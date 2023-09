[クリエイティブサーベイ株式会社]

~展示会後、即座に営業フォローが可能に~



「顧客の声を機会に変える」をミッションに法人向けにインタラクティブなフォームサービスを提供するクリエイティブサーベイ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田口 亮、以下「クリエイティブサーベイ」)は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに製造業の要である調達領域のイノベーションに挑戦するキャディ株式会社(以下、キャディ)があらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」を導入したことを発表します。



Ask Oneを導入することで、展示会で収集した顧客情報を即時にデータ化し、Salesforceに連携します。これにより展示会での接点から営業活動までのリードタイムを短縮し、質の高い営業活動が可能となります。







■導入背景と期待する効果

キャディでは、展示会出展時の来場者への顧客ヒアリングを紙のヒアリングシートを用いて行っていました。そのため、来場者情報とヒアリング内容の紐付けやデータ化に時間と工数を要しており、展示会での接点から営業活動までに最大5日、最短でも1日のリードタイムが発生していました。

展示会での来場者情報管理をデジタル化し、営業活動のスピードと質を高めるため、今回Ask Oneの導入に至りました。



名刺との紐付けやフォーム入力による、顧客情報の質向上





Ask Oneは、来場者の名刺を瞬時にデータ化、そのままフォームを用いて顧客ヒアリングを実施できます。名刺とヒアリング情報を簡単に関連付けることができるため、展示会が終了した後の手入力を削減できます。また、ヒアリング時の質問項目は各企業ごとにカスタマイズが可能です。紙によるヒアリングと比較して、フォームを活用することで漏れがなく均一化されたヒアリングを実現し、顧客情報の質を高めることができます。



Salesforce連携により、営業活動までのリードタイムを大幅短縮





キャディでは顧客管理のツールとしてSalesforceを用いています。これまでは展示会で獲得した顧客情報を別途Salesforceに手入力する工数が発生していました。

Ask Oneでは、名刺やヒアリング内容などの顧客情報をSalesforceに連携できます。そのため手入力の工数を削減できるだけでなく、展示会での接点から営業活動までのリードタイムを大幅に削減することができます。



営業プロセスにおけるあらゆる場面でヒアリングを効率化





Ask Oneを活用することで営業プロセスにおけるあらゆる顧客接点のヒアリング業務を効率化することが可能になります。キャディでは休眠顧客の掘り起こし施策を実施しています。今後は、インサイドセールスの時間当たりの架電件数の向上を目的としたSalesforceの入力フォームとしての活用や、フィールドセールスの営業報告フォームなど営業業務全般で活用する予定です。



■キャディ株式会社 DRAWER事業部 マーケティングチーム シニアマネージャー 山田 雄基様 からのコメント

キャディでは「CADDi DRAWER」というサービスを製造業の企業様向けに展開しています。弊社のマーケティング活動において展示会は非常に有効なチャネルであり、その改善のためにAsk Oneの導入を決定しました。実際にAsk Oneを活用する中で、展示会運営が効率化しただけでなく、お客様の課題や状況にあった提案ができるようになり、スムーズに弊社サービスを検討いただけるようになりました。また、如何にお客様にとってストレスなく、状況や課題意識を共有いただけるのか、という顧客視点でのマーケティング活動の考え方がチームに根付きました。特に弊社は製造業という特定の業界に対して提案活動を行っているため、一社一社丁寧な提案をすることが最重要です。Ask Oneはそれを可能にするソリューションであり、お客様との接点で使いこなすことで、より良い購買体験を提供できると考えています。



■キャディ株式会社 会社概要

会社名:キャディ株式会社

代表取締役社長:加藤 勇志郎

設立:2017年11月9日

所在地:東京都台東区蔵前1丁目4 - 1 (総合受付3F)

事業内容:部品調達プラットフォーム『CADDi MANUFACTURING』の開発運営。図面データ活用クラウド『CADDi DRAWER』の開発運営。

URL:https://caddi.com/



(以上)



■あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

当社が培ってきた23の質問タイプを組み合わせることで誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、B2B企業におけるあらゆるタッチポイントでの顧客体験を向上し、レベニュープロセスの生産性を高めます。



この秋正式リリースの「Ask One」について詳しくはこちら

https://cssm.svy.ooo/ng/answers/ask-one_3min_v2/



■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表取締役社長:田口 亮

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、ブランドと顧客がつながるアンケート「CREATIVE SURVEY」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/



■サービスに関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 営業部

Mail:sales-dev@creativesurvey.com



■報道に関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 広報

Mail:pr@creativesurvey.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-14:40)