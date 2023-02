[ソルト・コンソーシアム株式会社]

六本木ヒルズ森タワー52階にある「THE SUN & THE MOON」のレストラン「THE SUN&THE MOON(Restaurant)」(以下「THE MOON」)にて、春の訪れを感じる、旬のいちごをふんだんに使用したアフタヌーンティー「Premium Strawberry AfterMOON Tea」の提供を2023年2月27日(月)より開始いたします。







「THE MOON」は、 “天空の森”をコンセプトに東京の絶景を一望しながら食事を楽しめるレストランです。この度スタートするアフタヌーンティーは、六本木ヒルズ森タワーのシルエットと店名「 MOON(=月)」をイメージした高さ70cmを超える大迫力のアフタヌーンティーで、あまおう・紅ほっぺ・とちおとめなど、その時おすすめのプレミアムないちごを贅沢に使用し、モンブラン、タルト、カヌレなど、パティシエこだわりのスイーツ8種と春を感じるセイボリー4種を楽しめます。



また、雪解けをイメージしたシルキーな口当たりの「Melty Snow」や花々の開花を表現した「Strawberry Bloom」など、この時期にしか味わえないノンアルコールカクテル2種を含む約20種から選べるドリンクも一緒にフリーフローでお楽しみいただけます。



キュートないちごのオブジェで彩られた特別仕様のスタンドで提供される贅沢なアフタヌーンティーと海抜250mの東京随一の絶景で、プレミアムなひとときをお過ごしいただけます。









高さ70cm超え!いちご尽くしの「Premium Strawberry AfterMOON Tea」詳細



1段目 いちごと抹茶のモンブラン/発酵バターのマドレーヌ

2段目 ベリーのマカロン/季節のフルーツといちごのカクテルパフェ

3段目 いちごのズコット風タルト/本日のプレミアムストロベリー

4段目 いちごのシュガーグレーズカヌレ/いちごのショートケーキ風スコーン

5段目 グリーンピースのポタージュ/海老と菜の花のキッシュ

6段目 ベーコンとシュークルートのキャロットパンサンド/国産鶏胸肉とドライフルーツのブロシェット



※いちごのノンアルコールカクテル、ハーブティー、コーヒー、紅茶などのフリードリンク付き

※いちごを使ったアルコール入りのカクテルもご用意(別料金)



<オリジナルいちごカクテル>

ラズベリーサワー(1,900円)

ストロベリーマティーニ(1,800円)







「Premium Strawberry AfterMOON Tea」概要



メニュー名:Premium Strawberry AfterMOON Tea

提供期間:2023年2月27日(月)~4月末頃(仕入状況により異なる)

価格:6,000円(税込)土日祝はサービス料10%

WEB予約: http://thesun-themoon.com/moon/reservation/



*窓際のお席は、チャージ2,000円(1テーブル)を頂戴します。

*別途六本木ヒルズ森タワーのVIEW CHARGE:500円/名様を頂戴します。

(52F、53Fへの入館券をお持ちの方はかかりません)





「THE SUN & THE MOON」について



六本木ヒルズ森タワー52階にある、東京を一望できる絶景カフェ&レストラン。展覧会や企画展の際にはコラボレーションメニューもお楽しみいただけます。

カフェ「THE SUN & THE MOON(Cafe)」は、森美術館や六本木ヒルズ展望台「東京シティビュー」鑑賞後に立ち寄れるミュージアムカフェとして誕生しました。アートやカルチャーの語り場としても最適な空間です。メニューは、洋食メニューをベースにサンドイッチやパスタなどをご用意しています。

レストラン「THE SUN & THE MOON(Restaurant)」は、 “天空の森”をテーマにクリプトセレウスやカランコエなど、日本では珍しい植物をディスプレイした心安らぐ空間です。昼は季節ごとに変わる人気の“AfterMOON Tea”、夜はディナーコースの要素を取り入れたハレの日にぴったりな“MOONLight High Tea”をメインに華やかなフードメニューや併設のバーで楽しめるカクテルをご用意しています。



<THE SUN THE MOON (Restaurant)>

住所:東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー52F

営業時間:11:00~22:00

After MOON Tea 11:00~17:00(L.O. 15:00)

Dinner 18:00~22:00(L.O. フード20:00、ドリンク21:00)

※金曜日、土曜日は23:00まで(L.O. フード21:00、ドリンク22:00)

TEL:03-3470-0052

席数:84 席

公式サイト:http://thesun-themoon.com



