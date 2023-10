[ClaN Entertainment]

~エリア周遊施策としてVTuberを活用した事例~



株式会社ClaN Entertainment(本社:東京都港区、代表取締役社長:大井 基行、以下ClaN)は、東京都デジタルサービス局主催の西新宿エリアで開催されるスマートサービス体験イベント「スマートシティフェスタ」にて人気VTuber事務所「ななしいんく」を起用したスポット解説付きデジタル周遊ラリーをプロデュースしたことをお知らせします。イベント期間は2023年10月13日(金)から10月15日(日)までとなっておりますので、是非ご来場ください。







イベント概要:https://smartcityfes2023.metro.tokyo.lg.jp/?utm_source=exhibition&utm_medium=media&utm_campaign=smc2023



■スマートシティフェスタ開催概要

スマートシティフェスタは東京都デジタルサービス局が主催する、西新宿で最先端のテクノロジーを体験できる年1回のイベントです。

デジタル技術とコラボしたステージイベントと、25以上のスマートサービス体験コンテンツが体験出来るブースが出展されます。



■デジタル周遊ラリー概要

株式会社Strolyが提供する位置情報と連動したオンラインマップのプラットフォームを活用したデジタルスタンプラリーを開催。

計26スポットのうち、13スポットでは人気VTuber事務所「ななしいんく」の5名による特別解説動画が視聴できます。

さらに「水の広場」「新宿住友ビル」「都民広場」の各エリア1スポット限定で、現地に足を運ばないと視聴できないスペシャルコンテンツを用意しております。



■デジタル周遊ラリー参加方法



実施期間: 2023年10月13日(金)10時-19時 ※一部のブースは17時までとなります

2023年10月14日(土)10時-17時

2023年10月15日(日)10時-17時



エリア:西新宿

・新宿中央公園 水の広場

・東京都庁都民広場 三角広場

・新宿住友ビル 三角会場イベントスペース



■デジタル周遊ラリー 特典について

☆ななしいんく所属VTuberによる限定動画の公開

現地に足を運び、各指定スポットにてスタンプを押すと達成者限定で動画が表示されます!



☆スマートシティフェスタ限定ステッカーの配布

3箇所のスタンプ全てを達成すると、出展ブースにて限定ステッカーをプレゼントします!

※各日先着500名限定となっておりますので、なくなり次第終了となります。

※ステッカーデザインはKVのデザインを想定しております。



■事前のお願い事項

このスタンプラリーでは、スマートフォンのGPSを使用します。端末の設定からブラウザの位置情報利用を有効にしてください。詳しい情報については、こちらのヘルプガイドもご覧ください。

(https://stroly.com/guide/more-help/how-to-allow/)



また、スタンプラリー参加に伴う通信費用についてはお客様負担となります。予めご了承ください。



スマートフォンをご覧になりながらの移動は大変危険です。スマートフォンを操作するときは、周囲の安全を確認した上で、立ち止まって操作してください。



スタンプの保存について、ブラウザを閉じてもスタンプ履歴は残りますが、同じ端末の同じブラウザからアクセスしてください。

ブラウザのキャッシュをクリアするとスタンプが消えてしまいますので、十分にご注意ください。



【お問い合わせ・達成景品引換所】

「VTuberによるデジタル周遊ラリー」出展ブース

スマートシティフェスタ運営事務局

tokyo_smartcityfesta2023@odakyu-ag.co.jp



ななしいんくについて





あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-





公式サイト:https://www.774.ai/

ななしいんく公式Twitter:https://twitter.com/774inc_official

ななしいんく公式YouTube:https://www.youtube.com/@774inc_official

お問い合わせ:https://www.774.ai/info-contact



■参加VTuberについて

☆茜音カンナ



・YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Canna_Akane

・Xアカウント

https://twitter.com/Canna_Akane



☆杏戸ゆげ



・YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Uge_And

・Xアカウント

https://twitter.com/Uge_And



☆因幡はねる



・YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Inaba_Haneru

・Xアカウント

https://twitter.com/Haneru_Inaba



☆堰代ミコ



・YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Mico_Sekishiro

・Xアカウント

https://twitter.com/Mico_Sekishiro



☆龍ヶ崎リン



・YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Rene_Ryugasaki

・Xアカウント

https://twitter.com/Rene_Ryugasaki



ClaNの強み







ClaNではVTuberを活用したマーケティング施策を行う「ClaN Studio」を提供しています。

「ClaNStudio」ではVTuberを軸としたSNS時代に適合する複数のマーケティングソリューションを提供し、お客様のご希望や課題に合わせたオーダーメイド方式を採用しています。

以下はソリューションの一例となります。

VTuberタイアップ配信企画・VTuberによるLiveコマース



VTuberコミュニティ「V-Clan」を活用したマーケティングプランニング



法人様向けCGモデル制作、企画立案



VTuberタイアップ動画の企画・制作



イベントや番組へのキャスティング



メタバースライブの企画・制作





これらのマーケティングソリューションを提供するにあたって、「ClaN Studio」独自の強みとして以下3点が挙げられます。

1.最適なインフルエンサーをアサイン

世界最大級VTuberネットワークと複数の提携事務所から、最適なインフルエンサーをご提案します。

2.過去事例とトレンドに基づいたプランニング

豊富な実績をもとにVTuberのファンに刺さる企画をプランニング、日本テレビグループの企画・制作力で実現し、効果を最大化します。

3.多様なメディアを活用したプロモーションの実施

日本テレビグループのメディアリレーションを活かしながら、アサインするインフルエンサーの効果を最大化するプランを立案・実行します。



「ClaN Studio」では日本テレビグループのアセット、独自のVTuberコミュニティ「V-Clan」やパートナー企業と連携することによって、上記以外のソリューション提供も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、最短でオリエンテーションより1ヶ月~1.5ヶ月を目安にVTuberを起用したタイアップ生配信を実施することができ、PR対象の商品/サービスに適したVTuberを選定し、エンゲージメントの高いファンに対して直接訴求することで、認知拡大・購買促進を実現します。

タイアップ配信にご興味のある企業ご担当者の方は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。



お問い合わせフォーム:https://clan-entertainment.com/contact/



またClaNでは様々なVTuberマーケティング事例・実績を公開していますので、以下リンク先よりぜひご覧ください。



事例一覧 : https://clan-entertainment.com/works/



【生配信実施までの流れ(最短ケース)】



会社概要





■株式会社ClaN Entertainmentについて

「人生を変える、エンターテインメントを」



株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテインメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテインメント企業です。



本社所在地:〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6−1

代表者:代表取締役社長 大井 基行

設立年月日:2022年4月1日

資本金(資本剰余金含む):6億円

公式サイト:https://clan-entertainment.com/

採用サイト:https://www.wantedly.com/companies/company_7437105

note:https://note.com/clanntv



