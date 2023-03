[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2023 S/S 2023年3月4日(土)@京セラドーム大阪



関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2023年3月4日(土)京セラドーム大阪にて『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』を開催し沢山の来場者を迎え大盛況のうちに終了致しました。ファッションショーだけではない多岐に渡るエンタメ要素に溢れた当日の会場の模様をレポート致します。









■12:30頃 開場

今開催よりコロナ対策が緩和され多くの来場者で長蛇の列ができた入場ゲート。全ステージスマホでの写真動画撮影が可能との画期的な取り組みが発表され観客の期待が高まる中入場が開始しました。



■13:20頃 OPENING ACT スタート!

開演を待つ観客の前に群青の世界、iZ BREAKが登場!オープニングに期待度アップ!





【1st Stage】MIYAVIのLIVEで本公演スタート!



■14:05頃 MIYAVI LIVE STAGE

独自の“スラップ奏法”で世界中が注目!世界に向けて挑戦を続ける“サムライ・ギタリストMIYAVIがステージを盛り上げ!「Horizon 」「 No Sleep Till Tokyo 」などの曲を披露、スタートから会場を熱狂させました。







■14:15頃 オープニングトーク

インスタのフォロワーが約160万人、ママタレとしても活躍中の近藤千尋がメインMCとして登場しました。







■14:15頃 FASHION STAGE

S/S注目のファッションを一目でチェックできるファンションステージがスタート。そのTOP OF TOPを飾るモデルは元NMB48メンバーの吉田朱里。他にもRちゃん、平祐奈、高橋愛、古川優香、ヘラヘラ三銃士といった華やかなモデル・インフルエンサーの登場に会場のボルテージが高まったいくのを感じました。









■14:35頃 メンバー全員集合!豪華なランウェイを披露!

トップYouTuber 、ヒカルがプロデュースするブランド「ReZARD」の新作をNext Stageメンバー全員がランウェイで披露しました。







■14:40頃 ライブステージに先立ちKARAがランウェイに登場!

SHEIN スペシャルステージ

抜群のスタイルで憧れの存在であるKARAがライブステージに先立ち、モデルとしてランウェイに登場!他にもゆりにゃ、三原羽衣、ふくれな、本田仁美ら14名のモデルやゲストがSHEINの最新ファッションで観客をくぎつけにしました。



■14:50頃 若者に絶大な人気を誇るNOAのLIVE STAGE

トリリンガル(日本語・英語・韓国語)ソロアーティストとしてはもちろん、俳優として人気ドラマでも活躍しているNOAのライブステージ! 「Purple Sky」と「Just Feel It」とを披露、ステージは歓声に包まれました!











【2nd Stage】 FUNKY MONKEY BΛBY’Sが熱唱!



■15:10頃 FUNKY MONKEY BΛBY’SのLIVE STAGE

解散から約8年の時を経て、ファンキー加藤、モン吉の2人で再始動するFUNKY MONKEY BΛBY’Sのライブステージ。心温まる「You」「告白」「ちっぽけな勇気」でステージは感動に浸りました。







■15:25頃 FASHION STAGE

韓国モデルのハ・ヨンス、毎回話題の井手上漠他、NANAMI、南部桃伽、HIMEKA、ロン・モンロウなどモデルやゲスト、クリエイターによるランウェイが観客を大いに盛り上げました。



■15:35頃 sugar nine スペシャルステージ

3人組ラップユニット博多4Kと女性デュオもにゅそでが出演者をオリジナルラップで紹介! Repezen Foxxをトップバッターにもーりーしゅーと、ざわちん、きりたんぽ、三上悠亜他31人による新作浴衣ステージで普段見られない姿に会場は大いに沸きました!



