3rd Anniversary 特設サイト内のコンテンツ







https://www.oh-my-teeth.com/3rd-anniversary





History(私たちの歩み)

Number(数字で知るOh my teeth )

Movie(スペシャルムービー)

Voice(ユーザーの声/メンバーの声)



Oh my teeth とは



Oh my teethは「テクノロジーで未来の歯科体験を生み出す」をミッションに、通院不要の歯科矯正サービスを運営するための基盤(予約、問診、決済、電子カルテ、マウスピース製造、LINE サポートなど)を開発し、提携クリニックに導入を進めています。





通わないマウスピース矯正「Oh my teeth」https://www.oh-my-teeth.com/





Oh my teethの無料歯型スキャンとは



自分の歯並びの状態と自分に合った矯正プランを知ることができるセッションです。無料・手ぶらで参加でき、歯科医師があなたの歯並びをレビューします。ドクターによる診断、歯型スキャンやレントゲン撮影含めてトータル30分。完全予約制のため待ち時間0分。





詳細はこちら https://www.oh-my-teeth.com/posts/free-3d-scan





株式会社Oh my teethについて



2019年10月設立。「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに生まれたオーラルテックベンチャー。テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。



・社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目35番3号

・設立日:2019年10月

・資本金:5,902,100円

・事業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

・URL:https://www.oh-my-teeth.com/company



知的財産権について

- Oh my teeth、OralTech/オーラルテックは、株式会社Oh my teethの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-12:16)