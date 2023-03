[株式会社HEMPRIME]

千葉県千葉市を中心に調剤薬局、CBD製品の販売を軸としたヘルスケアサポートサービスを提供する「インクウェル薬局」。2023年2月よりHempMedsの高品質なCBD製品の取り扱いを開始しました。



患者さまにひとりひとりに寄り添った処方を行う地域密着店、インクウェル薬局を運営する株式会社インクウェル (所在地:千葉県千葉市花見川区、代表取締役:増井康夫)は、アメリカ史上初となるCBDオイルを販売したHempMedsのCBD製品のお取り扱いを2023年2月より開始いたしました。HempMedsは「Your Trusted CBD(信頼できるCBDを)」と「We are the first(R)(私たちは初めての会社です)」をコンセプトに、2012年にアメリカ史上初めてCBDオイルしたCBDのブランドです。40以上の国と地域での販売、研究開発費は延べ100億円超、ブラジルやメキシコでは医療現場でも活躍しています。





「HempMedsのCBD製品は品質が良いと思いました。セルフメディケーションの一つとしてCBDの緩徐な緊張緩和、不安緩和等に期待しています。」



薬剤師でもある増井代表は今回薬局にHempMedsのCBD製品を導入した理由をこう語ります。



「CBD製剤であるエピディオレックスが日本でも承認されCBDの良さを知ってもらいたい」



エピディオレックスとは、ヘンプ由来のカンナビジオール(CBD)を有効成分とする医薬品で、日本では2022年末に第3相臨床試験を開始。日本でエピディオレックスが認可されることによって、CBDの認知がさらに広がり薬局や小売店での取り扱いが今後増えることが予想されています。



インクウェル薬局では日々処方箋で来店されている患者さまにお役に立てることはないかと調べていたところ、近年注目を集める成分「CBD」を知り、取り扱いを決めたそうです。

処方箋も受け付けてくれて、CBDのことを薬剤師に相談できる「インクウェル薬局」に注目です。





株式会社インクウェル







代表取締役:増井康夫



城西大学薬学部卒業

2019年ウエルシア薬局株式会社入社

2020年株式会社インクウェル創業



所在地:千葉市花見川区作新台3-1-18-101

設立:2020年(令和2年)6月24日

事業内容:調剤薬局事業、居宅療養支援事業

ホームページ:https://www.incwell.co.jp/



■増井康夫氏よりメッセージ



調剤をはじめOTC、サプリメント販売、カウンセリング等を薬剤師が親身になってご対応しております。





HempMedsとその製品について



HempMedsは「Your Trusted CBD(信頼できるCBDを)」と「We are the first(R)(私たちは初めての会社です)」をコンセプトに、2012年にアメリカ史上初めてCBDオイルしたCBDのブランドです。40以上の国と地域での販売、研究開発費は延べ100億円超、ブラジルやメキシコでは医療現場でも活躍しています。

フラッグシップモデルであるRSHOシリーズを中心に高品質で用途にあったCBD製品をリーズナブルに市場に提供しています。





特徴的なCBDオイルと製品HempMedsは製品開発に延べ100億円以上費やしているCBD業界では研究開発費が最も多いブランドのうちの一つです。

日本では数少ない規格の商品も含め4つのタイプの特徴的なCBDオイルがあります。









WADA対応のCBD製品



HemMedsではアスリートが使用できる、麻由来の成分の中でCBD単体のみを利用しているWADAの規格に対応している製品も企画、販売しています。



WADA対応のアイソレートCBDを利用した製品はこちら

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/list?category_id=33



ボディケア用品ではCBDの持っている本来の効果を、ヘルスケアの分野で効果を高める成分との相性を考え処方をしており、スキンケア、ボディケア、ヘアケア、マッスルケアなど様々な分野で活躍しています。



公式オンラインストア:https://ec.hempmeds-distributor.jp



お問い合わせ先



HempMeds日本総代理店

株式会社HEMPRIME(ヘンプライム)



〒277-0852

千葉県柏市旭町1-10-2 深澤ビル2F

TEL:050-8881-4155

MAIL:info@hempmeds-distributor.jp

HP:https://hempmeds-distributor.jp?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=0905

Twitter:https://twitter.com/HM_JPN

Instagram:https://www.instagram.com/hmjpn0808/



商品やブランドについてのご相談、卸売りや大量注文をお考えの方もお気軽にお問い合わせください。