■16:20頃 ヴェールルージュ美容専門学校 スペシャルステージ

YouTube登録者数200万人を超える天才ピアニストよみぃがサプライズ生演奏で関コレステージ初登場!!若い世代に人気な曲をよみぃらしくアレンジしたメドレーの生演奏に合わせ、上ノ堀結愛、NMB48の山本望叶、新澤菜央、タケヤキ翔らがステージを飾りました。











【3rd Stage】 BUDDiiS、10人で観客の心を掴む!



■16:40頃 BUDDiiS LIVE STAGE

初CDがオリコンウィークリー7位を獲得!令和に誕生した10人組ダンス&ボーカルグループBUDDiiSがステージに登場! 「OKOZ」「To The Top」など華麗なパフォーマンスで会場のボルテージは一層高まりました。







■16:50頃 FASHION STAGE

渡辺美優紀、前田希美、南りほらのスタイル抜群のモデルやゲスト他、りょうりょま、チャンネルがーどまん、夜のひと笑いら若い世代に超人気のYouTuberやインフルエンサーなど豪華出演者が着こなす春夏のスタイリングに注目が集まりました。







■17:05頃 関西コレクションプロデュース!大型オーディション開催を発表!

KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER出演権と賞金100万円が授与される大型オーディション「GAKUSEI RUNWAY (学生ランウェイ)」の開催を発表!初代アンバサダーに就任するみきおだ(みっき~、おだけい)が夢を持つ若者に向けて参加へのエールを送りました。



■17:15頃 スタジオアリス スペシャルステージ

2022年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた事をキッカケに日本独自の文化である振袖を後世に、また世界に向けて発信すべく関西コレクションとタッグを組んだスタジオアリスステージ。「日本博」の後援名義をいただいた今回のステージでは、振袖を纏う本田望結、重川茉弥&まえだしゅん、らんが美しい振る舞いで観客を魅了させました。







■17:25頃 LARMEスペシャルステージ supported by sugar nine

独特な世界観を持つ女性アイドル femme fatale の戦慄かなの、頓知気さきなのライブに合わせて三原羽衣、渡辺梨加、かすらの甘くてかわいい(ハート)ステージを展開!







■17:45頃 canme スペシャルステージ

世界に4台!韓国発の最先端の美容機器「BARANX (バランス)」がステージに登場! 1人1人のお肌に合わせた乳液を約2分で作れる「BARANX (バランス)」を直接体験した、えみ姐、白間美留らのリアルな体験談が観客の注目を集めました。



■17:55頃 KANSAI COLLECTION LAND スペシャルステージ

ユニークな世界観で若者を中心に人気を集める音楽ユニットFAKE TYPE.のシークレットライブに合わせてステージがサーカスムードに大変身!みっき~&Rちゃん、かの/カノックスター&三上悠亜が観客に向けてサイン入りプレゼントを投げるパフォーマンスを披露!ステージの最後には熊田曜子・岡田紗佳・白波瀬海来が水着姿で登場!3人の3人の洗練された美ボディに会場の盛り上がりは一段と湧きました。











【4th Stage】Repezen Foxxのライブで熱狂のさなか!



■18:10頃 Repezen Foxx LIVE STAGE

チャンネル登録者数 400万人超!世界中で活動しているアーティストRepezen Foxxが「レペゼン」「XOXO」 などを披露!パワフルで圧倒的なステージに観客はおおいに盛り上がりました。







■18:25頃 FASHION STAGE

なえなの、PyunA.、佐藤ノア、白間美瑠らのモデルやゲストによる今大人気の韓国ファッションや個性豊かなスタイリングで観客の目を引きつけました。







■19:20頃 ABEMA スペシャルステージ

Z世代に絶大な人気を集めているABEMAのリアリティ恋愛番組かられんゆな(岡田蓮、みとゆな)カップル、美月、ちせ他新作番組の話題の出演者が大集結し、同姓代の観客が共感するトークでステージを盛り上げました。





【5th Stage】レジェンドガールズグループKARAが降臨!



