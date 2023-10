[株式会社FUWARI]

スクリーンで上映されたデザインはNFTとしても同時販売!世界最高の舞台を彩った作品をお見逃しなく



株式会社FUWARI(本社:東京都千代田区、以下、FUWARI)が、2023年10月27日に米NYタイムズスクエア・ナスダックスクリーンに、自社が運営するNFTマーケットプレイス「HINATA」とアーティスト「SAORI KANDA」がコラボレーションしたアートを映写し、同時に同作品のNFT販売をHINATAにて開始することをお知らせいたします。





踊絵師・SAORI KANDA x HINATAがNY・ナスダックスクリーンに登場!







踊り、唄い、自分の内なるエネルギーとオーディエンスのエネルギーが導くままにアートを描きあげる「踊絵師」SAORI KANDA。圧倒的な迫力と神聖性、そして愛があふれるライブ・アート・パフォーマンスは、日本のみならず世界でも高い評価を得ています。



10月27日、世界初のデジタルスクリーンとして圧倒的な知名度を誇るNYタイムズスクエアのNASDAQ(ナスダック)スクリーンが、SAORI KANDAの世界観に染まることとなりました。



国連本部があり世界平和の最前線であるNY、世界の交差点と呼ばれるタイムズスクエア、そして世界で一番有名なスクリーンと名高いナスダックスクリーンという最高の場で、SAORI KANDAは自らが提唱する「SELF LOVE for WORLD PEACE」を、アートに乗せて世界に発信していきます。



キュレーター佐藤恭子によるプロジェクト





本プロジェクトは世界のアートの発信地NYで、日本のアート最前線を紹介し続けることで知られるキュレーターの佐藤恭子のプロジェクトです。



コロナ禍で生死について直面しその体験を経てSAORI KANDAが到達した境地は、「自己愛を深める事で己の内に愛の泉を育む。内からあふれる愛によってこそ、真に他者を愛することができ、愛の循環を産み出せる。今こそ、セルフラブが世界平和に繋がっている事を伝えたい。」という壮大なものです。



キュレーターの佐藤は、アートを「人々をより幸せにするために」「世の中が少しでも良くなるために」使いたいと信念を持って活動をしてきました。世界平和を訴えるのには、人種のるつぼであり、国連があり、人権の獲得を先導するNYこそが地球で一番ふさわしい場所と感じています。





【佐藤恭子】

ニューヨークを拠点に活動するキュレーター。朝日新聞社と共同で「メトロポリタン美術館古代エジプト展 女王と女神」(2014年、東京都美術館と神戸市博物館で開催)を実現。2016年に小松美羽のニューヨーク初展示を手掛ける。前衛的な展示で知られるニューヨークのアートスペース、ホワイトボックスにアジア部門を創立。2018年から2021年までそのディレクターを務め、草間彌生、オノヨーコ、久保田成子、千住博、村上隆、杉本博、松山智一ほか55人の日本人を展示した歴史的な「A Colossal Word: Japanese Artists and New York, 1950s-Present」や「HirokoKoshino: A Touch of Bauhaus」(2018年)を開催。2023年、米マガジンJapan Contemporariesを創刊し、編集長を務める。



Kyoko Sato HP:https://www.kyokosato.com/

Japan Contemporaries:https://www.japancontemporaries.com/



スクリーンを飾ったデザインをHINATAで同時販売





デジタルにおいて世界最高の舞台であるナスダックスクリーンを彩るSAORI KANDA×HINATAのアートを、HINATAで同時販売いたします!



販売開始日:10月27日21時(日本時間)

TITLE:Self Love for World Peace

価格:USD5,000

発行数:1

URL:https://hinata-nft.com/creators/saori-kanda



イベント情報





【タイムズスクエア、ナスダック・スクリーン映写】

2023年10月27日(金) 20-21時

Nasdaq MarketSite 4 Times Square, Nasdaq, New York NY 10036 (43rd & Broadway)



主催: Vision Art Media

特別協賛:Bulls Tokyo

協賛:岡田美術館、HINATA





【ライブ・パフォーマンスと展示】

2023年10月28日(土) 16時レセプション、17時スタート

日本クラブ内日本ギャラリー 145 W 57th St, New York NY 10019

(212) 581-2223



協力:日本クラブ

特別協賛:Bulls Tokyo

協賛:岡田美術館

ご招待のみ、k@kyokosato.me まで要予約(先着50名)



SAORI KANDAプロフィール







山口県産まれ / イラク& ドバイ育ち。日本への強い憧憬と共に世界各地の様々な暮らしに根付いた美意識に触れる。" 魂の悦びの解放" をThema に生き様そのものを表現とするアーティスト。2020 年より " 女神開花" " エロス解放" をテーマとした作品シリーズをスタート。SelfLove activist として活動開始。



死生感に於ける命の源としての" 性" に向き合い、自らを愛し直すことの重要性を作品に込めて写真、舞踊、絵画、音楽、映像、詩作など多岐にわたる手法で表現活動を行う。



また、肉体そのものを表現メディアとする” 踊絵師 “として世界各国のセレモニーやフェスティバルに出演し、その土地と出逢った方々のエネルギーを受け取り、儀式芸術として祷をこめてキャンバスに現し続ける。音・舞・衣・香・食など様々な表現を巻き込み、五感を満たす独自のセレモニーアートパフォーマンスは舞台芸術として評価され、世界遺産/ 沖縄中城跡、奈良/ 天河大弁財天社、岡山/ 吉備津彦神社にて御奉納を務める他、台湾・上海・香港・アメリカ・フランス・スイス・カザフスタン・インドなど世界各地に招聘される。



Toyota、Maserati、Xgame、Canon、NISSAN、AlfaRomeo、TAITTINGER、VIVIENNETAM、COMTESSE、Whotel、CHAUMET、Cartierなど様々な企業とのコラボレーションも行いCM出演他、ブランドプロデュースも多数手がける。



Website: https://lit.link/saorikandalovelight

SAORI KANDA Official online shop:https://saorian-art.com/

Instagram: @saori_an_jp



NFTマーケットプレイス「HINATA」





「全てのクリエイターに陽の光を」をモットーに、ありとあらゆるクリエイティブを応援するNFTプラットフォーム。

また、NFT技術をより身近な、リアルに紐づいた存在として活用することを目標としております。



デジタルアートやイラスト、写真などを販売するだけではなく、特集記事やクリエイター同士のコラボ企画など、クリエイター様の活躍を支援する取り組みを積極的に行っています。

また、NFTとして扱われることの多い画像コンテンツ以外にも、ホテルの会員権や結婚証明書など枠にとらわれない多彩多様な企画を打ち出しており、マーケットプレイスとは別の技術提供や業務提携のお話も多くいただいております。

無限の可能性を秘めるデジタルの世界を通じて、今後もクリエイターとユーザー、全ての人間とNFTとの楽しく魅力的な付き合い方をご提案していきます。



■NFTマーケットプレイス「HINATA」:https://hinata-nft.com/



▼事例

・NFTを利用したデジタルパンフレット(https://www.official.hinata-nft.com/plumchowder-ot/)

・NFT結婚証明書(https://www.official.hinata-nft.com/wedding-nft/)

・京友禅 x NFT(https://www.official.hinata-nft.com/wakui-yuzen/)

・琉球紅型 x NFT(https://www.official.hinata-nft.com/arakakiyuuka-interview/)



