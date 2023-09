[AlphaDrive/NewsPicks ]

株式会社アルファドライブの子会社である株式会社NewsPicks for Business(代表取締役 麻生要一)は、ソフトバンク株式会社が運営するオウンドメディア「ソフトバンクニュース」内の特集コンテンツ「X PROJECT(クロスプロジェクト)」の企画や編集に関する支援を2023年8月から開始しました。



ソフトバンクは、デジタル化社会の発展に必要となる持続可能な社会インフラを支えるため、5GやAIなどの先端技術の活用や、サスティナビリティ、地方創生などに取り組んでいます。これらの取り組みをさらに多くの人に分かりやすく伝えるために、オウンドメディア「ソフトバンクニュース」内に特集コンテンツ「X PROJECT」を立ち上げて、発信力の強化に取り組んでいます。



2023年4月に株式会社ニューズピックスから分社化したNewsPicks for Businessでは、「企業に編集力を」をテーマに、数社限定で企業の編集・発信力を上げる総合的な支援・取り組みをしています。



NewsPicks for Business 設立背景ついて:

今回の連携では、様々なメディアの立ち上げやグロースで活躍したNewsPicks for Businessのメンバーを中心に、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」のコンテンツ制作・編集のノウハウも存分に生かしながら、「ソフトバンクニュース」内の特集コンテンツ「X PROJECT(クロスプロジェクト)」の企画や編集、キャスティングなどのコンサルティング・支援を総合的に行います。



▼実際にご支援させていただくメンバー例

・林 亜季(株式会社NewsPicks for Business 取締役 コンテンツプロデュース担当)

・中村 信義(株式会社NewsPicks for Business 執行役員 編集長)

・渡辺 康太郎(株式会社NewsPicks for Business 新規事業開発本部 マネージングディレクター)

NewsPicks for Businessでは、企業・団体が今後も様々な企業がビジネスを推進していく上で必要となる発信力を、「NewsPicks」などのメディア運営で培った編集力やクリエイティビティを通じて強化することで、社会課題の解決、そして新たな価値創造に貢献してまいります。



数社限定・年間を通じてのお取り組みとなりますので、ご興味のある企業様はお早めにお問い合わせください。



株式会社NewsPicks for Business 代表取締役 麻生要一のコメント



私たちは、メディアとコンテンツの力で、企業や社会の人の心を突き動かしたいと考えております。NewsPicksとその法人向けプロダクトの展開の中で培ってきたコンテンツプロデュース力を活かして、企業の中に眠る人と情報をコンテンツとしてプロデュースし、メディアの形で仕立てて届けるべき人に届けたい。今回、ソフトバンク様とこのような取り組みができることを楽しみにしております。



ソフトバンクニュースについて

ITとライフスタイルをテーマに、皆さんの暮らしに役立つ小ネタやちょっぴり未来のテクノロジーなど、ソフトバンクグループのさまざまな情報をいろんな角度からお届けします。

<会社概要>

社名:株式会社NewsPicks for Business / NewsPicks for Business, Inc.

設立:2023年2月6日

代表者:代表取締役 麻生要一

所在地:〒100-0014 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル1F

社名:株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立:2018年2月23日

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地:本社/AlphaDrive Studio 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

丸の内オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル1F

▼お問い合わせ先

株式会社NewsPicks for Businesss

