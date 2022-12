[株式会社東急文化村]

高さ3.5mのクリスマスツリーがあるBunkamura館内のお散歩もおすすめ



株式会社東急文化村(所在地:東京都渋谷区)が運営する「Bunkamura」は、11月中旬より開催中の『Bunkamura HAPPY HOLIDAYS』の期間中に、クリスマス特別企画をスタートいたします。





『Bunkamura HAPPY HOLIDAYS』 特設ページ

https://www.bunkamura.co.jp/sp/holidays22_23/





~『Bunkamura HAPPY HOLIDAYS』 について~

「華やかで心躍るひと時を―」をテーマに開催中の『Bunkamura HAPPY HOLIDAYS』。特別な時間を過ごしたくなる年末年始。輝く音楽に耳を傾け、モードなファッションに触れる。きらめく出会いを見つけに、Bunkamuraに足を運んでみませんか?



~『Bunkamura HAPPY HOLIDAYS』 お知らせ第2弾!~

お知らせ第2弾となる今回は、音楽や演劇、美術、映画など計15以上の公演・企画を展開する中から、クリスマス気分を盛り上げる12月の公演情報とレストランの特別メニュー、人気のフェア情報をピックアップ。クリスマスツリーやイルミネーションに彩られるBunkamura館内のお散歩もぜひお楽しみください。



<クリスマス特別企画>





『小曽根真 クリスマス・ジャズナイト2022』

『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2022』

レストラン情報「ドゥ マゴ パリ」「ロビーラウンジ」

ブックショップ ナディッフモダン「2022 クリスマスフェア」





■『小曽根真 クリスマス・ジャズナイト2022 The BEST of Christmas Jazz Night

Music Created at Orchard Hall』 会場:Bunkamura オーチャードホール(Bunkamura 3F)







詳しくはこちら https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/ozone/



12/21(水)・22(木)

出演:小曽根真 featuring No Name Horses

S席 8,500円 A席 7,500円(税込)



今年で15回目となる、世界的ジャズ・ピアニスト小曽根真がセルフ・プロデュースする人気企画。タイトルの通り、2006年の第1回公演以来、オーチャードホールでのクリスマス・ジャズナイトのためにクリエイトされた作品を改めて「最強ビッグバンド」No Name Horsesとともに披露する特別なコンサートになります。この貴重な機会をどうぞお見逃しなく!



小曽根真よりメッセージ

“The Music Created at Orchard Hall”

渋谷のど真ん中にある素晴らしい大人の空間、東急文化村。私、小曽根真がオーチャードホールのステージに立たせて頂くようになってから今年で15回目。「音楽を心から愛する皆さんに今まで聞いた事のない楽しい音楽を届けたい」という思いだけで、これまで色々な作品を創り続けて来ました。その楽曲達はここで発表された後、日本から飛び立って世界中の多くのオーディエンスの皆さんの元にも届いています。そしてこのChristmas Jazz Nightとその音楽に欠かせないのが、僕の大切なファミリー“No Name Horses”。彼ら無くしてこの音楽は絶対に生まれませんでした。ここで生まれた音楽は、この12月にオーチャードホールで蘇ります。2007年に書いたBig Bandバージョンの“Rhapsody in Blue”に始まり、オスカー・ピーターソンのオリジナル“Noreen’s Nocturne”, “Okanagan Valley”、チック・コリアの“La Fiesta”、マイルスの名曲“Jean Pierre”、1度のコンサートでは演奏しきれないレパートリーの中から厳選して、皆さんの心に響かせます。幸せに満ち溢れたクリスマスの時間を皆さんと共に迎えたい!

Makoto Ozone & “Horses”



No Name Horses プロフィール

小曽根真が率いる総勢15名のビッグバンド。メンバーはいずれも日本を代表するミュージシャンで、自身のバンドでもリーダーを務めるなど大活躍している。これまで国内ツアーの他、アメリカ(世界最大のジャズ・コンベンション「IAJE(国際ジャズ教育協会/NY)」)、フランス(ラロック・ダンテロン・ピアノ音楽祭)、スコットランド(エジンバラ・ジャズ・フェスティバル)、ウィーン、シンガポール(モザイク音楽祭)等に出演。2022/2023シーズンは初のベスト盤のリリースと全国ツアーを催行。



■『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2022』 会場:東急シアターオーブ(渋谷ヒカリエ 11F)





12/17(土)~25(日)

S席 9,800円 A席 6,800円(税込)



気分はまるでニューヨーク!

2016年の日本初演から “劇場で楽しむクリスマス”として、新たな渋谷の冬の風物詩となった『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』が、3年ぶりに日本に帰ってきます。ステージいっぱいの夢のようなクリスマスの光景に、世界で活躍するシンガーたちが歌う、心躍るクリスマスソングの数々。さらには華麗なラインダンスやタップにスケートショーなど、息つく間もない圧巻のステージは見どころ満載。

詳しくはこちら https://theatre-orb.com/lineup/22_christmas/top.html



今年の『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』を盛り上げる、シンガー6名が決定!

