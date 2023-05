[ティーズ(Teads)]

Teadsは、2023年6月6日(火)から6月8日(木)の3日間、東京ミッドタウン(六本木)で開催される「Advertising Week Asia(アドバタイジング・ウィーク・アジア)2023」のThe Great Mindステージにて広告クリエイティブ最適化、サステナブルターゲティング手法、アテンション計測など、Teadsのフルファネルソリューションを活用したキャンペーンでの背景や成果について、パネルディスカッションを開催いたします。また、昨年に続きホールA壁面広告への参画、当社クッキーレスソリューションキャラクターのグリーティングを実施いたします。

Advertising Week Asia(以下AWAsia2023)はアジア太平洋地域最大級のマーケティング、広告、テクノロジー、エンターテイメント等に携わる方々が集うグローバルイベントで、2023年度も昨年に続き、東京ミッドタウンと、オンラインのハイブリットで開催される予定です。



AWAsia2023の初日である6月6日、Great Mindステージにて、Metaの勝木 華苗氏、Publicis Media(ビーコンコミュニケーションズ 株式会社)のシャーマン・ケリー氏をそれぞれお迎えし、Meta Quest 2のキャンペーン施策について、Teadsのパネルディスカッションを実施いたします。

株式会社電通 グラント・ジョシュア氏、エスエス製薬株式会社 新免 珠美氏、当社代表今村が参画するセッションでは、デジタル広告の新指標として注目されるアテンション計測についての基礎的な説明や現在の日本での取り組みを解説する予定です。



加えて、Teads Global全社の本年のスローガンである、A Year in AttentionをテーマとしたAttention Teads Wallを6月6日から6月8日までの3日間、ホールA前壁面に設置し、当社のブランドマスコットとともにAWAsia2023を訪れる多くの来場者をお迎えします。

ご来場いただいたお客様を対象に、イベント期間内のみノベルティを配布します。





<セッションスケジュール>

1. Meta、Beacon Communications、Teadsパネルディスカッション

「Meta x Beacon x Teads対談:Quest 2キャンペーンのデジタル・マーケティング戦略」

日程:6月6日(火曜日) 13:00-13:45

場所:東京ミッドタウン 六本木 / The Great Mind Stage

登壇:

・勝木 華苗 / Kanae Katsuki、Meta, Media Strategy Manager、APAC

・シャーマン・ケリー / Kelly Sherman、Publicis Media(ビーコンコミュニケーションズ株式会社)、Digital Director

・ボルワニ・ラヴィン / Lavin Bolwani、Teads Japan 株式会社、Sales Manager





2. アテンションパネルディスカッション

「アテンションエコノミー: テクノロジー x ブランド x エージェンシー対談 メディアの品質とクリエイティブの効果とは」

日程:6月6日(火曜日) 18:00-18:45

場所:東京ミッドタウン 六本木 / The Great Mind Stage

登壇:

・グラント・ジョシュア氏 / Joshua Grant、株式会社電通、Analytics and Innovative Solutions Director

・新免 珠美氏 / Tamami Shimmen、エスエス製薬株式会社、Digital Marketing Manager

・今村 幸彦 / Yukihiko Imamura、Teads、Managing Director of North Asia





<Teads マスコット くっきーさん&ぶんみゃくさんグリーティング>

日程:6月6日(火曜日) から6月8日(木曜日)

場所:東京ミッドタウン 六本木 / AWAsia会場、ホールA壁面

[6月6日]

11:00-11:30、13:30-14:00、15:45-16:15、17:30-18:00

[6月7日]

12:00-12:30、13:30-14:00、15:00-15:30、17:00-17:30

[6月8日]

11:00-11:30、12:30-13:00、14:00-14:30、15:30-16:00

*会場の混雑状況により時間が前後することがあります。





■ Advertising Week Asiaについて

Advertising Weekは世界最大級のコミュニケ―ション、メディア、マーケティング、広告業界のイベントです。2004年にニューヨークで開催されて以降、ロンドン、東京、シドニー、メキシコシティと拡大を続け、来年にはヨハネスブルグでの開催も予定し、年間で17万人もの人々が参加しています。

Advertising Week Asiaはアジア地域のイベントとして、東京にて2023年に連続8回目の開催を予定しています。(6月6日(火)~ 6月8日(木))

業界全体の健全な発展に寄与することを目的とし、中立的な立場を取りつつ業界のイノベーションにつながる活動を目的としていますが、マーケティングにとどまらず、広くカルチャー、社会課題などのコンテンツも有しています。

2022年から採用されたリアル会場とオンラインを結ぶハイブリッド形式の開催では延べ約3万人が参加し、業界の垣根を越えて、本質的な議論を可能にする場所となっています。

URL:https://advertisingweek.com/event/awasia-2023-jp/



■ Teadsについて

Teadsは、30か国50拠点のオフィス、1,200人のスタッフを有するグローバルカンパニーです。

世界のトップパブリッシャーの良質な記事・コンテンツ内にinReadというプログラマティック・デジタル広告を提供する、最先端のクラウドベースのエンドツーエンドなテクノロジープラットフォームを運営しています。このTeadsのプラットフォームでは、ブランドセーフで安心安全な広告環境のもと、ビューアブルでインタラクティブな広告クリエイティブを配信することが可能です。

月間のグローバルリーチは19億人*に達し、日本国内においては、450以上のプレミアム媒体とパートナーシップを組み、月間55億インプレッション規模のネットワークを構築しています。

広告主・代理店向けに、グローバルパートナーシップで直接契約をするプレミアムパブリッシャーのデスクトップ・モバイルインベントリーの記事中の広告枠をシングルアクセスで購入可能な場(セルフサービング・広告プラットフォーム (Teads Ad Manager)を提供しています。

パブリッシャー向けに、クリエイティブ制作ツールTeads Studio機能を備えた自社広告制作及び配信プラットフォームTeads For Publishers(TFP)を、日本を含むグローバルで大きく展開しています。

URL:https://www.teads.com/ja/ FB:facebook.com/teadsjapan

*1 グローバルリーチデータ 2021年9月現在