■19:35頃 フォーエイト48 プロデュースステージ

YouTubeやTikTokで大人気の男女混合7人組マルチクリエーター、フォーエイト48がおくるクリエイタープロデュースステージ!ステージ上で新曲の振り付けを約2万人を超える観客と一緒に踊る企画で会場は大盛り上がりでした。







■19:45頃 FASHION STAGE

そわんわん、KATY、ふくれな、かの/カノックスター、ジュキヤらのトップクリエイターが勢揃い! 若い世代が注目するゲストやクリエイターが国内一長いランウェイを個性豊かに、そして華やかに歩きました。ファッションステージの最後を飾るDAVID LAYERステージでは、大倉士門、タケヤキ翔らのクールでオリジナリティ溢れるスーツ姿を披露するなど、盛り沢山のステージとなりました。





■20:35頃 KARA LIVE STAGE

韓国ではもちろん、日本でもその名を轟かせ数々の記録を残した韓国のガールズグループKARAが関コレに降臨! 新曲の「WHEN I MOVE」と誰もが知っている大ヒット曲の「ミスター」で会場の盛り上がりは最高潮となりました。











豪華出演者大集合!フィナーレ!そして次回は…!



■20:55頃 フィナーレ

豪華出演者大集合した待望のフィナレーの最後には、25回となる2023 AUTUMN&WINTER開催決定を発表!最後まで目を離せないステージに観客は大盛り上がりで成功裏に幕を閉じました。





<開催概要>

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER

開催日程 2023年3月4日(土)

開催時間 12:30開場 14:00開演 (全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 日本博参画プロジェクト認証事業

大阪観光局 ・大阪市 ・大阪商工会議所 ・大阪府 ・京都府 ・京都市 ・京都商工会議所 ・

滋賀県 ・奈良県 ・兵庫県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



関西コレクションとは?

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や 出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテイメントイベント!



【出演者情報】

<ARTIST>

KARA、NOA、BUDDiiS、FUNKY MONKEY BΛBY‘S、MIYAVI、Repezen Foxx



<MAIN MC>

近藤千尋



<MODEL>

アンジェラ芽衣、伊藤桃々、稲垣莉生、かす、さくら、白間美瑠、新澤菜央(NMB48)、上西星来、平祐奈、chay、なえなの、NANAMI、南部桃伽、新田さちか、野咲美優、長谷川美月、華、ハ・ヨンス、HIMEKA、古川優香、前田希美、松村キサラ、美月、南りほ、三原羽衣、村田倫子、山本望叶(NMB48)、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀、渡辺梨加



<GUEST>

明日花キララ、石川翔鈴、井手上漠、上ノ堀結愛、大倉士門、岡田紗佳、岡田蓮、KATY、金子みゆ、熊田曜子、佐藤ノア、ざわちん、重川茉弥、白波瀬海来、せいせい、戦慄かなの、高梨優佳、高橋愛、田久保夏鈴、武尊、ちせ、頓知気さきな、仲本愛美、ハンチ、ひかりんちょ、PyunA.、本田仁美、本田望結、まえだしゅん、Matt、三上悠亜、みとゆな、もーりーしゅーと、門りょう、ゆうこす、ゆりにゃ、らん、りょうりょま



<CREATOR>

Rちゃん、えみ姉、かの/カノックスター、きりたんぽ、きりまる、こばしり。、しなこ、ジュキヤ、そわんわん、タケヤキ翔、チャンネルがーどまん、Next Stage、ヒカル、フォーエイト48、ふくれな、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、夜のひと笑い



<FUTURE>

あみち。、折田涼夏、黒嵜菜々子、斉藤らな、高橋かの、山崎心、りこ



<OPENING ACT>

群青の世界・iZ BREAK



<その他>

おだけい、9bic、SHARE LOCK HOMES、博多4K、FAKE TYPE. 、もにゅそで、よみぃ and more



http://www.kansai-collection.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-19:45)