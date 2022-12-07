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夢のオールスターカードゲーム『UNION ARENA（ユニオ…

夢のオールスターカードゲーム『UNION ARENA（ユニオンアリーナ）』が2023年3月より展開開始！

［株式会社バンダイ］

バンダイ発の新TCGで、夢の対戦が実現！


株式会社バンダイ カード事業部は、2022年12月7日(水)に行った「バンダイTCG 2022方針発表会」の中で、2023年3月24日(金)より新たに展開が開始する新規トレーディングカードゲーム『UNION ARENA（ユニオンアリーナ）』を発表した。
UNION ARENAには様々なキャラクターが参戦する

●『UNION ARENA』とは


1つの共通したルールのもと、数多くの人気作品が参戦する“ルール共通型のトレーディングカードゲーム”。
一度ルールを覚えてしまえば、参戦する全ての作品で遊ぶことができる。

●人気の作品が立ち上げから多数参戦！
3月の発売から夏までに、9作品以上の参戦が決定しており、ほぼ毎月新たな作品が参戦する。
アニメ・ゲーム等、様々なジャンルの作品を予定しており、年間で約20ほどの作品を予定している。

商品公式HP：https://www.unionarena-tcg.com/


●プロジェクト解禁PV公開中！





URL：https://youtu.be/q6MEzlJGJaM


●詳しい遊び方はこちらから




URL：https://youtu.be/cC6hDJWNdDw


●商品概要
▽『コードギアス 反逆のルルーシュ』関連商品
【商品名】UNION ARENA ブースターパック　コードギアス 反逆のルルーシュ
・価格　　　：385円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：カード8枚＋インデックス1枚

【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット　コードギアス 反逆のルルーシュ
・価格　　　：990円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：構築済みデッキ53枚＋プレイシート1枚

【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ　コードギアス 反逆のルルーシュ
・価格　　　：900円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：カードスリーブ60枚入り

・販売時期　：2023年3月24日※3種共通
・発売元　　：株式会社バンダイ
・権利表記　：(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

▽『呪術廻戦』関連商品
【商品名】UNION ARENA ブースターパック　呪術廻戦
・価格　　　：385円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：カード8枚＋インデックス1枚

【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット　呪術廻戦
・価格　　　：990円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：構築済みデッキ53枚＋プレイシート1枚

【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ　呪術廻戦
・価格　　　：900円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：カードスリーブ60枚入り

・販売時期　：2023年3月24日※3種共通
・発売元　　：株式会社バンダイ
・権利表記　：(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

▽『HUNTER×HUNTER』関連商品
【商品名】UNION ARENA ブースターパック　HUNTER×HUNTER
・価格　　　：385円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：カード8枚＋インデックス1枚

【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット　HUNTER×HUNTER
・価格　　　：990円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：構築済みデッキ53枚＋プレイシート1枚

【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ　HUNTER×HUNTER
・価格　　　：900円(税込)
・対象年齢　：9才以上
・セット内容：カードスリーブ60枚入り

・販売時期　：2023年3月24日※3種共通
・発売元　　：株式会社バンダイ
・権利表記　：(C)P98-23 (C)V・N・M　（ブースターパック・スターターデッキセット）
　　　　　　：(C)P98-22 (C)V・N・M　（オフィシャルカードスリーブ）


===================================
【基本情報】
タイトル　　 : UNION ARENA（ユニオンアリーナ）
ジャンル ：トレーディングカードゲーム
発売開始時期：2023年3月24日（金）予定
権利表記 ：(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST　(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会　(C)P98-23 (C)V・N・M　THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.　(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable　Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.　(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会　(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ　(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会　(C)BNADAI

■公式サイト：
https://www.unionarena-tcg.com/
■公式Twitter：
http://twitter.com/UNION_ARENA_TCG
■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@UNION_ARENA_TCG
===================================

※商品名ならびに商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】
バンダイお客様相談センターナビダイヤル：0570-041-101
(10時～16時　土、日、祝日、夏季・冬季休業日除く)


企業プレスリリース詳細へ （2022/12/07-18:46）

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