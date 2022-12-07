夢のオールスターカードゲーム『UNION ARENA（ユニオ…
［株式会社バンダイ］
バンダイ発の新TCGで、夢の対戦が実現！
株式会社バンダイ カード事業部は、2022年12月7日(水)に行った「バンダイTCG 2022方針発表会」の中で、2023年3月24日(金)より新たに展開が開始する新規トレーディングカードゲーム『UNION ARENA（ユニオンアリーナ）』を発表した。
●『UNION ARENA』とは
1つの共通したルールのもと、数多くの人気作品が参戦する“ルール共通型のトレーディングカードゲーム”。
一度ルールを覚えてしまえば、参戦する全ての作品で遊ぶことができる。
●人気の作品が立ち上げから多数参戦！
3月の発売から夏までに、9作品以上の参戦が決定しており、ほぼ毎月新たな作品が参戦する。
アニメ・ゲーム等、様々なジャンルの作品を予定しており、年間で約20ほどの作品を予定している。
商品公式HP：https://www.unionarena-tcg.com/
●プロジェクト解禁PV公開中！
URL：https://youtu.be/q6MEzlJGJaM
●詳しい遊び方はこちらから
URL：https://youtu.be/cC6hDJWNdDw
●商品概要
▽『コードギアス 反逆のルルーシュ』関連商品
【商品名】UNION ARENA ブースターパック コードギアス 反逆のルルーシュ
・価格 ：385円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：カード8枚＋インデックス1枚
【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット コードギアス 反逆のルルーシュ
・価格 ：990円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：構築済みデッキ53枚＋プレイシート1枚
【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ コードギアス 反逆のルルーシュ
・価格 ：900円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：カードスリーブ60枚入り
・販売時期 ：2023年3月24日※3種共通
・発売元 ：株式会社バンダイ
・権利表記 ：(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST
▽『呪術廻戦』関連商品
【商品名】UNION ARENA ブースターパック 呪術廻戦
・価格 ：385円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：カード8枚＋インデックス1枚
【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット 呪術廻戦
・価格 ：990円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：構築済みデッキ53枚＋プレイシート1枚
【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ 呪術廻戦
・価格 ：900円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：カードスリーブ60枚入り
・販売時期 ：2023年3月24日※3種共通
・発売元 ：株式会社バンダイ
・権利表記 ：(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
▽『HUNTER×HUNTER』関連商品
【商品名】UNION ARENA ブースターパック HUNTER×HUNTER
・価格 ：385円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：カード8枚＋インデックス1枚
【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット HUNTER×HUNTER
・価格 ：990円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：構築済みデッキ53枚＋プレイシート1枚
【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ HUNTER×HUNTER
・価格 ：900円(税込)
・対象年齢 ：9才以上
・セット内容：カードスリーブ60枚入り
・販売時期 ：2023年3月24日※3種共通
・発売元 ：株式会社バンダイ
・権利表記 ：(C)P98-23 (C)V・N・M （ブースターパック・スターターデッキセット）
：(C)P98-22 (C)V・N・M （オフィシャルカードスリーブ）
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【基本情報】
タイトル : UNION ARENA（ユニオンアリーナ）
ジャンル ：トレーディングカードゲーム
発売開始時期：2023年3月24日（金）予定
権利表記 ：(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST (C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)P98-23 (C)V・N・M THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会 (C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ (C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (C)BNADAI
■公式サイト：
https://www.unionarena-tcg.com/
■公式Twitter：
http://twitter.com/UNION_ARENA_TCG
■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@UNION_ARENA_TCG
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※商品名ならびに商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
バンダイお客様相談センターナビダイヤル：0570-041-101
(10時～16時 土、日、祝日、夏季・冬季休業日除く)
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/07-18:46）
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