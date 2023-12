[合同会社ピースユー]

配信のための設備・商品を取り揃え、手ぶらで誰でもライブコマースの配信が可能に



合同会社ピースユー(本社:東京都千代田区、職務執行者:藤瀬公耀)が運営する日本最大級のライブコマースアプリ「Peace You Live」(以下「ピースユーライブ」)は、2023年12月25日(月)より、手ぶらで誰でもライブコマースの配信ができるスタジオ「Peace You Live Studio」を、羽田エアポートガーデン(PinPonStudio内)にオープンします。







「Peace You Live Studio」 3つの特徴







ライブコマース配信のための設備を常備し、すぐに販売可能な商品を様々なジャンルで店内に陳列



ライバーは「いつでも・誰でも・手ぶらで・無料で」利用可能



店頭販売も実施、商品はピースユーライブの登録商品から定期的に変更予定(※)





※新規販売を希望するメーカー様も募集しております。詳細は下記よりお問い合わせください。

問い合わせURL:https://peaceyoulive.com/abt/#contact

「Peace You Live Studio」概要







店名:Peace You Live Studio 羽田エアポートガーデン店(PinPonStudio内)

住所:〒144-0041 東京都大田区羽田空港2丁目7-1 羽田エアポートガーデン 2階

最寄り駅:羽田空港第3ターミナル駅より直結

営業時間:10:00~20:00

出店背景





ピースユーライブは、日本最大級のライブコマース特化型アプリとして、ライバーには「楽しく売れる」プラットフォーム、視聴者・購入者には「楽しく買える」プラットフォームであることにこだわりを持ち、両者の目線を大事に運営しています。

今回「Peace You Live Studio」をオープンすることで、既存ライバーの皆さまにとっては「通常とは異なる新たな配信の場」として、これからライブコマースのライバーになりたいと考えている方々には「手ぶらで気軽にライブコマースに挑戦できる場」に、視聴者・購入者の皆さまにとっては「ライバーとオフラインで交流しながら店頭でも購入できる場」として、新たなピースユーライブの楽しみ方をユーザーの皆さまにご提供することを目指しています。特に、新規ライバーの皆さまがライブコマースを開始する際の大きなハードルとなっている「商品選定」と「配信場所」は、「Peace You Live Studio」に訪れるだけで乗り越えられる理想的な配信環境としてご活用いただけます。

ピースユーライブは、全てのユーザーの皆さまにとって「より楽しく買い物・販売ができるライブコマースアプリ」にできるように、引き続き取り組んで参ります。

「Peace You Live」とは







「ピースユーライブ」は、ECとライブ配信を組み合わせたライブコマースアプリです。2020年9月のサービス開始から急速に成長を続け、3年間で流通総額は40億円以上、ライブ視聴時間は200万時間に達し、延べ4,000人以上のライバーが登録しています。販売されている商品ジャンルは、アパレルやコスメ、食品、雑貨など多岐にわたる、日本最大級のライブコマースアプリです。



公式HP:https://peaceyoulive.com

公式Webアプリ: https://web-app.peaceyoulive.com/

Instagram:https://www.instagram.com/peaceyoulive

X(旧Twitter):https://twitter.com/peaceyoulive

本件に関するお問い合わせ





合同会社ピースユー ライブコマース事業担当

問い合わせURL:https://peaceyoulive.com/contact/

合同会社ピースユー





会社名:合同会社ピースユー

本社所在地:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表社員:株式会社いつも

職務執行者:藤瀬 公耀

事業内容:ライブコマースフリマアプリ「ピースユーライブ」の企画・開発・運用



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-15:46)