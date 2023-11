[特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体]

~今年もクリスマス応援プロジェクトを実施します~



兵庫県で活動に取り組む認定NPO法人兵庫子ども支援団体が、昨年に引き続き、低所得収入世帯やひとり親世帯等の子どもにクリスマスプレゼントを届けるプロジェクトを開催。今年は子どもだけでなくその家庭に食糧支援も実施予定。現在、より多くの子にプレゼントを贈るための寄附キャンペーンを実施中。





昨年12月にも実施した「プレゼント For YOU ~クリスマス応援プロジェクト~」を今年も認定NPO法人兵庫子ども支援団体(所在地:兵庫県明石市、代表理事:多田実乘、以下「当法人」という)が実施いたします。





昨年は子どもたちに3,000円相当のクリスマスプレゼントを贈りましたが、昨年実施した際に回答していただいたアンケート結果を見ていると、冬休みや年末年始に食事の面で不安を感じている家庭があると改めて実感しました。そこで、2023年は子どもたちやその家庭にプレゼントを届けて、明るい気持ちで年末年始を迎えるためのプロジェクトを開催します。具体的には、子どもたちにはクリスマスプレゼントを、家庭には食糧を届ける予定です。





より多くの子どもたちやその家庭への支援を届けるために、当法人では2023年11月6日から2023年12月8日まで、「クリスマス寄附キャンペーン」を開催しております。今年最後の寄附として、子どもや家庭にプレゼントを届けるサンタさんになりませんか。

■寄附キャンペーンページ:https://hpcso.com/xmas2023









クリスマス寄付キャンペーンについて





当法人で当初予定している人数よりも多くの子どもたちにクリスマスプレゼントを贈ったり、家庭への食糧支援を実施したりするために寄附キャンペーンを実施しています。なお、本キャンペーンを通じて頂いた寄附金につきましては、寄附金控除の対象となります。寄附金は、2023年分として受領いたしますので、2024年の確定申告時に手続きをお願いいたします。





期間 2023年11月6日~2023年12月8日





目標金額 250,000円





資金の使途(1件あたりの費用)





・子どもへのクリスマスプレゼント購入代(上限3,000円)





・家庭への食糧購入代(5,000円程度)





・消耗品費、配送費(2,000円程度)











2023年11月8日24時現在、15,688円 / 250,000円の寄附をいただいています。





プレゼント For YOU ~クリスマス応援プロジェクト2023~について





プロジェクトの詳細及び申込方法については、12月1日頃にお知らせいたします。現時点での概要は以下のとおりですが、今後変更される可能性があります。ご注意ください。





プレゼント内容





・子ども:クリスマスプレゼント 3,000円相当





・家庭:食糧5,000円以内





申込 2023年12月1日~2023年12月8日





対象 中学生以下の子どもを扶養している兵庫県内の世帯で、下記のいずれかの条件に該当する方





・生活保護を受けている世帯





・ひとり親世帯





・児童扶養手当受給世帯





・令和5年度就学援助受給世帯





人数 100名(寄附キャンペーンの結果によって増減します)





特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体について





「子どもが笑って過ごせる地域の形成」を目指して、2013年11月に高校生有志によって設立。2017年1月にNPO法人として兵庫県より認証。2023年2月に認定NPO法人として兵庫県より明石市に事務所があるNPO法人として初めて認定を受ける。これまでに、学習支援や子どもの居場所づくり、体験・経験活動、オレンジリボン運動など子どもやその家庭に関わる活動を多岐に渡って展開。若い人たちの積極的な活動が評価され「第10回よみうり子育て応援団大賞 奨励賞」を2016年に、「あしたのまち・くらしづくり活動賞 振興奨励賞」を2017年に受賞。





名称:認定特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体





代表理事:多田実乘





所在地:兵庫県明石市別所町8番11号





設立:2013年11月29日(法人認証日:2017年1月18日、認定日:2023年2月22日)





事業内容:学習支援事業、子どもの健全育成事業、情報発信事業、児童虐待防止支援事業 等





認定特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体:https://hpcso.com





マンスリーサポーター募集ページ:https://campaign.hpcso.com



