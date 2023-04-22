FC刈谷2023シーズンホームゲーム前売りチケット販売のお知…
［三河ベイフットボールクラブ株式会社］
FC刈谷2023シーズンホームゲーム前売りチケットの販売についてお知らせいたします。
≪販売開始日時≫
2023年4月22日(土)10:00～
≪チケット対象試合≫
2023シーズンFC刈谷ホームゲーム全試合（2023年5月27日(土)～10月8日(日)）
≪チケット購入可能場所≫
■ウィングアリーナ刈谷 https://wing-kariya.jp/about/wing.html
■刈谷駅前観光案内所 https://www.kariya-infobox.jp/
※刈谷駅前観光案内所にて2023シーズン選手サイン入り前売り券を数量限定で販売
■CNプレイガイド
【コンビニ店頭購入】
ファミリーマート店内マルチコピー機（サービス時間：5:00～翌2:00）
ファミリーマート店内設置のマルチコピー機にて会員登録・予約不要で購入可能です。
購入方法の詳細は下記よりご確認ください。（【6】のキーワードは「エフシーカリヤ」です）
https://www.cnplayguide.com/familymart/#houhou
セブン-イレブンマルチコピー機（サービス時間：24時間）
セブン-イレブン店内設置のマルチコピー機にて会員登録・予約不要で購入可能です。
※発券手数料0円（チケット代金のみで購入可能）
購入方法の詳細は下記よりご確認ください。
http://7ticket.jp/go/i000008
【インターネット購入】
CNプレイガイドWEB（サービス時間：5:00～翌2:00）
https://www.cnplayguide.com/fc-kariya/
より購入可能。
決済方法：クレジットカード・ファミリーマート店頭・セブン-イレブン店頭
発券方法：ファミリーマート店頭・セブン-イレブン店頭
【電話予約】
CNプレイガイドコールセンター（サービス時間：10:00～18:00 年中無休）
電話番号：0570-08-9999
電話予約後のお支払い・発券はファミリーマート店頭・セブン-イレブン店頭よりお選びいただけます。
■ホームゲーム当日スタジアム場外チケット売り場
※ホームゲーム当日スタジアム場外チケット売り場にて当日チケットを販売（試合終了後より次節以降の前売りチケット販売）
≪チケット価格≫
・S席 1,500円（当日1,500円）
・一般 800円（当日1,000円）
・中高生 400円（当日500円）
※小学生以下 無料
≪注意事項≫
・購入したチケットはいかなる場合でも再発行
・払い戻しはできませんのでご注意ください。
・チケットはお1人様1枚につき1試合入場可能です。
・購入したチケットの転売は禁止です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/22-14:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
フィロソフィーのダンスが架空のクイズ番組で全身タイツ人文字に挑戦！「シュークリーム・ファンク」MV公開！(04/22 17:16)
電子化学品・材料市場（Electronic Chemicals and Materials Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(04/22 17:16)
電動スクーター市場（Electric Scooter Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(04/22 17:16)
【Autodesk認定】eラーニングで学ぶ BIM「Revit初級講座」の販売をスタート!!(04/22 17:16)
グッズ情報ついに解禁！ 「CHARAZZ SELECT」にて『琴葉 茜・葵』のお茶碗やお箸セットが6月より受注開始(04/22 17:16)
【新品販売プロモーション】Amazon 超高性能 Android 12 タブレット 10GB+128GB、最安価格 17,900円!!(04/22 17:16)
在庫一掃！Blackview Oscal激安「Pad 10」タブレット限定セール開催中！Amazonで32％ OFFの大割引で手に入れます。(04/22 17:16)
Amazonおすすめ|伸縮型パイプ サイクロン掃除機 Vactidy V8 激安 46% OFF！(04/22 17:16)
アップグレードタブレット「NPad Air」、「NPad Plus」新品限定セール開始、Amazonでお得なクーポン配布しています。(04/22 17:16)
お試し無料トライアルがスタートします！ FIT-EASY知多店（24時間アミューズメント型フィットネスクラブ）(04/22 17:16)
浜松仲卸SANKO海商の「まぐろ解体ショー＆即売会 」は、4月23日（日）8時～12時開催！(04/22 17:16)
【4月25日（火）12時】日本医師会認定産業医・和田悠起子氏が解説するオンラインセミナー「新入社員のメンタルヘルス対策の肝」開催(04/22 17:16)
育児替え歌でTikTok、YouTubeなど各種SNSで話題の ＜TAK＞ デジタルシングル『T-s Pain』2023年4月22日(土)より、各音楽配信サイトから配信リリース開始のお知らせ(04/22 17:16)
スポーツ×テクノロジーの融合を実現する株式会社Cloud９、一橋大学男子ラクロス部 SERPENTSとパートナー契約を締結！男子ラクロスでは初めてのパートナー契約！(04/22 17:16)
創業360年の山梨の酒造「笹一酒造」が「CRAFT SAKE WEEK 2023 at ROPPONGI HILLS」初出展！(04/22 17:16)
BMX発ストリート系アパレルブランド『430』と大人カジュアルの『ANIECA』によるコラボレーション第3弾！SunglassesとGlassesそれぞれ2モデルをリリース！(04/22 17:16)
GWは神戸ハーバーランドにフランスワイン100種類が大集合！(04/22 17:16)
静岡県SDGsビジネスアワード受賞団体の事例動画を公開！未来をつくる環境ビジネスとは？(04/22 17:16)
一般社団法人新潟青年会議所 2023年度 5月公開例会 第96回新潟JCフォーラム中小企業のためのSNS課題解決セミナー(04/22 17:16)
自動車用電動ウォーターポンプ (EWP) 市場（Automotive Electric Water Pump (EWP) ）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(04/22 16:46)
【初心者向け】パワポをイチから学びたい方におすすめ！5/15（月）無料のセミナーシリーズ「全10回で学ぶ PowerPoint基礎」がスタート!!(04/22 16:46)
こども家庭庁発足1か月記念！ こどもの日直前SPイベント「こどもまんなか」ってなあに？ こども参加者募集、オンライン視聴方法について(04/22 16:46)
【東京都渋谷公園通りギャラリー】アール・ブリュット ゼン＆ナウVol.3「ただよう記憶の世界」2023年4月22日（土）開幕(04/22 16:46)
ベルリンで開催される欧州最大規模テック・カンファレンスTOA 公認イノベーション視察プログラムのご案内(04/22 16:46)
DANIEL WELLINGTON（ダニエル・ウェリントン）2023年SS の“Show Your True Colors”キャンペーンを発表(04/22 16:46)
ヒロクリニックのNIPT微小欠失検査が4月25日から国内検査になります。(04/22 16:46)
【エンゼルフォレスト白河高原】施設内に「Snow Peak×Foxfire白河高原」をOPENいたしました。(04/22 16:46)
2023年ゴールデンウィークイベント情報(04/22 16:46)
DREAMが運営！日本のIT進化を支える4つの日本発ITサービス 従来サービスに加えあなたの理想の空間を見つける、場所・時間貸しサイト”SpaceRental"スタート！(04/22 16:46)
【宮崎県国富町・川越達也シェフ】新商品発表 記者発表のお知らせ(04/22 16:46)