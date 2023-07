[アルトバッシュ株式会社]

夏にぴったりの爽やかなライチフレーバー



CBDブランド【GRAY(グレイ)】から新作VAPEリキッド『Horus(ホルス)』 を2023年7月18日(火)よりオンラインストア・一部店舗で発売いたします。夏にぴったりの爽やかなライチフレーバーをぜひお楽しみください。







7月18日(火)より、公式オンラインストア・一部店舗で販売開始

公式販売ページ:http://www.graycannabiz.com/view/item/000000000026



製品概要





品名:Horus(ホルス)

ライチフレーバー

原材料:CBDディストレート、ライブレジンテルペン

不使用:ニコチン、タール、PG、VG、MCT

内容量:0.5ml

販売価格:10,800円(税込)

製造:国産



GRAY ブランド概要 / GRAY Brand Overview





日本発のグローバルCBDブランド



【GRAY(グレイ)】は、斬新かつスタイリッシュなパッケージと高品質な製品にこだわり、2021年のブランド創業以来、20代の若者を中心に多くの支持を集めている日本発CBDブランドです。



Made in Japan CBD brand "GRAY"

GRAY is Made in Japan CBD brand that focuses on innovative and stylish packaging and high quality products, and has been attracting a large following, especially among young people in their 20s, since the brand's establishment in 2021.



■GRAY公式オンラインストア:http://www.graycannabiz.com

■Instagram:https://www.instagram.com/graycannabiz

■Twitter:https://twitter.com/graycannabiz



会社概要/ Company Profile







ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。



商号:ALTBASH 株式会社(アルトバッシュ)



本社所在地 :〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F

バンコク支社所在地:29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330



代表者:代表取締役 尾熊涼一(Ryoichi Oguma)

資本金: 10,000,000円

設立年月日:2015年10月5日

電話番号 : 03-3375-7501



ALTBASH inc. is Japan's largest CBD general trading company with import/export, R&D, logistics systems, and multiple CBD brand businesses in Japan and Thailand.



Trade name: ALTBASH Co.

Head Office: 1-14-2-3F Honmachi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0071, Japan

Bangkok Branch Office Location: 29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd.,Lumpini Patumwan, Bangkok 10330

CEO: Ryoichi Oguma

Capital: 10,000,000 yen

Date of establishment : October 5, 2015

Telephone number : +81 (0)3-3375-7501



■HP:https://www.altbash.jp

■Instagram : https://www.instagram.com/altbashgroup

■Twitter :https://twitter.com/altbashgroup



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-01:40)