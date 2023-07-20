CBDブランド【GRAY(グレイ)】から新作VAPEリキッド…
［アルトバッシュ株式会社］
夏にぴったりの爽やかなライチフレーバー
CBDブランド【GRAY(グレイ)】から新作VAPEリキッド『Horus（ホルス）』 を2023年7月18日(火)よりオンラインストア・一部店舗で発売いたします。夏にぴったりの爽やかなライチフレーバーをぜひお楽しみください。
7月18日（火）より、公式オンラインストア・一部店舗で販売開始
公式販売ページ：http://www.graycannabiz.com/view/item/000000000026
製品概要
品名：Horus（ホルス）
ライチフレーバー
原材料：CBDディストレート、ライブレジンテルペン
不使用：ニコチン、タール、PG、VG、MCT
内容量：0.5ml
販売価格：10,800円（税込）
製造：国産
GRAY ブランド概要 / GRAY Brand Overview
日本発のグローバルCBDブランド
【GRAY（グレイ）】は、斬新かつスタイリッシュなパッケージと高品質な製品にこだわり、2021年のブランド創業以来、20代の若者を中心に多くの支持を集めている日本発CBDブランドです。
Made in Japan CBD brand "GRAY"
GRAY is Made in Japan CBD brand that focuses on innovative and stylish packaging and high quality products, and has been attracting a large following, especially among young people in their 20s, since the brand's establishment in 2021.
■GRAY公式オンラインストア：http://www.graycannabiz.com
■Instagram：https://www.instagram.com/graycannabiz
■Twitter：https://twitter.com/graycannabiz
会社概要/ Company Profile
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。
商号：ALTBASH 株式会社（アルトバッシュ）
本社所在地 ：〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F
バンコク支社所在地：29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
代表者：代表取締役 尾熊涼一（Ryoichi Oguma）
資本金： 10,000,000円
設立年月日：2015年10月5日
電話番号 ： 03-3375-7501
ALTBASH inc. is Japan's largest CBD general trading company with import/export, R&D, logistics systems, and multiple CBD brand businesses in Japan and Thailand.
Trade name: ALTBASH Co.
Head Office: 1-14-2-3F Honmachi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0071, Japan
Bangkok Branch Office Location: 29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd.,Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
CEO: Ryoichi Oguma
Capital: 10,000,000 yen
Date of establishment : October 5, 2015
Telephone number : +81 (0)3-3375-7501
■HP：https://www.altbash.jp
■Instagram ： https://www.instagram.com/altbashgroup
■Twitter ：https://twitter.com/altbashgroup
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/20-01:40）
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