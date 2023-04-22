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FC刈谷2023シーズンホームゲーム前売りチケット販売のお知…

FC刈谷2023シーズンホームゲーム前売りチケット販売のお知らせ

［三河ベイフットボールクラブ株式会社］



FC刈谷2023シーズンホームゲーム前売りチケットの販売についてお知らせいたします。

≪販売開始日時≫
2023年4月22日(土)10:00～

≪チケット対象試合≫
2023シーズンFC刈谷ホームゲーム全試合（2023年5月27日(土)～10月8日(日)）

≪チケット購入可能場所≫
■ウィングアリーナ刈谷　 https://wing-kariya.jp/about/wing.html


■刈谷駅前観光案内所　https://www.kariya-infobox.jp/
※刈谷駅前観光案内所にて2023シーズン選手サイン入り前売り券を数量限定で販売


■CNプレイガイド
【コンビニ店頭購入】
ファミリーマート店内マルチコピー機（サービス時間：5:00～翌2:00）
ファミリーマート店内設置のマルチコピー機にて会員登録・予約不要で購入可能です。
購入方法の詳細は下記よりご確認ください。（【6】のキーワードは「エフシーカリヤ」です）
https://www.cnplayguide.com/familymart/#houhou


セブン-イレブンマルチコピー機（サービス時間：24時間）
セブン-イレブン店内設置のマルチコピー機にて会員登録・予約不要で購入可能です。
※発券手数料0円（チケット代金のみで購入可能）
購入方法の詳細は下記よりご確認ください。
http://7ticket.jp/go/i000008


【インターネット購入】
CNプレイガイドWEB（サービス時間：5:00～翌2:00）
https://www.cnplayguide.com/fc-kariya/
より購入可能。
決済方法：クレジットカード・ファミリーマート店頭・セブン-イレブン店頭
発券方法：ファミリーマート店頭・セブン-イレブン店頭


【電話予約】
CNプレイガイドコールセンター（サービス時間：10:00～18:00　年中無休）
電話番号：0570-08-9999
電話予約後のお支払い・発券はファミリーマート店頭・セブン-イレブン店頭よりお選びいただけます。


■ホームゲーム当日スタジアム場外チケット売り場
※ホームゲーム当日スタジアム場外チケット売り場にて当日チケットを販売（試合終了後より次節以降の前売りチケット販売）

≪チケット価格≫
・S席　1,500円（当日1,500円）
・一般　800円（当日1,000円）
・中高生　400円（当日500円）
※小学生以下　無料

≪注意事項≫
・購入したチケットはいかなる場合でも再発行
・払い戻しはできませんのでご注意ください。
・チケットはお1人様1枚につき1試合入場可能です。
・購入したチケットの転売は禁止です。

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/22-14:46）

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