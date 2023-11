[TOYO]

TOYO Awarded Licensing and Equipment Supply Contract for Urea Fertilizer Plant in Indonesia





東洋エンジニアリング株式会社(取締役社長 細井 栄治、以下、TOYO)はインドネシアの国営肥料会社、PT Pupuk Sriwidjaja Palembang(ププク・スリウィジャヤ・パレンバン、以下、プスリ)が南スマトラ州パレンバン地区に建設する肥料プラントに尿素ライセンスを供与するプロジェクトを、中国のWUHUAN ENGINEERING CO.,LTD.(中国五环工程有限公司ウーハンエンジニアリング、以下、ウーハン)より受注しました。



本プロジェクトにおいてTOYOの所掌範囲は、ライセンス供与、基本設計、一部機器調達、テクニカルサービスとなっており、尿素ライセンサーとして役務を遂行します。



本設備はTOYOの独自技術である尿素合成技術「ACES21(R)」*1を適用します。また、当社の尿素合成新技術「ACES21-LP(R)」*2の設計を初めて適用する予定です。「ACES21-LP(R)」は、「ACES21(R)」の優れたプロセスコンセプトと最先端の低圧合成技術を組み合わせることで「ACES21(R)」からさらなる原料昇圧動力削減・プロセス効率向上によるエネルギー消費減と、合成機器軽量化によるプラントコスト削減を実現し、低コスト尿素製造と地球環境保全に貢献する技術です。



TOYOはこれまで100件以上の尿素プラント建設実績があり、そのうちプスリが保有する7プラントの建設・改造プロジェクトを1970年代から遂行してきました。また、2015年にインドネシアのPT Petrokimia Gresik (ペトロキミアグレシック)向けの肥料プラントで、TOYOは尿素ライセンサーとしてウーハンと共にプロジェクトを遂行しており、インドネシアプラント建設におけるノウハウと実績が評価され、受注に至りました。



人口増加に伴う食糧増産に向けて、肥料の需要は今後も伸びることが予想され、現在世界で多くの肥料プラント建設が計画されています。

TOYOは尿素技術のライセンサーとして、最新技術を駆使して肥料プラントを建設することにより、地球環境に配慮しながら今後も世界各国のニーズに応えていきます。



*1:尿素合成系を簡素化することでプラント建設費の削減だけでなく、運転条件をより最適化しオペレーションコストを削減できる技術でこれまでに16プラントで採用済。

*2:ACES21(R)からさらなる原料昇圧動力削減・プロセス効率向上によるエネルギー消費減(スチーム・電気を3~5%)と、合成機器軽量化による合成高圧機器コストを削減(5~10%)できる技術。新設プラント及び既設プラントのどちらにも適用可能。LPはLow Pressure(低圧)の意味。











受注概要:

客先:PT Pupuk Sriwidjaja Palembang(ププク・スリウィジャヤ・パレンバン)

契約先:WUHUAN ENGINEERING CO.,LTD. (ウーハンエンジニアリング)

受注者:東洋エンジニアリング株式会社

建設地:南スマトラ州パレンバン地区

対象設備:肥料プラント(尿素 日産2,750トン)

役務内容:尿素ライセンサー(ライセンス供与、基本設計、一部機器調達、テクニカルサービス)

完成予定:2027年



<English Follows>

Toyo Engineering Corporation (TOYO, President and CEO Eiji Hosoi) has been awarded a licensing and equipment supply contract for a fertilizer plant of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) in the Palembang District of South Sumatra from WUHUAN ENGINERING CO., LTD. (“Wuhuan”) in China.



TOYO will provide its urea license and the process design package as a Urea Licensor as well as the proprietary equipment, and associated technical services for this project.



TOYO’s advanced urea synthesis technology ACES21(R)*1 will be applied in this project, and the plant will be designed to be compatible with TOYO’s most advanced urea synthesis technology, ACES21-LP(R)*2 for the first time. ACES21-LP(R) is a technology that combines ACES21(R) with advanced low-pressure synthesis technology to reduce energy consumption in supplying raw materials, and improve process efficiency. Application of this TOYO’s latest synthesis technology also leads to plant costs reduction due to the considerably lighter weight of the synthesis equipment, thereby contributing to low-cost urea production and global environmental conservation.



TOYO has constructed more than 100 urea plants all over the world up to now. TOYO constructed and revamped Pusri's seven urea plants since the 1970s. In 2015 TOYO as Urea Licensor jointly with Wuhuan implemented a fertilizer plant project for PT Petrokimia Gresik (PKG) in Indonesia. And as a result, TOYO was recognized for its know-how and achievements in the plant construction in Indonesia, which lead to award of this project as well.



The demand for fertilizers is expected to continue growing in the future so to ensure increased food production in line with population growth, and therefore many fertilizer plants are currently planned to be constructed around the world.

As a licensor of the advanced urea technology TOYO will strive to meet the increased demand for fertilizers in countries around the world while at the same time considering the global environment by building fertilizer plants with application of its latest and most advanced technologies.



*1: Simplification of the urea synthesis process not only reduces plant construction costs, but also optimizes operating conditions and thus reduces operating costs as well. Applied already at 16 urea fertilizer plants.

*2: The technology that reduces energy consumption (by 3-5% for steam and electricity) due to further reduction of raw material pressure and improving process efficiency as compared to ACES21(R). Implementing this new technology to new plants with dedicated design for ACES21-LP(R) can also reduce the weight of synthesis equipment, which reduces cost of the equipment (by 5-10%). The technology is applicable to both new and existing plants. LP stands for low-pressure.











Project Summary:

Client: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)

Contractor: Wuhuan Engineering Co., Ltd. (Wuhuan)

Licenser: TOYO Engineering Corporation

Location: Palembang, South Sumatra

Equipment: Fertilizer plant (2,750 tons of urea / day)

Services: Urea licensor (licensing, basic design, procurement of proprietary equipment, technical services)

Completion: 2027