ゴスペルからポップスまで、思わず踊り出したくなる約30曲のクリスマスソングを歌い上げます。



◆チャリティ・ファレル◆

映画『The Father And the Bear』、『Forever’s End』などで知られ、ディズニー・クルーズラインでパフォーマーとして世界各国を周るなど、幅広く活躍している。



◆サラ・バマー◆

出演作はミュージカル『シカゴ』、『プロデューサーズ』、『42ndストリート』、『シュレック』など。オペラを得意とし、ワールド・クルーズシップなどでリードヴォーカリストとしても活躍。



◆アンバー・ライト◆

出演作はミュージカル『アイーダ』、『ドリームガールズ』、『スージカル』など。また香港ディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおいてもリードヴォーカルやダンサーとして出演経験がある。



◆アルフレッド・ジャクソン◆

俳優、アーティスト、作曲家、プロデューサー、ダンサー、振付家として幅広い分野で活動。今までに出演した主な舞台はミュージカル『RENT』、『ブック・オブ・モルモン』、『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』など。



◆サム・ハーヴィー◆

ミュージカル『ロック・オブ・エイジズ』米国ツアーや、オフ・ブロードウェイ『Bayside! The Musical』などに出演。



◆エリック・アンソニー・ロペス◆

出演作にニューヨーク/ブロードウェイ『オペラ座の怪人』(スウィング)、オフ・ブロードウェイ『Broadway Inspirational Voices』、スティーヴン・シュワルツ演出「Defying Gravity(リンカーン・センター)」、イギリス/ウエスト・エンド『カルメン』、『トスカ』、『オペラ座の怪人』など。



来場者全員に「サンタ帽」をプレゼント!

『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』では全公演にて、ご来場のお客様全員にサンタ帽のプレゼントが決定しました!みんなでサンタ帽をかぶって、クリスマス気分を味わいましょう!



■ホリデー気分を盛り上げる!レストラン情報

「女子会ディナー イブニングハイティー」 店舗: ドゥ マゴ パリ(Bunkamura B1F&1F)





【2.5時間飲み放題付(L.O.2時間)】 5,000円(税込)

重厚感のある大理石のティースタンドで提供するオードブルに加え、メイン料理、デザートがセットになった、女子会にオススメのイブニングハイティー。スパークリングワインを含むフリードリングが付いたお得なプランです。19世紀のパリを感じるクラシカルな空間で優雅なひと時を。

詳しくはこちら https://www.bunkamura.co.jp/magots/topics/6863.html



SEASONAL DRINK 「グリューワイン」 店舗: ロビーラウンジ(Bunkamura 1F)





12/3(土)~ アルコール 1,100円 ・ ノンアルコール 1,000円(税込)

ヨーロッパのクリスマスに欠かせない、冬の定番グリューワイン。ハイビスカスにアニス、リンゴなど様々なスパイスやドライフルーツを加えたハーブティーをベースに、アルコールでは赤ワインを、ノンアルコールではクランベリージュースを加えアレンジしました。体の芯から温まる一杯を。(*食材がなくなり次第終了)

詳しくはこちら https://www.bunkamura.co.jp/lounge/topics/6875.html



■「2022 クリスマスフェア」 店舗:ブックショップ ナディッフモダン(Bunkamura B1F)





~12/25(日)

ご挨拶はもちろんインテリアとしても使えるおしゃれなグリーティングカードや、子供から大人まで楽しめる絵本、洋絵本など、クリスマス気分高まる本や雑貨を多数ご用意。

来年のカレンダーやギフトにもぴったりなアクセサリー、寒い季節に大活躍の雑貨なども並びます。

大切な方への贈り物、ご自分へのご褒美を、ぜひ見つけてください。

詳しくはこちら https://www.bunkamura.co.jp/bookshop/topics/6917.html



■「ホリデーイルミネーション」 会場:ドゥ マゴ パリ テラス(Bunkamura B1F)他





~12/25(日)

ドゥ マゴ パリ テラスに煌めくのは、白と黒のシックな装いが美しい、高さ3.5mのクリスマスツリー。噴水に設置された三日月形のオブジェもクリスマス気分を盛り上げます。『Bunkamura HAPPY HOLIDAYS』の期間、館内はホリデーの特別な雰囲気に包まれます。館内散策や写真撮影も、ぜひお楽しみください。クリスマス以降、1月末頃までは、冬の特別気分を演出するイルミネーションでお迎えします。

詳しくはこちら https://www.bunkamura.co.jp/sp/holidays22_23/topics/6960.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-10:46)