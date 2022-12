[株式会社バンダイ]

株式会社バンダイ カード事業部は、2022年12月7日(水)に行った「バンダイTCG 2022方針発表会」の中で、2023年3月24日(金)より新たに展開が開始する新規トレーディングカードゲーム『UNION ARENA(ユニオンアリーナ)』を発表した。





●『UNION ARENA』とは





1つの共通したルールのもと、数多くの人気作品が参戦する“ルール共通型のトレーディングカードゲーム”。

一度ルールを覚えてしまえば、参戦する全ての作品で遊ぶことができる。



●人気の作品が立ち上げから多数参戦!

3月の発売から夏までに、9作品以上の参戦が決定しており、ほぼ毎月新たな作品が参戦する。

アニメ・ゲーム等、様々なジャンルの作品を予定しており、年間で約20ほどの作品を予定している。



商品公式HP:https://www.unionarena-tcg.com/





●プロジェクト解禁PV公開中!











URL:https://youtu.be/q6MEzlJGJaM





●詳しい遊び方はこちらから









URL:https://youtu.be/cC6hDJWNdDw





●商品概要

▽『コードギアス 反逆のルルーシュ』関連商品

【商品名】UNION ARENA ブースターパック コードギアス 反逆のルルーシュ

・価格 :385円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:カード8枚+インデックス1枚



【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット コードギアス 反逆のルルーシュ

・価格 :990円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:構築済みデッキ53枚+プレイシート1枚



【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ コードギアス 反逆のルルーシュ

・価格 :900円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:カードスリーブ60枚入り



・販売時期 :2023年3月24日※3種共通

・発売元 :株式会社バンダイ

・権利表記 :(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST



▽『呪術廻戦』関連商品

【商品名】UNION ARENA ブースターパック 呪術廻戦

・価格 :385円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:カード8枚+インデックス1枚



【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット 呪術廻戦

・価格 :990円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:構築済みデッキ53枚+プレイシート1枚



【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ 呪術廻戦

・価格 :900円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:カードスリーブ60枚入り



・販売時期 :2023年3月24日※3種共通

・発売元 :株式会社バンダイ

・権利表記 :(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会



▽『HUNTER×HUNTER』関連商品

【商品名】UNION ARENA ブースターパック HUNTER×HUNTER

・価格 :385円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:カード8枚+インデックス1枚



【商品名】UNION ARENA スターターデッキセット HUNTER×HUNTER

・価格 :990円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:構築済みデッキ53枚+プレイシート1枚



【商品名】UNION ARENA オフィシャルカードスリーブ HUNTER×HUNTER

・価格 :900円(税込)

・対象年齢 :9才以上

・セット内容:カードスリーブ60枚入り



・販売時期 :2023年3月24日※3種共通

・発売元 :株式会社バンダイ

・権利表記 :(C)P98-23 (C)V・N・M (ブースターパック・スターターデッキセット)

:(C)P98-22 (C)V・N・M (オフィシャルカードスリーブ)





===================================

【基本情報】

タイトル : UNION ARENA(ユニオンアリーナ)

ジャンル :トレーディングカードゲーム

発売開始時期:2023年3月24日(金)予定

権利表記 :(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST (C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)P98-23 (C)V・N・M THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会 (C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ (C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (C)BNADAI



■公式サイト:

https://www.unionarena-tcg.com/

■公式Twitter:

http://twitter.com/UNION_ARENA_TCG

■公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@UNION_ARENA_TCG

===================================



※商品名ならびに商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。



【一般のお客様からのお問い合わせ先】

バンダイお客様相談センターナビダイヤル:0570-041-101

(10時~16時 土、日、祝日、夏季・冬季休業日除く)





